La cirrosis y el daño cerebral pueden resultar

Cada vez más adultos y niños desarrollan la enfermedad del hígado graso no alcohólico. Lo fatal es que la enfermedad no causa síntomas, a menudo solo cuando ya existe una enfermedad hepática grave.

El hígado graso no solo afecta a las personas con sobrepeso, sino que las personas de peso normal pueden mostrar valores anormales de hígado graso. No es raro que esta afección se descubra incidentalmente en función de los recuentos sanguíneos, porque los pacientes sienten pocos o ningún síntoma. Para prevenir complicaciones y complicaciones hepáticas graves, los expertos recomiendan acudir al médico regularmente y realizar un hemograma completo para identificar evidencias a tiempo. La mejor medida preventiva para prevenir el hígado graso y sus complicaciones graves es llevar una dieta saludable, por ejemplo, avena y consumir menos alcohol que en exceso.

Hígado graso: puede provocar cirrosis y daño cerebral

El hígado graso detectado tarde o no tratado puede conducir a cirrosis con complicaciones graves. © Zoonar.com/ersinarslan/Imago

Un hígado graso puede conducir a la temida cirrosis, que a menudo se asocia con síntomas un tanto inespecíficos, como:

Fatiga y cansancio

Anorexia

Pérdida de peso

picazón en la piel

temblor muscular

El color amarillento de la piel y los ojos se llama ictericia.

Los mejores vasos sanguíneos visibles debajo de la piel.

Debido a que el tejido hepático funcional está dañado por el hígado graso y la cirrosis, se cicatriza, se reemplaza por tejido conectivo y no puede recibir un suministro adecuado de sangre.

Como resultado, se transporta menos sangre desde el tracto digestivo a través del hígado y se eliminan las toxinas. Las personas afectadas presentan la típica coloración amarillenta de la piel y la conjuntiva de los ojos. Sin tratamiento, pueden desarrollarse complicaciones graves como la encefalopatía hepática, que daña el cerebro, a medida que avanza la cirrosis. En las etapas terminales, los pacientes pueden caer en coma con insuficiencia hepática. Si se trata adecuadamente, el daño cerebral puede revertirse en algunos casos.

