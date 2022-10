‘La casa de verano de las estrellas’: Antonia responde a la humillación de la tele

Antonia fue humillada repetidamente por su novio en la Casa de Verano.Foto: RTL

A medida que la actual temporada de ‘verano’ llega a su fin, Antonia Hammer y Patrick Romer son la pareja que aparece en los titulares, pero por razones desagradables. El campesino insulta constantemente a su novia frente a las cámaras y también en presencia de otros participantes, incluso dejando al descubierto el cuerpo. En el episodio actual, el comportamiento repugnante del granjero alcanza una nueva dimensión cuando le pregunta a la rubia por la mañana: “¿Puedes cepillarte los dientes? ¡Apestas!”.

como antonia ya Instagram Para que quede claro, todavía está con Patrick después del tiroteo, aunque Enlace Da una impresión muy tóxica en la “casa de verano”. La modelo actualmente está recibiendo una gran cantidad de mensajes de personas muy influyentes que intentan educarla sobre su vida amorosa, y no le cae nada bien. Por lo tanto, ahora ha compartido fuertemente su historia.

Antonia se niega a sacar provecho de su relación

Poco antes de que finalice ‘Verano’, Antonia hace una declaración más larga en Instagram. El joven de 22 años se queja: “El comportamiento de ‘verano’ de Patrick fue imperdonable por unos momentos, pero ¿sabes qué es peor? Lo que está pasando aquí en Instagram y Tiktok durante algunos episodios”.

Justo después de eso, le expliqué a quién y qué quiere decir exactamente con eso. “No me refiero a los espectadores del programa, que me llenan el corazón todos los días y quieren darme consejos. Sino a las cuentas, algunas de las cuales tienen un millón de seguidores aquí o vienen del cine y la televisión. Estas personas en particular deben saber cuán molesto estás cuando alguien más te juzga constantemente a ti y a tu relación.“

Antonia agrega: “Estas son las personas que también están vendiendo a su madre para el artículo de PromFlash, y eso no es todo:

“Repugnante, eres simplemente repugnante”.

Cualquiera puede juzgar a Patrick en Summer House, no necesita las historias de insta de las personas a las que ha tratado. “Las palabras realmente no pueden describir la forma en que hablas de Patrick o de nuestra relación a veces”encuentra a la ex candidata de “Bauer sucht Frau”, antes de que ella comience a defender su relación con palabras sencillas.

Sin maldición de ‘Summerhouse’ sobre Patrick y Antonia

Antonia vuelve a confirmar: “Nos amamos, somos una pareja feliz y eso tampoco cambia ninguna historia, comentario o mensaje tuyo de Insta”. Los dos se darán cuenta de sus errores y trabajarán juntos en la relación. Ella también explica: “También veo tanto a través del carisma que no puedo soportarlo más”. Entonces, la publicación de Summer House fue muy útil para la pareja, al menos.

Patrick y Antonia siguen en una relación a distancia, y el próximo encuentro tendrá lugar la próxima semana. Entonces debería haber más ideas sobre el espectáculo. Antonia promete una “declaración detallada en video sobre todos los temas de ‘Summer House’, así como la contabilidad”.