La candidata al campamento de la jungla Gigi Berofio es abandonada por su amiga después de un programa de televisión

ibis 2023



El candidato del campamento de la selva, Gigi Berofio, dejó a su novia después del programa de televisión.





Foto: RTL





Luigi “Gigi” Perovio también estará presente en “I’m a Star – Get Me Out of Here!”. Bien conocido por los expertos en programas de telerrealidad, ahora también puede brindar entretenimiento en un campamento en la jungla a su manera comprensiva. Corona casi puso una lupa en su armario.











RTL Broadcaster lo posee Candidatos a Jungle Camp 2023 publicado. También estará Luigi Berofio, más conocido como ‘Gigi’. Desde el viernes 13 de enero, el chico de Stuttgart con raíces italianas se podrá ver en la jungla australiana, y ya se ha convertido en el favorito del público en otros formatos de telerrealidad. para él Infección corona poco antes del inicio de IBES Fue un shock, pero ahora vuelve a ser pasiva y puede participar en el campamento de la jungla.

Nombre: Luigi Berofio (“Gigi”)

Nacimiento: 17 de mayo de 1999

Residencia: Stuttgart

Ocupación: Influencer y estrella de telerrealidad

Instagram: jigberofio

Casual y poco convencional: sus declaraciones convierten a Gigi en el favorito absoluto de la multitud

El joven de 23 años causa drama con su novia intermitente Michele Daniao. Los dos se conocieron en “Ex on The Beach” en 2020. Sin embargo, la pareja se separó hace unas semanas con “Tempation Island VIP”. El programa pone a prueba la fidelidad en las relaciones. Gigi se divirtió mucho y no se perdió la oportunidad de coquetear con las otras mujeres. Eso fue suficiente para su ex novia: terminó la relación.











Ahora Gigi podría volver a estar en buenas manos: se sospecha que tiene una nueva relación con la influencer y participante del reality show (Love Island/RTL II) Dana Feist. Los dos aún no han aparecido como pareja. Es cuestionable si Gigi quería comunicarse con sus compañeros de campamento en el bosque. Una cosa es segura, en el campamento de la jungla seguramente te hará reír o reír con sus divertidas acciones. Le encanta dejar que el macho italiano pase el rato con dichos ingenuamente simpáticos; sus seguidores lo adoran por eso. Los espectadores también pueden esperar fusionarse con el nominado Cosimo Citiolo.

Gigi ya se ha metido en estos formatos de telerrealidad

2020: Salida en la playa (RTL)

2021: significativamente separados (RTL)

2021: Batalla de estrellas de la realidad (RTL II)

2022: Salida en la playa (RTL)

2022: Isla de la tentación VIP (RTL)