La canela reduce los niveles altos de colesterol y ayuda a tratar la diabetes

Huele bien y también sienta bien: un estudio demuestra que la canela puede ser un arma natural en la lucha contra los niveles elevados de colesterol en sangre. Pero no sin riesgos.

La canela no sólo sabe deliciosa, por ejemplo, con arroz con leche o vino caliente, sino que también se utiliza desde hace mucho tiempo como remedio natural. Contiene polifenoles. Se dice que estas sustancias vegetales son beneficiosas para el corazón y la circulación sanguínea. Pero los hallazgos científicos sobre las especias son contradictorios. Ahora, un nuevo análisis de big data realizado en Italia ha confirmado los beneficios de la canela. Según la evaluación, la canela tiene un efecto beneficioso sobre los niveles de grasa en sangre y combate los procesos inflamatorios. La especia es especialmente beneficiosa para las personas con diabetes tipo 2. Los científicos de la Universidad de Nápoles publicaron el estudio.

Colesterol alto: un estudio con 6.000 participantes proporciona nuevos hallazgos

La canela no sólo es deliciosa, sino que la especia también ayuda a reducir los niveles de colesterol malo LDL. © Al-Nimr Media

El estudio tuvo en cuenta los valores sanguíneos de unos 6.000 participantes. Como resultado, el consumo de canela mostró una mejora en los valores de colesterol total, así como en los valores individuales de colesterol HDL y colesterol LDL. La concentración sérica de triglicéridos no mostró cambios relevantes.

Científicos italianos: la canela puede ayudar a reducir los niveles dañinos de colesterol LDL

En particular, el colesterol LDL (lipoproteína de baja densidad) puede acumularse en las paredes de los vasos sanguíneos y, por tanto, alimentar el proceso progresivo de calcificación de los vasos sanguíneos (aterosclerosis). Las arterias se vuelven cada vez más frágiles o rígidas y estrechas. En el peor de los casos, los vasos sanguíneos se cierran por completo y los tejidos subyacentes no pueden recibir oxígeno, y la temida catástrofe se produce, por ejemplo, en el corazón o el cerebro. En Alemania, aproximadamente 200.000 personas sufren cada año un infarto y unas 270.000 un derrame cerebral. Muchas víctimas mueren o dependen permanentemente de ayuda externa después de contraer la enfermedad.

Un regalo popular en la estación fría: manzanas asadas con canela. © Al-Nimr Media

Sólo el 30 por ciento de los niveles de colesterol pueden verse afectados por la dieta.

Sin embargo, los niveles de colesterol se pueden reducir hasta un máximo del 30 por ciento mediante la dieta y el ejercicio regular también puede ayudar. Los afectados a menudo tienen que tomar medicamentos adicionales, especialmente si padecen enfermedades vasculares como enfermedades coronarias o un trastorno hereditario del metabolismo de las grasas; En este último caso, los médicos hablan de hipercolesterolemia familiar.

Los médicos advierten: comer canela en grandes cantidades es algo muy bueno

Sin embargo, dados los efectos positivos de la canela sobre los niveles de colesterol, los expertos médicos creen que los consumidores deberían recordar que comer la especia no es perjudicial, al menos en cantidades muy grandes. Contiene el ingrediente activo cumarina. Para esta sustancia que afecta a la coagulación sanguínea, existen límites dietéticos máximos en la Unión Europea, por ejemplo 50 mg por kilogramo para las estrellas de canela. Al mismo tiempo, los nutricionistas estiman en 0,1 mg por kilo de peso corporal la dosis diaria que el organismo puede tolerar bien. Cualquiera que coma delicias como estrellas de canela en cantidades normales no debería tener problemas, al menos no con la especia.