La alternativa de WhatsApp para enviar fotos desaparecerá en 2022

Hay algunos cambios reservados para los consumidores en 2022. Los usuarios de teléfonos inteligentes en particular pronto tendrán que prescindir de la funcionalidad anteriormente popular.

Dortmund – 2022 Habrá algunas novedades para los consumidores. Junto a Nuevas reglas de depósito*, Mayores costos con Correos y DHL*o cambios para los usuarios de la carretera*, también es inminente un cambio drástico en el sector digital. como RUHR24* Vodafone y Telekom han declarado que se separarán del servicio.

grupo de comunicación Vodafone GmbH, una filial alemana de la empresa británica de telecomunicaciones móviles Vodafone Group sede Düsseldorf competidor Ua Telecom, O2

Cambios en 2022: Vodafone y Telekom acaban con el servicio popular

El programa que fue lanzado con gran esperanza por los proveedores de servicios de telecomunicaciones en 2002 ahora se suspenderá nuevamente después de 20 años. Para los usuarios, esto significa sobre todo que es menos probable que caigan en la trampa de los costes. Como ahora, es poco probable que alguien use la función debido a Whatsapp, Telegram y Co.

En concreto, se trata del Servicio de mensajería multimedia (MMS, por sus siglas en inglés), que se introdujo en 2002 para enviar mensajes que contenían imágenes o sonidos. Lo que se da por sentado en la era de los teléfonos inteligentes todavía se consideraba “innovador y muy moderno” hace 20 años, según un portavoz de Telekom. Sin embargo, MMS ya no está actualizado, por lo que el grupo decidió desconectar el servicio en 2022 (más noticias digitales*en RUHR24).

2022: Se suspenderá la alternativa de Whatsapp para enviar imágenes

Lo que estaba claro para Telekom desde 2020 ahora lo ha determinado su rival Vodafone. Operador de telefonía móvil con sede en Düsseldorf (NRW*) Ya no ofrece la funcionalidad MMS a partir del 17 de enero de 2023. “MMS está desactualizado, su relevancia es baja y los beneficios para el cliente son escasos”, dijo Gerhard Mack, Director de Tecnología de Vodafone Alemania.

Hoy en día, casi nadie envía una foto, un audio o un video a través de MMS. Porque a través de servicios de mensajería populares como el whatsapp*, Telegram o Signal, esto es mucho más fácil, rápido y sobre todo más barato. Desde el principio, el precio ha sido un gran inconveniente de MMS. Si no tiene un presupuesto mensual de MMS gratis, tendrá que pagar 39 centavos por mensaje de imagen.

Los usuarios móviles deben estar preparados para el cambio en 2022: se eliminará la funcionalidad MMS. © Patrick Ball / dpa

A menudo, un usuario cae en la trampa de los costos. Cualquiera que adjunte accidentalmente una imagen a un mensaje de texto convirtió un mensaje de texto en un mensaje multimedia y tuvo que hurgar en sus bolsillos. Los costos fueron, y siguen siendo, enormes. Una de las razones por las que ya nadie usa el trabajo es porque envía fotos o videos a través de Whatsapp and Co. Complementario.

Vodafone y Telekom dan un paso drástico eliminando MMS

No solo el factor costo es un inconveniente crítico de MMS, sino también el tamaño del archivo. Como afirma Vodafone en un mensaje, la imagen de un smartphone ahora puede tener varios megabytes de tamaño, pero una foto MMS está limitada a 300 kilobytes, es decir, 0,3 megabytes. Por lo tanto, la calidad y la resolución de las imágenes enviadas a través de MMS son deficientes. Así que no es de extrañar que casi nadie use MMS en estos días.

Así lo confirmaron también algunas personalidades de Vodafone. Según Dusseldorf Communications Group, la mayoría de los mensajes multimedia se enviaron en diciembre de 2012, unos 13 millones. En 2021, será solo el cinco por ciento del valor máximo en ese momento, y la tendencia seguirá disminuyendo. Entonces, suficiente confirmación para que el proveedor de servicios finalmente retire la oferta.

Sin embargo, Vodafone confirma que no quiere desactivar los SMS. Después de todo, el servicio de SMS celebrará su 30 aniversario en 2022. Según Statista, todavía se envían alrededor de 7 mil millones de mensajes de texto anualmente en Alemania (a partir de 2020). Esto también es mucho más bajo que en 2012, cuando se enviaron alrededor de 60 mil millones de SMS anualmente, pero aún es suficiente para el grupo de contactos que desean mantener el servicio de SMS. No está claro si Telekom continuará con los SMS. La compañía aún no se ha pronunciado al respecto. * RUHR24 es parte de la Red de Edición IPPEN.MEDIA

Rubiklistenbild: © Jens Kalaene/dpa; Collage: RUHR24