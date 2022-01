La astróloga Lori Haberkorn revela que esperar en 2022

peligroso. Esto puede ser lo primero que piensa en un animal, pero ¿qué pasa con el signo del zodíaco? escorpión (24 de octubre al 22 de noviembre), ¿no debería prestarles atención? En realidad no, pero debes saber cómo lidiar con eso. La superficie no es ellos. Mientras dudan, analizan y penetran hasta el más mínimo detalle, porque no quieren sorprenderse y quieren tener siempre el control. Por eso a menudo parecen dominantes y dependientes, como si estuvieran obsesionados con ello. Pero no se dejan disuadir y siguen su camino, los insultos no los afectan, los cumplidos no los impresionan. Asimismo, Escorpio la guarda fielmente, apoya a sus amigos y hace todo por ellos.