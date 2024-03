El misterio de los aficionados del DFB Redemption: ¿Por qué estaba tan silencioso el estadio?

Los futbolistas alemanes intensifican su juego: la selección nacional celebra su sorprendente e impresionante remontada contra Francia. El equipo tiene que trabajar más contra Holanda, pero está luchando por la victoria. ¿Pero qué les pasa a los fanáticos?

¿Qué pasó en el estadio de Frankfurt?

Alemania en blanco y negro. Al evaluar la selección nacional de fútbol y el diseño de la camiseta, al menos la mayor parte del tiempo. Pero detente ahí, simplemente rompe la gran tradición. La Federación Alemana de Fútbol ya lo había hecho previamente y concedió el pase a Adidas, y el equipo continuó el partido contra Francia el pasado sábado y recuperó un lugar destacado en el escenario mundial con una victoria por 2-0. Incluso antes del inicio del segundo test contra Holanda el martes por la noche, se seguían rompiendo los hábitos. El 'Major Tom' de Peter Schilling volvió del olvido a la actualidad y los futbolistas alemanes aparecieron por primera vez de rosa. Todo es diferente, todo es nuevo.

Pero el impulso para el cambio no estaba lejos. Cuatro minutos más tarde, Joey Firman se deshizo de todas las buenas sensaciones acumuladas desde el sábado. El hecho de que Maxi Mittelstadt, que había iniciado la ventaja con un pase de opción, igualara siete minutos más tarde con un potente disparo, sólo levantó brevemente el ánimo. Desde entonces, la gente se ha retirado a la cueva durante mucho tiempo. A pesar de todo el dominio y el esfuerzo, algo emocionante no siempre llegaba hasta más tarde.

Las órdenes de Nagelsmann eran fáciles de escuchar incluso en el estadio lleno. (Foto: IMAGO/Kirchner-Media)

A veces reinaba tanto silencio en este templo del fútbol que se podía escuchar a Julian Nagelsmann actuar directamente hasta el techo del campo. Cuando no lo hizo, se escuchó el fuerte rugido de los aviones acercándose (o alejándose) del aeropuerto: ¿trance EM? Pareció diferente durante mucho tiempo. Hasta el minuto 85, cuando el bromista Niklas Volkrug puso el 2-1. Removedor de senos. La segunda victoria en el segundo partido del año. El camino hacia el campeonato local es correcto. Incluso si el coche pierde algo de velocidad después del rápido recorrido en Lyon, demuestra que puede ganar con fuerza, y ciertamente quiere hacerlo.

Equipos y objetivos

Alemania: Ter Stegen/Barcelona (31 años, 40 internacionalidades) – Kimmich/Bayern (29/84) desde 79. Henriques/Leipzig (27/14), Tah/Leverkusen (28/23), Rudiger/Real Madrid (31)/ 68 ), Mittelstadt/Stuttgart (2/27) desde 79. Raum/Leipzig (20/25) – Kroos/Real Madrid (108/34), Andrich/Leverkusen (3/29) desde 59. Gross/Brighton & Hove (3 /32) – Wirtz/Leverkusen (16/20) desde el minuto 73. Müller/Bayern (128/35), Gundogan/Barcelona (75/33) desde el minuto 59. Fuhrich/Stuttgart (3/26), Musiala/ Bayern Múnich (21/27) – Havertz/Arsenal (24/44) de 73. Volkrug/Dortmund (31/15); entrenador: Nagelsmann

Holanda: Verbruggen/Brighton & Hove (21/5) – De Ligt/Bayern (24/44), Van Dijk/Liverpool (32/66), Ake/Manchester City (29/44) – Dumfries/Inter de Milán (27/52) , Schoten/PSV (3/27) desde 75. De Roon/Bergamo (32/42), Vierman/PSV (8/25) desde 89. Weaver/Feyenoord Rotterdam (9/24), Blind/Girona (34/106 ) ) desde 89. Simons/Leipzig (20/13) – Reynders/Milan (25/8) desde 66. Timber/Feyenoord Rotterdam (22/1), Malin/Dortmund (25/30) desde 75. Jacobo/Liverpool (24/10) – Depay/Atlético de Madrid (30/90) desde 75. Weghorst/Hoffenheim (31/31); entrenador: vamos

mandar: Espen Eskaas (Noruega)

Portales: 0:1 Ferman (4.° lugar), 1:1 Mittelstadt (11.° lugar), 2:1 Volkrug (85.° lugar)

Tarjetas amarillas: Andrich, Cruz – ciego

Espectadores: 48.590 (agotado)

¿Qué estuvo bien?

En los partidos en casa de la DFB hay alguien a quien nunca se le puede culpar. El uso de DJ Teddy-O antes del inicio es indiscutible: golpe tras golpe, fuerte y la mezcla no conoce interrupciones. Y así fue con el equipo de la Federación Alemana de Fútbol. Aunque la actuación inicialmente no fue tan buena como lo había sido en ocasiones contra Francia, el esfuerzo fue acertado. Se puede ver el enfoque y la voluntad, como en el caso de Francia.

