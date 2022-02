La cámara MFT puede manejar video 4K a 120 fps

Panasonic presentó la nueva cámara Lumix GH6 MFT (Micro Four Thirds) esta semana. Entre otras cosas, la cámara puede grabar video en 4K a 120 fps, 1080p a 300 fps o 5.7K a 60 fps en 10 bits. También se admite ProRes HQ de Apple. La nueva cámara toma fotos de alta resolución de 100 MP: un sensor de 25,2 MP funciona de forma nativa aquí sin un filtro de paso bajo en su interior. Los japoneses también prometen “el mejor fijador de todos los tiempos en Lumix”.

Para la grabación de video portátil, la GH6 utiliza un nuevo giroscopio de 5 ejes con un nuevo algoritmo. Breve explicación de las especificaciones de Panasonic para fotos de 100MP: al capturar y combinar ocho fotos consecutivas mientras se mueve el sensor de 25MP con Body IS (estabilizador de imagen), la GH6 crea una imagen de hasta 100MP (11552 x 8672 píxeles). Las partes en movimiento de la imagen se muestran en la resolución original de 25 MP, mientras que las partes fijas de la imagen reciben la máxima resolución, no solo en formato RAW, sino también en formato JPEG.

Según Panasonic, gracias a la refrigeración activa, la GH6 ofrece un tiempo de grabación ilimitado, limitado únicamente por la carga de la batería, por supuesto. Además, la estabilización de imagen dual ahora permite tomar fotografías a velocidades de obturación más lentas en 7,5° paradas. El dispositivo se completa con un visor OLED, una pantalla giratoria, espacio para dos tarjetas de memoria y una cubierta de magnesio resistente a la intemperie. Venus Engine sirve como base para el procesamiento de imágenes. También ofrece disparos en ráfaga AFS a través del obturador electrónico a 75 fotogramas por segundo y 25,2 megapíxeles. Una mayor velocidad de lectura del sensor reduce la distorsión de rotación del obturador.

El GH6 gestiona la grabación interna en 4:2:2 Cinema 4K/60p de 10 bits, así como la salida paralela en 4:2:2 Cinema 4K/60p de 10 bits a través de HDMI. Rango dinámico de más de 12 paradas para grabaciones con V-Log preinstalado. La cámara incluye un V-Log/V-Gamut completo por primera vez en la serie de cámaras Micro Four Thirds. V709 LUT (Look Up Table) está disponible con Rec.709 en la cámara de forma predeterminada. También promete grabación de audio de 4 canales mejorada a 48 kHz o estéreo a 96 kHz a 24 bits cuando se conecta el adaptador de micrófono DMW-XLR1 opcional. Hay un conector estéreo de 3,5 mm para conectar un micrófono externo.

También están disponibles funciones de asistencia de video, como visualización de forma de onda, patrón de cebra, medición de punto de brillo, marca de cuadro, indicador de descompresión de distorsión, cuadro de captura rojo e indicadores de captura de imagen frontal y posterior. Lo nuevo en Lumix GH6 es el selector de zona de seguridad, que muestra el área de captura del 95 %, 90 % u 80 % en una imagen para dejar espacio para logotipos, superposiciones o subtítulos.

La GH6 tiene una pantalla táctil de 3 pulgadas con una resolución de 1,84 millones de píxeles. La pantalla giratoria y giratoria se puede inclinar desde el chasis. El visor directo electrónico con 3,68 millones de píxeles utiliza una pantalla OLED. Además, la cámara MFT está equipada con dos ranuras para tarjetas. La tarjeta CFexpress (Tipo B) admite la grabación interna de videos de alta tasa de bits a 800Mbps o más, incluidos 5.7K/30p ProRes 422 HQ y C4K/60p ALL-I. La tarjeta de memoria SD UHS II V90 admite grabación de video interna a hasta 600 Mbit/s o. HDMI (Tipo A) se utiliza como conexión de vídeo.



LUMIX GH6 es compatible con el puerto USB 3.2 Gen2. La batería de 2200 mAh se puede cargar a través de la red eléctrica o USB. También cumple con los requisitos de USB PD (Power Delivery) cuando se usa con el cargador DMW-BTC15 apropiado. Wi-Fi 5 está habilitado a 5 GHz (IEEE802.11ac) y a 2,4 GHz (IEEE802.11b/g/n). También es compatible con Bluetooth 5.0 LE.

Fecha de lanzamiento y precio:

La Panasonic Lumix GH6 estará disponible a partir de marzo de 2022 como cuerpo y en dos paquetes. El precio de venta recomendado del estuche es de 2199 €. Al lanzar allí Promoción de reserva anticipada Con tarjeta de memoria Lexar CFexpress Type B Gold de 128 GB gratis y 1 año de garantía extendida. La entrega comienza en marzo y dura hasta el 30 de abril de 2022.

