La empresa canadiense de recursos Recharge Resources completó una evaluación de recursos para un proyecto de salmuera de litio en Argentina.

Corporación Canadiense de Exploración Mineral Recharge Resources Limited. Se completó el análisis de datos para la evaluación de recursos que cumple con NI 43-101 en su proyecto de salmuera de litio Pocitos 1 en Argentina. Se reevaluaron los registros clave detallados para 2018 y 2022 y se proporcionaron a WSP Australia Pty Ltd. Dado para desarrollar una evaluación de recursos. Las obras comenzaron en julio de 2023 y ya están terminadas. WSP es una consultoría líder mundial especializada en evaluaciones de recursos hidrológicos y salinos. Utiliza datos de una variedad de fuentes para desarrollar evaluaciones basadas en evidencia. También completó la perforación del tercer pozo en el programa de recarga y arrojó una ley de litio de 169 ppm. El instituto ahora está esperando la aprobación para el próximo programa de formación en 2023. Además, Recharge ha emprendido más actividades de desarrollo en la producción de carbonato de litio mediante el proceso Ekosolve. Los experimentos sobre la eficiencia de la transferencia de masa han producido resultados prometedores. El proyecto “Pocitos 1” se ubica aproximadamente a 10 km del municipio de Pocitos y cubre aproximadamente 800 hectáreas. Ya se han invertido más de 2 millones de dólares en investigación. Recharge Resources se centra en producir metales para baterías de alta calidad para crear energía renovable y respetuosa con el medio ambiente. La empresa podría beneficiarse de la proximidad geográfica de su proyecto Georgia Lake Lithium a una planta de baterías para vehículos eléctricos planificada. Es posible que sea necesario reevaluar las acciones de Recharge Resources, especialmente después de la próxima evaluación de recursos y debido a la mayor búsqueda por parte de las compañías automotrices de empresas conjuntas con compañías de exploración de recursos. Sin embargo, la empresa aún no tiene ventas y se encuentra en una etapa temprana, por lo que el riesgo es alto.

