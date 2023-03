La actualización hará que tus chats desaparezcan pronto

Página principal consumidor

de: Enas Bour

WhatsApp está trabajando en nuevas funciones nuevamente. Esta vez debería ser una función que haga desaparecer los chats (imagen creativa) © NurPhoto / Imago

Un grupo aquí, un grupo allá y hay otro grupo que ya nadie necesita. WhatsApp está planeando una nueva función contra los grupos de zombis.

Munich: en las operaciones de oficina analógicas se denominan cuerpos de archivo. Papeles y documentos obsoletos u olvidados. Seguro que mucha gente tiene algún tipo de cadáver de tarjeta en su smartphone. Estamos hablando de grupos de chat de WhatsApp caducados hace mucho tiempo que no se han utilizado durante semanas, meses o incluso más.

WhatsApp parece estar planeando una nueva función que hará desaparecer los chats

Los grupos de chat de WhatsApp caducados suelen estar en la parte inferior WhatsApp. No hacen nada malo, solo roban almacenamiento. Los grupos de chat de WhatsApp no ​​desaparecen por sí solos. Para “salir” de aquí, debe cerrar la sesión conscientemente. Mucha gente lo olvida o no. Porque nadie quiere ser el primero en abandonar un grupo. Es posible que aún te pierdas algo. Ahora parece que WhatsApp ha abordado este problema. Hay una nueva función que tiene como objetivo poner orden en el sistema de archivos.

WhatsApp también tiene nuevos emojis desde hace unas semanas. Incluyendo un burro y una flauta. Pero, ¿qué emojis hay?

Grupos caducados: este es el motivo de la nueva función de WhatsApp

cómo WABetaInfo En un nuevo artículo de blog, WhatsApp está probando una nueva función llamada Grupos caducados. Traducido libremente, esto significa algo así como “colecciones con fecha de vencimiento”. Muchos detalles de la nueva función aún no se conocen. Como muestran las capturas de pantalla, las opciones para crear un nuevo grupo también incluyen una variable de Grupos caducados.

Podría verse así: si desea configurar un grupo para celebrar el cumpleaños número 75 de la abuela Erna, pronto podrá configurarlo para que se elimine automáticamente después de la fecha correspondiente. En la versión beta de la función, también es posible dejar que el grupo exista durante una semana o un mes antes de que se elimine automáticamente.

Nueva función de WhatsApp: ¿qué aporta a los usuarios?



La nueva función puede ayudar a mejorar la visión general de los chats de WhatsApp. En particular, las personas con muchos grupos y muchos contactos pueden recibir apoyo para mantener el orden. Al mismo tiempo, la característica, como un buen efecto secundario, crea más memoria en la aplicación. Seguir Favorito