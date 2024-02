Samsung Galaxy S24 en prueba

Sólo unos pocos smartphones en el mercado son tan compactos como el nuevo Samsung Galaxy S24. Probé el pequeño teléfono inteligente y lo comparé con los modelos más grandes de la serie para responder a la pregunta: ¿Qué concesiones hay que hacer debido al tamaño y para quién vale la pena comprarlo?

Samsung es uno de los últimos fabricantes de Android que todavía ofrece un teléfono inteligente compacto. A primera vista, el Samsung Galaxy S24 parece idéntico a su hermano mayor, pero hay una o dos diferencias en los detalles.

Samsung Galaxy S24 Plus sin caja

Con su marco cuadrado de aluminio, el Samsung Galaxy S24 recuerda a un iPhone. No está solo en el mercado: Apple abrió el camino hace unos años y ahora muchos otros fabricantes están siguiendo su ejemplo. Pero el diseño angular tiene ventajas. Además del diseño angular, el Galaxy S24 se siente muy bien en la mano e incluso puede colocarse en posición vertical sobre su marco para tomar fotografías con manos libres.

Como de costumbre, a Samsung le va bien en cuanto a colores: además de nuestro dispositivo de prueba en un gris bastante aburrido, el smartphone también está disponible en un elegante amarillo dorado, morado oscuro o negro mate. Hay otros tres colores exclusivos de Samsung: azul claro, verde pastel y naranja arenisca intenso.

Samsung Galaxy S24 en gris

Pantalla: pequeña pero potente

Con su pantalla de 6,2 pulgadas, el Galaxy S24 es uno de los smartphones más pequeños del mercado. Pero la pantalla no tiene por qué esconderse de los smartphones más grandes en términos de funciones. Por primera vez, Samsung no sólo ha dotado a toda la serie S24 de una pantalla AMOLED con colores fuertes y un brillo impresionante, sino también al mini S24 con tecnología LTPO. Esto permite que el teléfono inteligente ajuste de manera flexible la frecuencia de actualización entre 1 y 120 Hz, ahorrando así mucha energía con imágenes fijas, como una pantalla siempre encendida.

La pantalla del Galaxy S24 es impresionante

Sin embargo, mientras que los S24 Plus y S24 Ultra más grandes tienen una resolución de 2K, el Samsung Galaxy S24 normal tiene que depender de una pantalla Full HD. Sin embargo, esta precisión es suficiente para tamaños pequeños. Los otros dos modelos también están configurados en Full HD ex y solo se pueden alternar mediante una opción oculta en la configuración.

Rendimiento: Sólo Ultra obtiene el máximo rendimiento

Los procesadores de Samsung han tenido una historia accidentada. En 2022, Samsung instaló sus propios procesadores Exynos en los tres teléfonos inteligentes de la serie S en Europa, pero eran cada vez más inferiores al modelo americano con chip Snapdragon. Especialmente cuando se trata de duración de la batería. En 2023, tiraron del cordón y quisieron tomarse un tiempo libre en el desarrollo del procesador para volver a alcanzar a la competencia. Por lo tanto, la serie S23 se lanzó a nivel mundial con conjuntos de chips Snapdragon. El resultado: los tres smartphones de nuestras pruebas registraron una duración de batería excelente.

En 2024 volverá a haber un segmento propio. Se dice que el Exynos 2400 está a la par del actual Snapdragon 8 Gen 3 en términos de rendimiento. Sin embargo, en las pruebas comparativas, el chip Exynos fue un 7 por ciento más débil en nuestras pruebas, una diferencia que no se nota en la vida cotidiana. Sin embargo, una prueba de estrés más larga es más emocionante. Después de solo dos pruebas comparativas seguidas, el rendimiento del Galaxy S24 no alcanzó el de su predecesor, el Snapdragon 8 Gen 2 en el Galaxy S23.

Y aunque el Snapdragon 8 Gen 3 será más eficiente energéticamente que el 8 Gen 2 del año pasado, el S24 con Exynos 2400 logra la misma duración de batería que su predecesor, a pesar de tener una batería más grande. Sin embargo, con 13 horas y 24 minutos, esto es excelente para un teléfono inteligente pequeño.

