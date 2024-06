La atención plena puede tener consecuencias negativas

24vita espíritu

de: Laura Nobbs

Las meditaciones y los ejercicios de atención plena tienen como objetivo aportar mayor calma y reducir el estrés en la vida cotidiana. Pero las tecnologías también pueden tener el efecto contrario.

Los ejercicios de atención plena, como la meditación, tienen como objetivo aliviar el estrés y calmar el alma. De hecho, muchos estudios científicos aportan evidencia del efecto positivo de la meditación. También se dice que la técnica budista tradicional ayuda a tratar dolencias como la depresión y los trastornos de ansiedad. Aquellos que están conscientemente arraigados en el aquí y ahora parecen estar más presentes y más sanos. ¿Pero el ejercicio también puede tener efectos negativos? Nuevos estudios científicos muestran que la meditación intensa puede provocar efectos secundarios graves. Sin embargo, este aspecto ha sido pasado por alto durante mucho tiempo.

¿Estás harto de la meditación? Los efectos negativos a menudo se subestiman

Los ejercicios de meditación y mindfulness tienen muchos aspectos positivos. Sin embargo, las consecuencias negativas son casi desconocidas. © Zunar/Imago

Las ofertas de meditación en Alemania van desde cursos y aplicaciones en línea hasta meditación en estudios de yoga y centros de meditación privados. Cualquiera que quiera empezar a meditar también puede elegir entre una amplia gama desde meditaciones cortas de un minuto hasta retiros de varios días. Los expertos llevan mucho tiempo promocionando los efectos positivos de la meditación. el Frankfurter Rundschau mencionado, Los ejercicios regulares de respiración y atención plena conducen a una mayor calma Puede ayudarle a concentrarse en lo que es importante y a dejar de lado los pensamientos. Sin embargo, las investigaciones en el pasado se han centrado principalmente en los beneficios de la atención plena.

Sin embargo, las meditaciones particularmente intensas también pueden tener un impacto negativo en la psique de algunas personas, al igual que la investigación en forma de investigación. Ampliar la pantalla Resultado. Los efectos secundarios pueden incluir ansiedad, depresión, deterioro cognitivo e hipersensibilidad. Según los informes, estas cuestiones a menudo se subestiman o minimizan. Ampliar la pantalla.

Uno de cada diez experimenta efectos secundarios como ansiedad y ataques de pánico.

Uno Estudio a largo plazo en los Estados Unidos. Encontró que aproximadamente la mitad de los meditadores experimentaron efectos secundarios negativos. En uno de cada diez participantes del estudio, estos efectos secundarios duraron al menos un mes. Según los investigadores, las experiencias descritas como difíciles, difíciles, molestas o perturbadoras generalmente no se reportan. Fue ansiedad, recuerdos traumáticos e hipersensibilidad, según el psicólogo Willoughby Britton de la Universidad de Harvard. Universidad Bowen Los efectos secundarios más comunes de la meditación.

Un estudio alemán también llegó a resultados similares. Los científicos de Charité Berlín examinaron la salud mental de 1.397 meditadores. El resultado: casi una cuarta parte de los participantes experimentó efectos no deseados. Mientras que alrededor del nueve por ciento los clasificó como leves o temporales, el 13 por ciento dijo que las consecuencias eran tan graves que era necesario tratamiento. Noticias diarias mencionado.

Muchos profesores están consternados por los efectos secundarios y problemas de la meditación.

En general, los efectos negativos de la meditación de atención plena parecen ocurrir con una frecuencia similar a la de otros métodos psicoterapéuticos. En muchos casos, esto también va acompañado de efectos positivos. Por ejemplo, muchos meditadores informaron que sus síntomas mejoraron a pesar de las experiencias negativas.

Por otro lado, algunos no están preparados y empiezan a meditar con demasiada intensidad, como explica el coach de mindfulness y meditación Alexander Cobb en una entrevista con Deutschlandfunk. Por lo tanto, los meditadores no esperan pensamientos perturbadores durante la práctica. Cuando aparecen estos pensamientos, muchos meditadores se sienten temerosos y aprensivos. Por este motivo, es especialmente importante que los profesores de meditación sean conscientes de los problemas psicológicos y puedan intervenir en consecuencia si surgen dificultades.

