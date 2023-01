La contraseña maestra para Android está de vuelta

Idea ingeniosa detrás del applet Master Password: el programa genera contraseñas individuales para diferentes sitios a partir de una única contraseña: el usuario solo tiene que recordar una “contraseña maestra”. Y a diferencia de los casilleros de contraseñas estándar, Master Password no almacena una sola contraseña, ni siquiera en la nube. La aplicación gratuita ha estado disponible para iOS y escritorio durante años. Gracias a David Kunzler, también hay una versión para Android hasta la versión 12, ahora también a través de Google Play para Android 13, sin anuncios.

Master Password proporciona contraseñas de diferentes niveles de complejidad, desde un PIN de cuatro dígitos hasta largas y complejas. (fotografía: Google Apps)

El truco detrás de la contraseña maestra: el software vuelve a calcular las contraseñas con cada llamada. Esto tiene muchas ventajas: ya no hay un contenedor de contraseñas centralizado que pueda caer en manos equivocadas. Si usa varios dispositivos, no necesita una conexión a la nube y no tiene que preocuparse por la sincronización de contenedores. Con la contraseña maestra, uno puede recrear la contraseña requerida para un servicio en particular en cualquier momento, en cualquier lugar y fuera de línea.

Así funciona MasterPassword

Para hacer esto, la aplicación toma la contraseña maestra y el nombre de usuario ingresados ​​cuando se le llama, calcula una clave muy larga y la combina con el nombre de servicio especificado por el usuario para generar una contraseña única, casi imposible de descifrar para ese servicio. Puedes usar tus contraseñas para cuentas bancarias, redes sociales, tiendas online, etc. y todavía tienes que recordar solo una cosa: la contraseña maestra.

Además, el usuario puede especificar la complejidad de la contraseña para cada servicio, desde cuatro dígitos para tarjetas bancarias hasta cadenas bastante largas de letras, números y caracteres especiales. El fundador del sistema canadiense, Martin Belmont, también pensó en el caso de que un servicio fuera pirateado y la contraseña utilizada allí fuera pirateada: con la contraseña maestra, puede incrementar el contador por separado para cada servicio, que también está incluido en el algoritmo. . Luego se calcula una contraseña completamente nueva.

La aplicación solo recuerda los nombres de los servicios para los que ha creado contraseñas y, opcionalmente, el nombre de usuario asociado. Si el atacante obtuviera acceso al software, encontraría poco de lo que era útil. Hay una lista de aquellas cuentas para las que el usuario ha calculado una contraseña, pero ni una sola contraseña guardada. Por el contrario, un atacante puede invocar la aplicación con cualquier contraseña maestra, pero las contraseñas calculadas después son aleatorias y, por lo tanto, inútiles. Si no conoce la contraseña maestra correcta, no obtendrá nada pirateando la instalación de la contraseña maestra de otra persona.

MasterPassword y Espectro

Billemont comenzó el desarrollo en 2010 porque estaba molesto con todas las contraseñas. La primera versión se llamó One Passsword y se lanzó en 2012. Master Password está disponible en Apple Play Store desde junio de 2012. En 2021, Belmont tiene una Una versión reprogramada llamada Spectre agregado. código fuente Todavía de código abierto (GNU GPLv3), el Algoritmo documentado públicamente Compatible con versiones anteriores de Master Password.

El desarrollador alemán David Kunzler portó Master Password a Android hace años. Sin embargo, con Android 13, Google introdujo nuevos requisitos para el software distribuido a través de Google Play; Por lo tanto, la aplicación no ha estado disponible para dispositivos más nuevos durante algún tiempo. La versión sin publicidad está disponible desde hace unos días. Aplicación de contraseña maestra en Google Play Ahora en la versión 1.14, que también funciona con Android 13. Cualquiera que quiera apoyar el trabajo de Kunzler puede darle una oportunidad. Un regalo dejar.

Las aplicaciones Master Password / Spectre también están disponibles para macOS, Linux, BSD, Unix y Windows, ya sea como un applet de Java o como un programa escrito en C para la consola o HTML + Javascript para el navegador. Así que puedes Prueba cómo funciona en un sitio web.



(s)