Al seleccionador nacional Nagelsmann le gusta hablar de cosas importantes sin talento. Algunos las llaman las “virtudes alemanas”, pero al final se trata de lo mismo: compromiso, voluntad y coraje. Esto también fue evidente en la selección nacional. Por ejemplo, cuando Tah pierde el balón en un momento de sueño, pero luego vuelve al duelo. Lo mismo le pasó a Kimmich, que primero tropezó con el balón delante de Blind en la primera parte y luego lo recuperó. Esto se hizo más evidente en Mittelstadt: primero se marcó el gol y luego el empate.

¿Y ofensivamente? También en este caso la selección alemana de fútbol demostró una técnica especialmente buena. El muy activo Musiala no sólo tuvo sus problemas con los defensores holandeses en torno a la señal de stop encarnada por Virgil van Dijk, sino sobre todo con la trayectoria. Siguió deslizándose y siguió perdiendo el equilibrio mientras esquivaba. No ayudó que a menudo tuviera escenas valientes en el baile. Florian Wirtz, el segundo mago del ataque alemán, es diferente. Puede que no fuera tan omnipresente en sus acciones como el jugador de Munich, pero sus pequeños pases precisos a menudo eran útiles. Cuando atrapó el balón y empezó a caminar, fue difícil detenerlo. Sin embargo, al igual que sus compañeros, a él y a sus compañeros les ha faltado el impacto de los últimos meses en el club y también en el partido de Francia.

¿Dónde había todavía margen de mejora?

El segundo gran misterio además del ambiente fue la estabilidad de Jamal Musiala. El talento del Bayern seguía perdiendo el control de sus piernas. A veces tropezaba, a veces tropezaba. El hecho de que esto ocurriera a menudo en situaciones prometedoras no fue bueno para el juego ofensivo alemán. La última o penúltima acción fue detenida varias veces. Al principio se desconoce cuál es la causa.

¿Quién es el ganador de la velada?

Banco de suplentes de la selección nacional. Si tras la resurrección ante Francia parecía que el once inicial estaba prácticamente escrito, ahora los cimientos vuelven a mostrar ligeras grietas. Robert Andric, que todavía destacaba junto a Toni Kroos contra Kylian Mbappé y compañía, esta vez solo estuvo en tareas defensivas, pero tuvo poco que hacer. Esto deja margen de mejora. Maxi Mittelstadt, también un nuevo jugador popular en Lyon, tuvo más problemas esta vez con Denzel Dumfries. Esto deja la puerta un poco más abierta para un competidor como David Raum o Benjamin Henriques.

Volkrug se encaminó hacia la victoria. (Foto: IMAGO/Revierfoto)

Chris Fuhrich también fue una gran ventaja con su pasión imprudente y su amor por patear traseros. y Thomas Müller, que inmediatamente se convirtió en el segundo presidente. Niklas Volkrug, todavía descontento con su papel de suplente en Lyon, también ganó el partido con su siguiente gol. Es útil que Nagelsmann identificara y luego designara roles claros. El hecho de que amplió los tipos de jugadores y así creó más variaciones para sí mismo. Puede que en este momento no estén en el equipo los 23 mejores jugadores de fútbol del país, pero tal vez sí haya aquellos que encajan mejor. Al menos ese parece ser el plan del seleccionador nacional.

¿Qué se puede mejorar aún?

La gente rara vez viene a los partidos de la DFB debido al gran ambiente que se respira en las gradas. Pero: Alemania vs Holanda, ¿no son realmente grandes duelos? Después del sorprendente resultado contra Francia, el público en las gradas parecía un poco aturdido por momentos. Bastante lento y de alguna manera bloqueado. Después de todo: sonó el silbato cuando el equipo holandés cometió errores y los aficionados vitorearon cuando el equipo de la Federación Alemana de Fútbol realizó jugadas agresivas.

Pero a veces lo que pasó (o no pasó) en las gradas fue extraordinario. El hecho de que las instrucciones de Nagelsmann sean fáciles de escuchar quizás no sea sorprendente. Más bien: resulta sorprendente que a intervalos regulares se escuche el ruido de los aviones que sobrevuelan el Deutsche Bank Park.

Pero, al igual que el equipo de la DFB, también lo hicieron los aficionados: siempre con mucho esfuerzo. Cuatro olas de La Ola contadas a mano recorrieron la arena. Los vítores de los aficionados se perdieron en aplausos. Al fin y al cabo, después del sorprendente gol del Joker Volkrug, los ya cuestionables cánticos de “victoria” que se escucharon anteriormente con el marcador 1-1 también fueron apropiados.

¿Qué dicen los involucrados?

Julian Nagelsmann: “La victoria es muy buena. El partido fue más difícil que el partido contra los franceses. Hemos defendido activamente. El partido podría cambiar en la segunda parte, en el último cuarto de hora estaba claro que teníamos mejores oportunidades. Definitivamente quería hacer eso.” “Ganar el partido. El espíritu de equipo es muy bueno. Los últimos diez días fueron fantásticos por parte del equipo. El estadio fue un desastre”.

tony cruz“Estoy orgulloso del equipo. Vienen de un momento difícil. Llevamos bien el impulso y la confianza en nosotros mismos. Hace unos meses nos habríamos derrumbado después de quedarnos atrás. La mala noticia es que no lo hacemos”. No conseguiré ningún punto por ese campeonato”.

Lothar Matthäus“Ahora saben lo que pueden hacer. Merecieron vencer a dos de los mejores equipos de Europa. Algo grande puede pasar. Somos uno de los favoritos para ganar el Campeonato de Europa”.