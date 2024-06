Un asteroide de dos kilómetros y medio de diámetro atravesó la Tierra

Página principal sepamos

de: tania bandera

el presiona divide

El asteroide gigante 2011 UL21 es un “asesino de planetas”. Cuando pasó rápidamente por la Tierra el 27 de junio, no había ningún peligro para el planeta.

FRANCFORT – Hay innumerables asteroides en el sistema solar y uno de los cuerpos celestes siempre se acerca a la Tierra. De vez en cuando un pequeño asteroide choca contra la Tierra y, con un poco de suerte, eso puede suceder. observado durante la combustión. Afortunadamente, hay una distancia de 6,6 millones de kilómetros entre el asteroide que se acercará a la Tierra el jueves (27 de junio) y la Tierra. Y es aún mejor, porque el asteroide 2011 UL21, que termina cerca de la Tierra, se llama “asesino de planetas”.

asteroide apolo Asteroide potencialmente peligroso (PHA) 17 de octubre de 2011 Encuesta del cielo de Catalina 2,3 a 2,5 kilómetros

“Planeta asesino”: el asteroide 2011 UL21 tiene unos 2,5 kilómetros de diámetro

Los asteroides de más de 1 km aproximadamente se llaman asteroides, y 2011 UL21 tiene un tamaño de aproximadamente 2,5 km. La NASA espera que un asteroide de un kilómetro de largo tenga un cráter de impacto de diez kilómetros de profundidad, causando devastación global y el posible colapso de la civilización. Por eso es bueno que el asteroide se mantenga alejado de la Tierra. En el momento de su máxima aproximación, la distancia entre los dos cuerpos celestes es 17 veces la de la Tierra y la Luna.

El asteroide 2011 UL21 no representa una amenaza para la Tierra Richard Muisel también confirma, Jefe de Defensa de Asteroides de la Agencia Espacial Europea. “Este asteroide es un 99 por ciento más grande que todos los objetos cercanos a la Tierra conocidos y se encuentra en una órbita muy inclinada. Esto lo hace muy interesante de observar”. El 27 de junio, el enorme asteroide pasó cerca de la Tierra a una asombrosa velocidad de 93.000 kilómetros por hora. Alcanza su máxima aproximación a las 22:14 horas (CET). el Proyecto de telescopio virtual El asteroide gigante será visible a partir de las 22 horas Aparecer en vivo.

Un enorme asteroide pasa cerca de la Tierra, a una distancia suficientemente segura

El tamaño del asteroide 2011 UL21, cuyo diámetro se estima entre 1,7 y 3,9 km (varios estudios estiman entre 2,3 y 2,5 km), constituye un sobrevuelo notable. Se trata de uno de los asteroides más grandes que se han acercado a la Tierra en las últimas décadas. Como consecuencia Proyecto de telescopio virtual En 2011, UL21 fue uno de los diez asteroides más grandes que pasó cerca de la Tierra a una distancia de 7,5 millones de kilómetros o menos desde 1900.

Debido a su tamaño y relativa proximidad a la Tierra, las agencias espaciales clasifican al asteroide como un “asteroide potencialmente peligroso” (PHA). “Esta es una definición formal precisa que se refiere a planetesimales que tienen un tamaño superior a unos 140 metros y pueden llegar a 7,5 millones de kilómetros de la Tierra”. para explicar El astrofísico Gianluca Masi, director científico del centro Proyecto de telescopio virtual. El astrofísico añade: “Sólo los asteroides más grandes que pueden acercarse lo suficiente a nuestro planeta se clasifican como PHA. Esto no significa que impacten contra la Tierra, pero aún así requieren un mejor seguimiento”.

¿Qué pasaría si un asteroide peligroso se acercara a la Tierra? Los investigadores llevan muchos años desarrollando conceptos sobre la llamada defensa planetaria. En otoño de 2022, la agencia espacial estadounidense NASA realizó por primera vez una prueba práctica: la sonda espacial Dart chocó con el pequeño asteroide Dimorphos y logró un resultado tranquilizador: la trayectoria del asteroide cambió significativamente como resultado del impacto. Si se descubre un asteroide peligroso, serviría como posible defensa en el futuro. READ Equipo de investigación costoso perdido bajo el 'Glaciar del Juicio Final'. Pero los investigadores también están explorando otros conceptos, como el de las bombas atómicas. También hay varios sistemas de telescopios automatizados, como el Catalina Sky Survey, que buscan asteroides en el cielo. La Agencia Espacial Europea también dispone de un sistema de alerta de asteroides.

El asteroide 2011 UL21 se puede ver en el cielo con un telescopio

Cualquiera que tenga un telescopio puede intentar encontrar el asteroide gigante 2011 UL21 en el cielo. Sin embargo, esto requiere algo de paciencia, ya que el cuerpo celeste sólo puede verse desde el hemisferio sur antes de acercarse a la Tierra. Se podrá encontrar en el cielo del hemisferio norte a partir de la tarde del 27 de junio. Según Massey, alcanza su brillo máximo en la noche del 28 al 29 de junio, cuando puede verse a través de telescopios de cuatro pulgadas (unos 10 cm) de apertura. Será visible con telescopios de aficionados durante toda la primera semana de julio. Durante este tiempo, el asteroide 2011 UL21 pasa a través de la constelación de la Serpiente de Agua, Virgo, Libra y Serpiente en el cielo nocturno y se acerca a Hércules.

Poco antes Día Mundial de los AsteroidesEs el día declarado por las Naciones Unidas y celebrado anualmente el 30 de junio, que supone el segundo asteroide que pasa por la Tierra. A una altitud de entre 120 y 260 metros, el 2024 MK es mucho más pequeño que el 2011 UL21. Pero también se acerca mucho a la Tierra: hay hasta 290.000 kilómetros entre la Tierra y el asteroide, menos que la distancia entre la Tierra y la Luna (unos 380.000 kilómetros).

Un asteroide acercándose a la Tierra. (Avatar) © DPA/NASA

Poco después de su descubrimiento, el más peligroso fue el asteroide 2011 UL21.

El asteroide 2011 UL21 no sólo es grande, sino que la historia de su descubrimiento también es interesante: cuando fue descubierto por el Catalina Sky Survey en 2011, había una breve posibilidad entre un millón de que el asteroide 2029 impactara la Tierra. Después de 15 días de observación, esa probabilidad se redujo a una entre 71 millones. A finales de noviembre, el asteroide fue eliminado de la lista de posibles impactos porque estaba claro que no golpearía la Tierra hasta dentro de 100 años o más. En 2029, el asteroide no se acercará mucho a la Tierra y la distancia posterior será de 240 millones de kilómetros.

Sin embargo, en 2029, otro asteroide se acercará a la Tierra: Apophis, llamado así en honor al antiguo “dios del caos” egipcio. En abril de 2029 se acercará más a la Tierra que algunos satélites. Sin embargo, esto no será peligroso, ya que la ciencia ve en ello una oportunidad para estudiar el asteroide de cerca. (factura impaga)