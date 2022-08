Perlas del día en Twitter del 28 de agosto de 2022

No importa cuán relajado pueda ser un fin de semana, en algún momento, la tristeza del domingo inevitablemente se activará y desencadenará un estado de ánimo triste. De hecho, el séptimo día de la semana deberías estar deseando poder relajarte un poco y al final no tener que hacer nada. En realidad. De hecho, nuestros pensamientos ya están en nuestra mente. lista de trabajo La próxima semana con todo esto Estrés y el DesafíosQue nos espera a nosotros y a todos los pequeños impredecibles Peligros de tropiezoEsta vida viene con ella semana tras semana. Realmente no sabes qué hacer y pasas tu tiempo vacío pensando.

¿luce familiar? Entonces, felicidades, porque los científicos han descubierto que solo las personas con un alto nivel de educación o con un coeficiente intelectual superior a la media se deprimen los domingos. Cuando tu cabeza está llena toda la semana y siempre tienes algo que hacer, por supuesto que es difícil dejarte fuera durante el fin de semana. Este agujero nos dificulta la vida. Puedes remediarlo si dejas atrás tus cuatro paredes y amplías el tiempo con diversas actividades. Sin embargo, este no debería ser el caso. descansar acortar. Por lo que se recomienda un conjunto de pequeñas actividades repartidas a lo largo del día. Y quién sabe, tal vez alguien tenga un pequeño descanso de cinco minutos para estudiar nuestros descubrimientos ese día. Con esto en mente: que tengas una buena noche y nos vemos mañana.



#1: Para que no sean olvidados

Los súper ricos. Pagar. a mi. un poquito. Guía. pic.twitter.com/WCIBp2e2MU – Lukas Schole (@lukas_scholle) 24 de agosto de 2022

Número 2: ¡Fatiha!

El paciente me reclama “¿Por qué esperar más de cinco horas?”

Porque hay unos 80 pacientes aquí.

“Y si caes muerto aquí ahora, ¿entonces qué?”

“Oh, entonces estás de suerte, la prisa en Rechtsmed no es tan grande ahora”

Puedo simpatizar 😉 – zna_perle (@luchau_manuela) 26 de agosto de 2022

#3: *Detener el tono de llamada de Winnetou*

La primera sesión del Bundestag tras las vacaciones de verano: pic.twitter.com/kcwqVNB3pK – Programa de hoy ZDF (@heuteshow) 26 de agosto de 2022

#4: No tiene ninguna posibilidad

La mujer está enfadada conmigo porque en su sueño dejé abierta la jaula del conejo y el gato entró y destrozó al conejo. No tenemos un conejo o un gato. Ponte serio ahora (@ Ponte serio ahora) 25 de agosto de 2022

No. 5: Badum-tss

“Así que eres radiólogo, ¡entonces dime todas las estaciones!” – Alicia D (@isinWonderland) 25 de agosto de 2022

Número 6: Buena idea

Mire en cámara que un vecino está comprando frutas y tomates en mi jardín. Creo que haré una nota claramente visible cuando regrese: “¡Ahora volvemos a cosechar nosotros mismos!” ¿o? – 9xTeilzeit🔴 (8xTeilzeit) 24 de agosto de 2022

#7: Si no fuera demasiado triste

El Rewe, cuyo jefe ha pedido un boicot de máscaras en las redes sociales, ahora cierra regularmente a las 6 p.m. Escasez de personal. – ¡Por supuesto! (@liquidez) 26 de agosto de 2022

No. 8: Niños, niños

“Mamá, ¿por qué tus senos están caídos?”

“Porque están cansados”.

“¡Y viejo!”

“Mira, ahora ellos también están tristes”. – Señorita Megafón (Missmegafón) 25 de agosto de 2022

Número 9: Sí, sí

Número 10: ¡Alto!

Quizás podamos lograr los objetivos climáticos en el sector del transporte si todos los que lloran y ganan cambian sus autos por un caballo. -Teresa Booker (@teresabuecker) 26 de agosto de 2022

