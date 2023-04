La carrera en Bakú en TV y transmisión en vivo

Actualización, 29 de abril, 11:30 am: el primer sprint de la temporada de F1 fue para Pérez

¡La primera carrera del año es para Sergio Pérez! Después de que se desplegó el coche de seguridad, el mexicano pudo usar sus ventajas de velocidad a largo plazo para adelantar a Leclerc. Terminó al menos segundo detrás de Verstappen. Sin embargo, el holandés puede esperar seis puntos más en la lucha por el título.

Después del tiroteo de la mañana, hubo algunos cambios obvios. Exactamente los mismos nombres aparecen en las filas de puntos que ya se pueden leer al inicio de la carrera. Detrás del primer trío de Pérez de Leclerc y Verstappen están George Russell, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Lewis Hamilton y Lance Stroll en los puntos.

Actualización, 29 de abril, 11:30 a. m.: Leclerc gana el Sprint Shootout en Bakú

La colisión no fue tan mala con Ferrari, lo que debería tranquilizar a los mecánicos en particular. Al final, Leclerc pudo conducir su auto con un alerón delantero destrozado a su posición prevista en boxes. La carrera de velocidad partirá desde la primera posición. Pérez espera a su lado, mientras que Verstappen acecha detrás de él, seguido de George Russell, que condujo más rápido que Hamilton en el momento crucial, y Carlos Sainz, que perdió mucho en comparación con su compañero de equipo.

Fórmula Azerbaiyán: ¿Volverá a ganar Verstappen?

A la carrera de Australia le sigue ahora el próximo Gran Premio en Azerbaiyán. El fin de semana, la Fórmula 1 hará una aparición especial en la capital de Azerbaiyán, Bakú, y se conducirá en el circuito de la ciudad de Bakú.

El año pasado, el campeón mundial Max Verstappen logró arrebatarle la victoria en Bakú. Su compañero Sergio Pérez se quedó atrás del piloto de Red Bull Racing. George Russell con su Mercedes completó el podio en Bakú, donde en las seis carreras anteriores siempre hubo un ganador diferente.

Las sesiones de entrenamientos libres proporcionarán la primera indicación de cómo se desempeñarán los autos en Azerbaiyán, antes de que la clasificación y la carrera realmente se pongan manos a la obra.

Gran Premio de Azerbaiyán: retransmisión, benchmark, resultados, tiempos – toda la información sobre la Fórmula 1

¿Dónde se televisarán y transmitirán las sesiones en vivo? ¿A qué horas ocurren? ¿Y dónde está la indicación directa de las carreras en Azerbaiyán?

Fórmula 1 en vivo: ¿Cuándo tendrán lugar las sesiones de entrenamientos libres, clasificación y carreras en Azerbaiyán?

PRÁCTICA LIBRE: viernes 28 de abril, 11:30 a. m. — para cinta en vivo

Clasificación para la carrera del domingo: viernes 28 de abril a las 15:00 — al puntero en vivo

Clasificación para el sprint: sábado 29 de abril, 10:30 a. m. — al puntero en vivo

Sprint: sábado 29 de abril, 3:30 p. m. — hasta video en vivo

La carrera: domingo 30 de abril, 13:00 h — al vídeo en directo

Fórmula 1 en Azerbaiyán en directo: vueltas, longitud de la pista, ganadores anteriores – Información sobre el Gran Premio de Bakú

Tipo de circuito: circuito urbano

Número de rondas: 51

Longitud de la pista: 6.003 kilómetros

Ubicación desde: 2017

Ganadores récord: Nico Rosberg, Daniel Ricciardo, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Sergio Pérez y Max Verstappen (1x cada uno)

Fórmula 1 en directo en Azerbaiyán: ¿se retransmitirán las sesiones y la carrera por televisión en abierto?

No, no habrá transmisiones en Free TV. Si bien la temporada pasada todavía se transmitieron cuatro Grandes Premios en la televisión abierta en RTL, la emisora ​​​​ya no cubre los deportes de motor en horario estelar este año.

Fórmula 1 en vivo: ¿Quién retransmite el Gran Premio de Azerbaiyán por televisión de pago y en directo?

En la TV paga, Sky se encarga de la transmisión. Puedes encontrar una transmisión en vivo en asombroso, el servicio de transmisión de la estación. Sin embargo, ambas ofertas están sujetas a una tarifa.

Carrera de Fórmula 1 de Azerbaiyán en vivo: ¿dónde está el video en vivo?

con el cinta en vivo de el corrió Siempre estás al día, desde la primera sesión de entrenamientos libres del viernes hasta la carrera del domingo por la noche.

Fórmula 1 en vivo: El Gran Premio de Azerbaiyán en TV y en vivo – Lo más destacado de la carrera

Si no puede ponerse al día con la carrera pero quiere ver lo más destacado, puede encontrarlos tanto en Sky como en Sport1.