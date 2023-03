La enfermedad de Parkinson puede manifestarse con años de antelación

24 vida salud

de: judith moreno

Los temblores son un síntoma típico de la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, también hay señales de advertencia tempranas menos obvias que podrían indicar una enfermedad.

Cientos de miles sufren de la enfermedad de Parkinson (también conocida como parálisis temblorosa) en Alemania. Es una de las llamadas enfermedades neurodegenerativas y, al igual que la demencia, puede manifestarse años antes. Las enfermedades del sistema nervioso matan gradualmente las células cerebrales que producen dopamina y son responsables del movimiento. Otro síntoma típico y visible de la enfermedad de Parkinson es el temblor en reposo de manos y pies. Sin embargo, la enfermedad ya puede hacerse sentir a través de señales de advertencia tempranas menos obvias que no tienen nada que ver con las habilidades motoras, años antes de que se haga un diagnóstico.

La enfermedad de Parkinson puede manifestarse años antes con síntomas menos evidentes

En la enfermedad de Parkinson, las células cerebrales responsables del movimiento mueren. © Mark Hunt / Imago

Las neuronas del cerebro se comunican entre sí mediante sustancias mensajeras específicas. Normalmente, la dopamina ayuda a las células nerviosas a garantizar que los movimientos musculares y las funciones motoras funcionen correctamente. Pero en el caso de la enfermedad de Parkinson, cuando mueren las células cerebrales responsables de producir dopamina, las neuronas ya no pueden coordinar adecuadamente las secuencias de movimiento. Los pacientes de Parkinson tienen una movilidad cada vez más limitada.

Si se presentan los síntomas típicos, como el temblor, la enfermedad ha progresado tanto que las neuronas afectadas se cierran en gran medida. La enfermedad de Parkinson se hace sentir gradualmente y puede ocurrir años antes, con pocas señales de advertencia tempranas. Como estos generalmente no tienen nada que ver con las habilidades motoras y son menos obvios, a menudo no están asociados con la enfermedad. Los siguientes síntomas tempranos pueden ser indicativos de la enfermedad:

Trastornos del sueño

Problemas digestivos como el estreñimiento

Deterioro del sentido del olfato y del gusto (se puede probar con tomillo)

Tensión muscular excesiva

Disfunción eréctil

Escritura modificada

Enfermedad de Parkinson: los médicos pueden diagnosticar muestras de piel

Si se sospecha la enfermedad de Parkinson, los médicos pueden usar una muestra de piel para determinar si un paciente realmente tiene parálisis por temblores. El diagnóstico se puede realizar en una etapa temprana de la enfermedad mediante la detección de depósitos de proteínas específicas en las terminaciones nerviosas de la piel. En promedio, los afectados tienen 60 años en el momento del diagnóstico. Al igual que la enfermedad de Parkinson, otras enfermedades pueden darse a conocer desde el principio. Los signos de un derrame cerebral pueden aparecer, por ejemplo, diez años antes.

Este artículo solo contiene información general sobre el tema de salud relevante y, por lo tanto, no está destinado al autodiagnóstico, el tratamiento o la medicación. No reemplaza de ninguna manera una visita al médico. Desafortunadamente, nuestros editores no pueden responder preguntas individuales sobre imágenes clínicas.