La afición está enfadada porque se burlan de los jugadores alemanes

a: Mateo Kernstock

separar

Tras el final prematuro del Mundial de Qatar 2022, las esposas de los jugadores alemanes fueron calumniadas repentinamente porque, según el diario BILD, festejaban, fumaban y bebían muy poco. Esto fue recibido con incomprensión por algunos fanáticos del fútbol.

Qatar – La victoria por 4-2 en el último partido de la fase de grupos de Alemania contra Costa Rica el jueves por la noche (1 de diciembre de 2022) no salvó al equipo de Hansi Flick de una eliminación anticipada. copa del mundo 2022 en Catar.

La prensa internacional llora por los jugadores alemanes en el Mundial 2022, mientras el diario Bild critica a las esposas de los jugadores

en La prensa internacional, los jugadores alemanes fueron destrozados. Y con razón, dirán muchos aficionados al fútbol tras la mala actuación del equipo de la DFB en el torneo. Pero en un informe de bild.de, las esposas de los jugadores alemanes también son calumniadas.

El periódico alemán Bild ha criticado a las esposas de los jugadores alemanes por no ir de fiesta y beber suficiente alcohol durante la Copa del Mundo. © Imágenes Imago

Específicamente, el portal de noticias más amplio de Alemania escribe: “¿Qué les pasa a nuestras WAG (nuestras esposas y novias)? “ Luego bild.de hace una comparación: Mientras que las mujeres de Inglaterra y Gales ahora celebran las medias pollas, solo hay fotos de Brummel de la Sra. Goretzka y sus asociados desde las gradas. no tiene sed ¿Alergia a la pierna del bailarín? ¿No tienes ganas de sacar un pulmón? bild.de escribe.

Después de la Copa del Mundo de la selección: los lectores encuentran acusaciones infundadas contra y alrededor de las jugadoras

Acusar a las jugadoras alemanas de no beber, ir de fiesta y fumar lo suficiente parece completamente descabellado para algunos lectores de Facebook. “Culpar a las esposas de los jugadores por eliminar a los hombres porque no se divirtieron lo suficiente es simplemente incorrecto”, comentó Horst B. en un grupo de Facebook. “Qué vergüenza, Bild”, dice la usuaria de Facebook Renate. Y Udo H. comenta: “Aunque sea divertido, no lo es”.

No está claro si el artículo discutido por los fanáticos del equipo nacional pretende ser una opinión o un comentario. Al menos no está claramente definido como tal.

Bikinis y lujo: Las esposas de nuestros jugadores de la selección mundialista son muy hermosas Ver galería de fotos

Por cierto, muchos aficionados de la selección ya se preguntaban por qué antes del decisivo partido de la fase de grupos. Algunas jugadoras partieron temprano para el Mundial de Qatar 2022. Fuentes utilizadas: bild.de