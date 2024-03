“La afición me da mucho cariño”.

Matthijs de Ligt no piensa en despedirse del Bayern de Múnich el próximo verano. El defensa central del campeón alemán lleva estos rumores al ámbito de la superstición. “Estoy jugando y los aficionados me dan mucho cariño. El cambio no es un problema para mí”, dijo De Ligt. imagen -Diario tras la derrota de la selección holandesa ante Alemania por 2-1.

De Ligt ha sido considerado repetidamente como una posible salida en los últimos meses, ya que en ese momento no formaba parte de la plantilla permanente. Explicó cuando le preguntaron que la estrella naranja no puede entender los titulares. cielo: “Ahora también se puede ver con Upamecano y Kim: no han dicho nada, pero está escrito en todas partes que algunos clubes quieren a estos jugadores. Este es el problema la mayoría de las veces y no corresponde a la realidad.