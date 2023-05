24 vida proteccion

En un estudio, los investigadores encontraron que la enfermedad de Alzheimer se puede ver en el ojo. Han desarrollado un método de detección que se puede utilizar para la detección temprana.

La enfermedad de Alzheimer es un trastorno cerebral terminal en el que mueren las células nerviosas del cerebro. La forma más común de demencia tiene siete etapas, en las que la enfermedad empeora con el tiempo. El olvido, la desorientación y la desorientación aumentan en los pacientes. Similar a la demencia frontotemporal (FTD), la personalidad eventualmente también cambia. Dado que la enfermedad puede ser una carga no solo para el propio paciente sino también para quienes lo rodean, la detección temprana es de gran importancia. Según los hallazgos de un nuevo estudio sobre la enfermedad de Alzheimer, aparentemente el peligro se puede ver en el ojo.

Estudio de demencia: la enfermedad de Alzheimer puede identificarse por el movimiento de la pupila

En un estudio sobre la detección temprana de la enfermedad de Alzheimer, los investigadores observaron una mayor dilatación de las pupilas en personas con acumulación de proteína tau y deterioro cognitivo leve. (imagen icónica) © Bo Valentino / IMAGO

Un equipo de investigación de la Universidad de San Diego en California investigó no solo las causas de la enfermedad de Alzheimer, sino sobre todo un nuevo método para la detección temprana. Adentro en la revista especializada La neurociencia del envejecimiento publicado Quédate Los científicos observaron el movimiento de la pupila en relación con las pruebas cognitivas. Las reacciones de la pupila humana están controladas por los llamados Se controla la posición del cuello. Esta parte del cerebro es un grupo de neuronas en el tronco del encéfalo que son responsables de la excitabilidad y la regulación de las funciones cognitivas. Al mismo tiempo, la proteína tau está estrechamente relacionada con la cognición. Pero en la enfermedad de Alzheimer, esto viene junto.

Entonces, mientras los participantes del estudio se burlaban de sus cerebros, la mancha azul controlaba el diámetro cambiante de las pupilas. Aunque los sujetos del estudio obtuvieron los mismos resultados, los investigadores observaron una mayor dilatación de las pupilas y un mayor esfuerzo cognitivo en sujetos con acumulación de proteína tau y deterioro cognitivo leve. Por lo tanto, los científicos detectaron un ligero deterioro cognitivo desde el principio en función de las interacciones oculares, a pesar de que los resultados de las pruebas no revelaron ningún defecto. Como mostraron los resultados del estudio, el aumento del riesgo genético de la enfermedad de Alzheimer puede reconocerse por los movimientos de la pupila, mucho antes de la aparición de los síntomas. La razón de esto es que el cerebro de los pacientes cambia mucho antes de que aparezcan los primeros síntomas. El cambio también afecta a los movimientos de las pupilas.

Estudio de demencia: método de cribado para la detección precoz del aumento del riesgo de enfermedad de Alzheimer

En este estudio, se puede demostrar un vínculo entre la respuesta pupilar y la proteína ‘tau’ y la acción del locus coeruleu. Entonces, según los científicos, la observación del alumno es El método de detección se puede utilizar para la detección temprana de un mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer. Por tanto, facilita el tratamiento porque es consciente de los riesgos antes de que aparezcan los síntomas. Según el Prof. D. Jens Weltvang, miembro de la junta de Dementia Competence Network, es importante por varias razones.

Por otro lado, se sabe que la alimentación saludable y la actividad física El entrenamiento de la memoria puede retrasar las primeras etapas de la enfermedad de AlzheimerComo se explica en el sitio web del Ministerio Federal de Educación e Investigación. También hay medicamentos que pueden retrasar la progresión de la enfermedad. Cuanto antes se toma, más eficaz es. El análisis de sangre también podría revolucionar el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer.

