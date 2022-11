La cantante de Schlager, Vanessa Mae, enloquece en un nuevo espectáculo

Vanessa Mae ahora se puede ver en un nuevo programa de juegos.Crédito: IMAGO/Panamá Pictures

Gente famosa

Vanessa Mae es una de las cantantes más exitosas de Alemania. Su primera autobiografía, I Do It Mai Way, también fue publicada recientemente. Según la editorial, se trata de trabajo duro, primeros éxitos, esperanza de derrotas y regreso. En el Televisión Su serie documental de tres partes Vanessa Mae – Mae The Time Is Now ha sido debidamente publicada. También hay un nuevo programa de juegos para el joven de 30 años ahora disponible en la biblioteca de medios de ARD.

Por cierto, su primer invitado en “Not Mai Show” fue Tim Bendzko. Tenía que intentarlo con él para dominar con éxito cuatro desafíos. Vanessa prometió: “Verás un programa que nunca antes habías visto. Básicamente, solo soy una invitada hoy. No sé qué va a pasar. SWR hizo todo lo posible para que pudiéramos estar en un estudio rígido con IA”. que podría soportarlo”. Y eso es exactamente lo que Vanessa Mae ha estado tan atónita al decir uno u otro, sobre todo por eso. helen pescador subí

Vanessa Mae maldice el espectáculo

Vanessa Mae en realidad no dirigía el espectáculo, pero con una voz de computadora que decía al principio: “Lo tengo todo”. Internet Investigue y diseñe los juegos perfectos y analice enormes conjuntos de datos para calcular el rendimiento final. Se trataba de crear el “look perfecto para el desfile” al final. Vanessa reveló: “No tengo un plan para lo que va a pasar. Lo único que sé es que vamos a hacer una fiesta juntos”.

La IA no tardó en comenzar: “En cada ronda hay algo en juego para tu desempeño al final del espectáculo. Las categorías son Escenario, Forma, Apoyo y Gran final. Si ganas un desafío, obtienes tu voluntad humana”. si pierdes, te doy el ingrediente perfecto para tu desempeño”. Ya durante el ‘desafío de las gárgaras’, donde había que adivinar las dos canciones, la artista comenzó a quejarse a gritos por el castigo.

Se suponía que Vanessa iba a aparecer con una discapacidad al final. “Cállate, pero no es real. Si es real, te mataré, de verdad”.maldije. Dado que fallaron en la tarea y no pudieron adivinar diez de las siete canciones, en realidad significaba que Vanessa tenía que actuar con una serpiente. El segundo partido, Tanz (D) Eye Song, fue aún mejor. Sin embargo, después de que fallaron el “Tiktok Hit Quiz”, apareció de repente un “error del sistema” de la IA que estaba ejecutando el formato.

La cantante gorgoteó por la comparación con Helen Fisher

Él dijo: “Por favor responda la pregunta de seguridad: ¿Cuál es el nombre del cantante pop más exitoso de Alemania?” “Vanessa Mae”, dijo inmediatamente Tim Bendzko. Sin embargo, esto no era cierto. “Helen Fisher”, susurró la intérprete de “Happy Ending”. Por supuesto que tenía razón y el sistema se puede reiniciar. Luego, Vanessa volvió a agregar: “Te odio un poco ahora, pero no hay problema en que me lo hayas vuelto a traer a la cabeza”.

Como recordatorio: Vanessa Mae ya ha hablado sobre las comparaciones con Helen Fisher en el pasado. en el canal de YouTubesacar el pecho“Tienes que imaginártelo así”, dijo sobre Dasding: mi primer titular a los 20 fue: “¿Vanessa Mae es la nueva Helen Fisher?”. “Me ha acompañado y pesado sobre mis hombros a lo largo de mi carrera en Schlager”. Además: “Ser comparado con alguien que ha estado en la industria durante diez años, que ha estado muy lejos y puede mantenerse al día, no es posible en absoluto”.

Por cierto, al final Tim y Vanessa también pierden su “AI-Twister”. Entonces, los dos tuvieron que volcar un cubo de hielo sobre sus cabezas durante la gran final. Al final de su actuación, Vanessa lo resumió: “Joder, fue muy duro, lo más duro… una prueba lo que sea que jugué es como un matadero aquí. Con un guiño, finalmente confirmó: “Me secaré y definitivamente miraré SWR, porque todo está sucediendo aquí con el dinero de nuestra tarifa aficionados. “