A la mayoría de los compradores no debería molestarles el hecho de que su teléfono inteligente tenga un chip Exynos. Sin embargo, como cliente en Europa, se sentirá avergonzado si obtiene el mismo teléfono inteligente con tecnología Snapdragon por el mismo precio en EE. UU.

Samsung Galaxy S24 y S24 Plus

Cámara: Idéntica al modelo Plus

Cuando se trata del hardware de la cámara del Galaxy S24, Samsung no hace concesiones en comparación con el S24 Plus más grande. En las pruebas, las imágenes impresionaron con colores fuertes, alto rango dinámico y excelente claridad. En comparación con el modelo Ultra, falta la cámara con zoom de 5x. Esto significa que se puede alcanzar un zoom digital máximo de 30x, pero el smartphone alcanza sus límites como máximo con un zoom de 10x.

La resolución de la cámara principal también es inferior, 50 en lugar de 200 megapíxeles. Sin embargo, esto no afecta la calidad de la imagen, ya que Ultra no graba a resolución completa de forma predeterminada. Con el Galaxy S24, la profundidad de campo es mayor, por lo que el fondo suele permanecer nítido.

Las imágenes de prueba son convincentes: el Samsung Galaxy S24 definitivamente toma fotografías de primer nivel. Sin embargo, a este alto nivel, hay que reconocer la derrota ante la competencia de Apple, Google y Huawei. En la oscuridad, el Pixel 8 Pro está claramente en primer plano y los retratos tienen colores más naturales y un bokeh más agradable en el iPhone.

Foto con Galaxy S24 (Plus) Fuente: Timo Brauer/Inside Digital

Fuente: Timo Brauer/Inside Digital

Cámara principal: zoom 1X Fuente: Timo Brauer/Inside Digital

Cámara teleobjetivo – zoom 3X Fuente: Timo Brauer/Inside Digital

Cámara principal: zoom 1X Fuente: Timo Brauer/Inside Digital

Cámara principal: zoom de 10X Fuente: Timo Brauer/Inside Digital

Software: Tu Samsung Galaxy S24 siempre está actualizado

Sin embargo, Samsung es el líder indiscutible en cuanto a software se refiere y el Galaxy S24 no es una excepción. El teléfono inteligente utiliza el último Android 14 con su interfaz One UI 6.1. Si prefieres el aspecto puro de Android o el de Samsung es cuestión de gustos. Personalmente prefiero la interfaz de Samsung, que tiene un diseño moderno y ofrece más opciones de personalización. Hay varias opciones para que los expertos adapten el sistema a sus necesidades. Para los principiantes en el uso de teléfonos inteligentes, está disponible un modo simple con operación simplificada. Samsung ha hecho muchas cosas bien con su interfaz en los últimos años. Acepta cambios sensatos desde la interfaz estándar, pero ignora campanas y silbidos difíciles de manejar como el menú web de Pixel and Co.

Sin embargo, el programa de Samsung no está exento de críticas. Muchas aplicaciones como Facebook, LinkedIn y Netflix todavía están preinstaladas. Si bien esta es una buena manera para que el fabricante gane algo de dinero extra y mantenga el precio del teléfono inteligente bajo para teléfonos inteligentes baratos, esto no es adecuado para un teléfono inteligente que cuesta casi mil euros. Afortunadamente, las aplicaciones se pueden desinstalar con dos clics. Muchas aplicaciones también están disponibles dos veces. Por ejemplo, una app de SMS de Google y otra de Samsung, o Google Chrome y Samsung Internet. Sin embargo, esto no puede considerarse negativo para Samsung. El fabricante quiere ofrecer a sus clientes sus propias aplicaciones, pero Google exige que cada fabricante de Android preinstale también aplicaciones duplicadas de Google.

Funciones de IA del Galaxy S24

Con la serie Galaxy S24, Samsung presenta “Galaxy AI”. Se trata de una serie de funciones de inteligencia artificial que ayudan, por ejemplo, a editar fotografías o comprender idiomas extranjeros. Al editar fotografías, puede eliminar o mover objetos. Esto funciona bastante bien en nuestras pruebas. Otras aplicaciones hasta ahora han tenido mejores resultados aquí.

