VFB Stuttgart – 1. FSV Mainz 05 2-1: Goles de Souza y Eto’o que sueñan con acabar con una crisis en VFB

El Stuttgart logró su primera victoria en casi dos meses con un esperado descanso en la Bundesliga. Los suevos vencieron al FSV Mainz 05 con mérito 2: 1 (1: 1) el viernes por la noche y detuvieron su racha de tres derrotas consecutivas.

“La alegría y la comodidad dominan”, dijo el portero del Stuttgart Florian Muller en DAZN. “Jugamos un buen partido, pero no tan bien. Es genial que los defensores se mostraran en ataque y aprovecharan sus oportunidades. Fue recompensado”.

El defensa Hiroki Ito adelantó al VfB tras una gran combinación con una buena posición y merece ser visto en la esquina más lejana (21). Para el jugador japonés de 22 años, fue el primer gol en la Bundesliga y con la camiseta del Stuttgart. Un poco más tarde, el defensa del Mainz Alexander Hack (38) logró igualar el marcador tras cabecear un tiro de esquina.

Tras el descanso, Borna Sosa remató al arco desde un ángulo agudo (51.). Por “ayudar al rey” este fue el primer gol en la Bundesliga. El regreso de Silas Katumba Mfumba, lesionado desde hace mucho tiempo, que se rompió el ligamento cruzado en marzo y fue reemplazado en el minuto 85 entre los vítores de los 25.000 fanáticos, ha hecho que VFB sea aún más feliz.

El equipo de Stuttgart subió al puesto 13 en la tabla de posiciones con 13 puntos en 13 partidos, y Reinheisen y el entrenador Bo Svensson sufrieron otro revés después de cuatro partidos invictos y median la tabla de posiciones con 18 puntos.

El entrenador de VFP, Pellegrino Matarazzo, quien se vio obligado a prescindir de Chris Vohrech después de dar positivo por Corona el jueves por la noche, exigió una actuación “difícil y repugnante” de su equipo. En una etapa inicial equilibrada, los suevos ejecutaron las especificaciones, ganaron más duelos y, gracias a Omar Marmoush, tuvieron la oportunidad de tomar una rápida ventaja en solo tres minutos. El delantero, que regresó al once inicial tras una lesión en el pie, falló por la brillante respuesta de Robin Zentner.

Un poco más tarde, Eto’o lo hizo aún mejor, coronándolo con un viaje al área rival con un gol. Mainz fue una vez peligroso cuando surgió la oportunidad para Karim Onisio (12º, 17º).

Después del minuto 25, hubo emoción en el área de penalti de Mainz: Zentner golpeó al defensa central del Stuttgart Konstantinos Mavropanos en la cabeza con un puño en la defensa. El árbitro Matthias Yulenbeck señaló el punto de penalti, pero revisó su decisión de acuerdo con las imágenes de video: Zentner había tocado el balón primero.

Después de Hack, que ganó bien en el cuadrado de seis yardas, empató al equipo de Stuttgart para encontrar la respuesta correcta. En un contraataque, Uriel Mangala sirvió a Sosa que corrió, que terminó con un sueño en el córner corto.

Como resultado, Mainz tomó algo de control, pero Svensson-Elf ya no quería empatar.

Pellegrino Matarazzo (entrenador del Stuttgart): “Empezamos muy bien el partido. Después del penalti que no se concedió, hubo un parón en nuestro juego. En la primera parte se nota que los chicos querían. Hicimos merecidamente el 2-1. Jugamos juntos. Creo que la victoria no es merecida. Definitivamente es una buena sensación porque no pudimos recompensarnos por unos días de partidos “.

Bo Svensson (entrenador FSV Mainz 05): “Tuvimos una derrota innecesaria hoy. Si fuera 1-1 más, los espacios estarían abiertos para nosotros. Creo que muchas cosas salieron bien. Tuvimos algunos problemas defendiendo los balones largos de Stuttgart. Yo no. Eso es. No Satisfecho con la primera media hora. Sufrimos una derrota innecesaria ”.

