La bolsa de valores comienza el martes 22 de febrero de 2022

Con el rango de precios es dax La nueva semana comercial ha comenzado. Sin el apoyo de Wall Street, que permaneció cerrado el lunes, el principal índice bursátil alemán subió por debajo del nivel de 15 000. Aunque comenzó un poco más estable, en realidad alcanzó un máximo diario de 15 192 puntos en las primeras operaciones y luego cayó. El índice sólo fijó el mínimo diario en 14.618 puntos, lo que supone un rango de cotización de más de 570 puntos. Alta tensión, alimentada por la crisis de Ucrania y la disputa por una posible cumbre entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Joe Biden. Luego, el big bang de esa noche: Rusia envió tropas a Ucrania.

Este es el tema que dominará el comercio de hoy. En términos de datos económicos y de empresas, debería estar relativamente tranquilo, como también al comienzo de la semana: los inversores bancarios deberían estar especialmente atentos a los números. HSBC lugar. apagar dax Fresenius Y el FMC sus resultados anuales. Presente desde segundo grado Pfeiffer Y el compañía de software Cifras comerciales y suministros en los Estados Unidos Deposito de casa resultados del último trimestre.

Por el lado de los datos económicos, la índice ifo Estar enfocado. Los datos se publicarán a las 10 am. No seguirán más datos de EE. UU. hasta la tarde: hay, por ejemplo, PMI de los sectores industriales y no manufactureros en la agenda, así como Índice de confianza del consumidor para el mes de febrero.