Se supone que Galaxy AI moverá al cisne Fuente: Timo Brauer/Inside Digital

El resultado es realista. Fuente: Timo Brauer/Inside Digital

En esta foto estoy intentando hacer que el ganso desaparezca en el medio. Fuente: Timo Brauer/Inside Digital

Pero la IA no logra recrear el fondo correctamente Fuente: Timo Brauer/Inside Digital

Sin embargo, la traducción directa a la hora de realizar llamadas telefónicas es más práctica. Esto significa que puedes activar la función de traducción para cada llamada telefónica, que traduce a ambos participantes al otro idioma. Esto funciona con un cierto retraso de tiempo, por lo que hay que hacer pausas al hablar. Sin embargo, la traducción no tuvo errores y, a pesar del retraso, fue posible una comunicación perfecta. Por cierto, no es necesario que la persona con la que estás hablando tenga un Galaxy S24; Funciona con cualquier teléfono móvil o fijo. Lamentablemente, hasta el momento sólo es posible traducir del alemán al inglés. Esperamos que en el futuro se agreguen otros idiomas.

No se puede enfatizar lo suficiente la excelente política de actualizaciones seguida por Samsung. Mientras que los smartphones de la competencia a menudo se “olvidan” después de un año como máximo a pesar de tener una garantía de actualización y reciben actualizaciones sólo con poca frecuencia, Samsung ha hecho un excelente trabajo en los últimos años. Mi S23 Ultra recibe de manera confiable su actualización de seguridad de Google todos los meses, y mi S21 Ultra, que tiene más de tres años, no solo recibe actualizaciones de seguridad mensuales, sino que también recibe Android 14 en diciembre de 2023. Ningún otro teléfono inteligente de tres años puede Para reclamarlo.

Con el Samsung Galaxy S24, Samsung va un paso más allá y ofrece 7 años de actualizaciones y parches de seguridad de Android. Esto lo coloca a la par del propio Google y significativamente por delante de la competencia.

Samsung Galaxy S24: un pequeño teléfono inteligente sin concesiones

Si está buscando un teléfono inteligente pequeño y repleto de funciones, entonces el Samsung Galaxy S24 es la opción correcta para usted. Sin embargo, no deberías comprarlo sólo porque es el modelo más barato de la serie. Personalmente, el smartphone sería demasiado pequeño para mí y siempre optaría por el modelo Plus más grande. Por otro lado, si eres fanático de los teléfonos inteligentes más pequeños, el S24 es la elección perfecta. Por lo tanto, con cualquier otro teléfono inteligente Android pequeño hay que hacer concesiones, mientras que con Samsung ambos tamaños ofrecen características casi idénticas.

Aunque no lo parezca a primera vista, el S24 es mucho más pequeño que el S24 Plus

La única pena es la elección del procesador. Aunque el Exynos 2400 es peor en el día a día en términos de duración de la batería, como cliente en Europa te sientes en desventaja si consigues el mismo smartphone con un chip Snapdragon y una mayor duración de la batería por el mismo precio en EE.UU. Sin embargo, lo ideal es un buen e inmejorable soporte de actualización de 7 años, lo que significa que podrás utilizar fácilmente el smartphone durante más de los 2 años habituales.

→ Samsung Galaxy S24 Ver en la tienda del fabricante.

Clasificación de dispositivos en detalle.

Condición: 5 de 5 estrellas

Presentación: 4 de 5 estrellas

Instalaciones: 4 de 5 estrellas

Cámara: 4,5 de 5 estrellas

Software: 5 de 5 estrellas

Batería: 4 de 5 estrellas

Características del teléfono Samsung Galaxy S24

Un pequeño smartphone sin concesiones

buena oferta

Soporte de actualización perfecto

impermeable

Cámaras versátiles

Alta calidad

Contras del Samsung Galaxy S24

Peor procesador para clientes de Europa

Pequeño espacio de almacenamiento (máx. 256 GB)

No hay expansión de memoria a través de una tarjeta de memoria.

El almacenamiento adicional es caro

