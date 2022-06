La cantidad ideal de omega-3 por día para bajar la presión arterial

El omega 3 es bueno para la salud. La investigación ya ha demostrado una amplia gama de beneficios de los ácidos grasos. Las personas con presión arterial alta también deben garantizar una atención óptima.

Muchos problemas de salud se pueden mejorar a través de la dieta. aliviar el sufrimiento. Este también es el caso en el caso de la presión arterial alta: los pacientes deben confiar en el omega 3. Pero, ¿cuánto debe consumir por día para lograr el efecto de reducción de la presión arterial? Un estudio internacional ahora ha respondido a esa pregunta.

Ácidos grasos omega-3 (EPA/DHA)

Los ácidos grasos omega-3 (EPA/DHA = ácido eicosapentaenoico/ácido docosahexaenoico) se encuentran entre los nutrientes esenciales que necesitamos de los alimentos. Son como el pescado azul por ejemplo salmónY el caballaAtún, sardinas, trucha o Pescado salado Contener. También puedes tomarlos a través de suplementos.

El Grupo de Trabajo de Omega-3 recomienda una dosis diaria de más de 0,3 gramos de ácidos grasos omega-3 (EPA/DHA = ácido eicosapentaenoico/ácido docosahexaenoico) para personas sanas. Las personas con enfermedades cardiovasculares deben consumir al menos 1 gramo de EPA/DHA por día.1 El estudio, ahora publicado en el “Journal of the American Heart Association”, llegó a la conclusión de que si desea reducir su presión arterial, definitivamente debe aumentar su dosis diaria de omega-3.2

¿Qué examinó el estudio?

El equipo de científicos chinos y canadienses detrás del estudio analizó 71 estudios clínicos con un total de 4973 personas entre las edades de 22 y 86 años. Estos incluían personas sanas y personas con presión arterial alta o un trastorno del metabolismo de los lípidos. Como parte del estudio, los participantes consumieron conscientemente ácidos grasos omega-3 durante diez semanas, ya sea en forma de alimentos, suplementos o una combinación de ambos. READ Corona: por qué no puede confiar en las pruebas de antígenos

La dosis ideal de omega-3 para la hipertensión arterial

En comparación con los sujetos que no consumieron omega-3, los que consumieron de 2 a 3 gramos de una combinación de omega-3 DHA/EPA mostraron un efecto positivo sobre la presión arterial. Ambos valores (sistólica y diastólica) se midieron con una media de 2 mmHg. Para este efecto, no importa en qué forma se tomó el omega-3, ya sea a través de alimentosuplementos nutricionales o ambos.

quien en Alta presión sanguínea Debería considerar aumentar su dosis diaria de omega-3 quizás incluso más de 3 gramos. Según otros resultados del megaanálisis, esto puede conducir a un aumento del efecto positivo del nutriente. 3 gramos por día redujeron los valores de presión arterial en un promedio de 4,5 mm Hg. De 5 gramos por día los valores disminuyeron en aproximadamente 4 mm Hg.

Elija pescado, aceite de pescado o algas

100 gramos Pescado salado o caballa Contiene alrededor de 2 gramos de omega 3. 100 gramos de salmón aportan 3 gramos de nutrientes esenciales. Sin embargo, si no puedes cubrir tus necesidades con tu dieta diaria, también puedes agregar suplementos. “La mayoría de los estudios se han centrado en los suplementos de aceite de pescado en lugar del EPA y el DHA de los alimentos”, dijo en un comunicado de prensa el autor del estudio, Shenji Li, de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Macao (China).3 “Esto sugiere que el suplemento es una alternativa para las personas que no pueden comer pescado azul como el salmón de manera regular. algasLa suplementación con ácidos grasos EPA y DHA es una opción para las personas que no comen pescado u otros productos de origen animal”.

