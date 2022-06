La cantante celebra el regreso del amor: Pietro Lombardi vuelve a estar en buenas manos

No más secretos sobre una mujer del lado de Pietro Lombardi. La cantante se toma de nuevo como anuncia con orgullo en Instagram. Su nuevo amor también es un viejo conocido.

Recientemente, se ha especulado que Pietro Lombardi podría estar saliendo con su ex novia Laura Maria. Ahora la cantante confirma en una historia de Instagram que los dos lo están intentando de nuevo. “Hubo mucha especulación y Laura María y yo no ocultamos que nos pasamos el tiempo y nos apreciamos”, explica la cantante sobre una foto en la que lo abraza fuertemente. “A partir de hoy, no ocultaremos el hecho de que somos pareja”, escribe sobre su emoji de corazón.

Por lo tanto, los dos desean hacer un “no evento” de poner fin a la especulación anterior. Lombardi y su novia decidieron que era “un buen momento” para compartir el dulce mensaje con los fanáticos. “Los dos simplemente se están divirtiendo”, dice el hombre de 30 años. La influencer también publicó la contribución de Lombardi a una historia, confirmando el regreso del amor.

Lombardi y su nueva novia ya se encontraron en 2020. En septiembre anunció que estaba en un nuevo amor. Pero después de algunas semanas de relaciones públicas, el final llegó en octubre. En una historia de Instagram explicó en ese momento: “Laura y yo ya no somos pareja, juntos decidimos terminar porque no era como se suponía que debía ser”.

Laura María también confirmó la división en el podio. “No fue una decisión fácil. […] “Pero nos dimos cuenta de que somos muy diferentes”, dijo en una de las historias en ese momento. Lombardi estuvo casado con la cantante Sarah Ingels de 2013 a 2019 y tienen un hijo, Alessio, que nació en 2015.