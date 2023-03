Jugué Diablo 4 Beta: Smooth Hack & Slay

Cualquiera que haya reservado el tan esperado juego de disparos Diablo 4 de Blizzard ahora puede atreverse a luchar contra el mal desde anoche. Diablo 4 celebra su debut el 6 de junio de 2023, y antes de eso hay dos fases de prueba beta, la primera fase comienza desde el viernes a las 5 p. m. hasta el lunes a las 8 p. m. del 24.3. hasta 27.3. Sigue una versión beta abierta para todos los jugadores interesados ​​pero reacios. PCGH saltó a Diablo 4 Beta 1 para darle un primer vistazo a la tecnología. Este es solo un vistazo rápido a las listas de opciones y el rendimiento general, con más por venir a lo largo del lunes.

Diablo 4 Beta: muchas opciones gráficas

Diablo ya está haciendo 4 (Comprar ahora ) Sin embargo, una impresión madura es que el juego se establecerá para otros tres meses. El menú Gráficos ofrece varios controles para diferentes efectos con el fin de adaptar los requisitos y la apariencia a su computadora y su gusto. Si el rendimiento de la tarjeta gráfica instalada no es suficiente, la cantidad de píxeles se puede escalar usando el controlador de resolución o puede usar la versión 2.4.0.0 de DLSS de Nvidia. Otros modos de reducción de resolución, como AMD FSR o Intel XeSS, no están disponibles actualmente. Estas medidas pueden seguir con el lanzamiento final, para el cual Blizzard ya ha confirmado DLSS 3 (más precisamente: generación de marcos) para tarjetas gráficas RTX 40. No hay rastro del trazado de rayos declarado, pero esto también se espera: RT debería aparecer después liberar.

Diablo 4 Beta: varias opciones





Examinamos la versión beta de Diablo 4 en una PC potente y, en general, quedamos impresionados con el rendimiento. Nuestra PC de prueba con un Ryzen 9 5950X y Geforce RTX 3090 Ti funcionó el doble de fuerte y aun así logró Diablo 4 (beta) de 70 a 120 FPS. Usamos el motor AA temporal (TAA), no DLSS. Los requisitos del hardware varían mucho, aunque son las escenas las que requieren la tarjeta gráfica en primer lugar. Curiosamente, Diablo 4 alterna entre gráficos en el motor y videos renderizados previamente. Este último se ve bien, gracias al paquete HD instalado, que expande el juego a 85 GB, pero revela los artefactos típicos y bandas de color más o menos notables en una inspección más cercana. Es gratificante que Diablo 4, a pesar de estar en versión beta, no tenga problemas de sombreado. Pudimos jugar durante una hora a la vez sin ningún tartamudeo perceptible; eso estaba fuera de discusión en algunos juegos en los últimos meses, se tuvieron que usar parches en la primera implementación o corregir para la compilación de shader / PSO.

Los gráficos sombríos y atmosféricos están iluminados con todo tipo de trucos puntillistas y tienen muchos detalles y dinámicas. Entre otras cosas, es encomiable que se puedan destruir muchas cosas, incluso aquellas que no las contienen. Además de la exitosa presentación de texturas, texturas bastante precisas, buenos efectos y un TAA limpio, la banda sonora de Diablo 4 también es satisfactoria. Las voces son frustrantes, las voces (inglesas) suenan creíbles y la voz del bárbaro cuando golpea una bofetada no podría ser más simple. El nivel de violencia, que se usa particularmente en las escenas, también es notable: no hay comparación con Diablo 3, que es casi como Fortnite en comparación.

Diablo 4 Beta: Hambre de memoria infernal

Hay una cosa que Diablo 4 define como beta: hambre de memoria. Escuchamos muchos informes de usuarios sobre la tartamudez y no nos sorprende dado nuestro protocolo Afterburner: Diablo 4 (Beta) Asignar hasta 23 GiByte en una Geforce RTX 3090 Ti de usuario en nuestras primeras sesiones de prueba Con el máximo detalle, la Geforce RTX 4090 lo confirma comportamiento, a veces acompañado de los primeros contratiempos de recarga. Estas notas se refieren al desbordamiento de la memoria debido al “comportamiento de Missy”: el juego no parece eliminar los datos antiguos de la memoria a medida que avanza. Lo que conduce, en el peor de los casos, a una fuga de textura en una tarjeta gráfica de gama alta con 24 GiByte obviamente está causando problemas a las tarjetas gráficas con menos VRAM. Los jugadores han informado fallas y sacudidas, que solo se mitigan al reducir los detalles de la textura, incluso en una Geforce RTX 3080, que tiene 10 GiB, y no solo en los populares modelos de 8 GiByte.

También popular entre los lectores de PCGH:







Diablo 4: Imágenes oficiales del juego del lanzamiento de la versión beta









El material de juego oficial de Diablo 4 está disponible a través del diseñador principal de juegos de Blizzard antes de la beta abierta.















Antes de Diablo 4 Beta: Recuerdos dolorosos del error 37









La beta de Diablo 4 comienza hoy, y la gran pregunta es si habrá otro desastre como su antecesor.









El mejor consejo de ajuste, si la versión beta de Diablo 4 es desigual para usted, es: ¡reduzca los detalles de la textura! Según los informes de los usuarios, incluso el nivel promedio debería ser de gran ayuda. Si bien esperamos que Diablo 4 tenga un menor uso de memoria sin pasar del lanzamiento final del 6 de junio, el comportamiento es digno de mención. ¿Cuáles son tus experiencias con la versión beta de Diablo 4? ¡Discuta con nosotros! Por otro lado, si tiene alguna pregunta o solicitud de probadores PCGH, no dude en preguntar. Haremos un seguimiento el lunes con más primeras impresiones y puntos de referencia.