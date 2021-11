Leitl: Greuther Fürth actualmente “no es apto para la Bundesliga”: 39 goles encajados en 13 partidos.

El peor comienzo de esta temporada en la historia

El cuarto entrenador Stefan Little criticó su defensa después de 3: 6 (1: 2) contra el TSG Hoffenheim. “Estoy muy molesto”, admitió el sábado el último entrenador. “Si te presentas como tal en la cadena de defensa, no es suficiente”. Tras la undécima derrota en la Liga alemana, Little anunció de forma consecutiva que meterían “brutalmente” los dedos en la herida y tratarían claramente el déficit.

“Por el momento, no es adecuado para la Bundesliga si encajas demasiados goles”, afirmó el técnico. El portero Marius Funk dirigió a Leitl desde su crítica pública a la defensa. El jugador de 44 años espera que los defensores lesionados Nick Vergever, Jadon Jung y Justin Hogma regresen rápidamente.

Leitl realmente no podía explicar muchos errores defensivos en este momento. “No tengo un estilo ahora”, dijo después de su partido número 100 como entrenador de Forth. Con 35 victorias, 28 empates y 37 derrotas, tiene un promedio de 1.33 puntos. Quizás esto se deba a la “capacidad mental” de algunos jugadores que aún no han sabido afrontar el partido, que es mucho más rápido que en la segunda Bundesliga.

Greuther Fürth con el peor comienzo de temporada después de 13 días de juego desde 1963

Clover ha anotado un punto en 13 partidos y ya ha concedido 39 goles, el peor comienzo de temporada desde la fundación de la Bundesliga. De los 58 equipos en la parte inferior de la clasificación en la Ronda 13, 34 equipos finalmente fueron relegados. A lo largo de las temporadas, los residentes de Fürth viven hasta 15 partidos seguidos en la cámara alta del fútbol de Alemania, y ningún otro equipo está esperando el éxito en la actualidad.

Lo peor empieza la temporada en la Bundesliga 10 1. FC Saarbrücken – 1963/64 – 9 puntos – Final: 16. &Copiar imago Fotografías Cada temporada desde la introducción de la Bundesliga alemana se ha tenido en cuenta en esta exhibición. Los puntos se acumulan después de 17 días de partido. Además, todos los tiempos de juego se ajustaron automáticamente antes de que se aplicara la regla de los tres puntos de 1995/96. 9 BW Berlin – 1986/87 – 9 puntos – Clasificación final: 18 &Copiar imago Fotografías 8 FC St. Pauli – 2001/02 – 8 puntos – Clasificación final: 18o puesto &Copiar imago Fotografías 7 Wuppertaler SV – 1974/1975 – 8 puntos – Clasificación final: 18 &Copiar imago Fotografías 6 mayo 05-2020 / 21-7 puntos &Copiar imago Fotografías 5. Tippi Berlin – 1974/1975 – 7 puntos – Clasificación final: 17 &Copiar imago Fotografías 4 Schalke 04 – 2020/21 – 7 puntos &Copiar imago Fotografías 3 1. FC Köln – 2017/18 – 6 puntos – Clasificación final: 18 &Copiar imago Fotografías 2 Hertha BSC – 2009/10 – 6 puntos – Final: 18º puesto &Copiar imago Fotografías 1 Tasmania Berlín – 1995/66 – 4 puntos – Clasificación final: 18 &Copiar imago Fotografías

a la página de inicio