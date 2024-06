¡La carrera en Spielberg ya está en vivo!

Como siempre, no sabremos quién sale con los neumáticos hasta unos minutos antes de la salida.

Destacó que no quiere volver a cometer el mismo error y explicó que su principal objetivo es conseguir el tercer puesto y así obtener un lugar en el podio.

El británico parte desde la P3 y acaba de llegar cielo Pero reiteró que no espera poder pelear con Verstappen y Norris al frente.

Sin embargo, desde la séptima posición ya no tiene posibilidades de “ganar la carrera”. ¡Empieza en poco más de una hora!

1:30 de la tarde

neumáticos de carreras

Ya hemos hablado de estrategia anteriormente, ahora echemos un vistazo rápido a qué piloto todavía tiene neumáticos disponibles para la carrera.

Vemos, por ejemplo, que Red Bull es el único equipo principal que todavía tiene dos juegos de neumáticos duros. Esto te hace más flexible tácticamente que otros.

Porque aunque los policías pueden conducir tanto vehículos de mediana empresa como de mediana empresa, este último no es una opción para McLaren and Co.

Por cierto, ninguno de los mejores pilotos tiene ya un juego nuevo de neumáticos blandos. En caso de duda, habrá que recurrir a la frase utilizada. Aquí está la descripción completa: