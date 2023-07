La ex estrella del Bayern gana el campeonato en Argentina: las lágrimas fluyen antes del pitido final

38º título de campeonato

El exjugador del Bayern Martín Demichelis se mostró emocionado tras ganar el campeonato argentino como técnico con River Plate.

BUENOS AIRES – Cuando los jugadores de River Plate ingresaron a Monument, el estadio más grande de Sudamérica, desde el sábado (15 de julio) hasta el domingo (16 de julio) por la noche, fueron recibidos por algo más que bailes. 80.000 aficionados y humo y fuegos artificiales rojiblancos en el club. Y en el medio: el ex profesional del FC Bayern Martín Demichelis, entrenador del gran club argentino. Con un tremendo apoyo de los fanáticos y un fútbol trepidante, los “Millonarios” finalmente derrotaron a Estudiantes, asegurando un título de liga número 38 en la temporada de debut de Demichelis.

Martín Demichelis Nacido: 12 de diciembre de 1980 en Justiniano Bosé, Argentina Club actual: Orilla

El ex jugador del FCB Demichelis piensa en sus padres muertos en una gran victoria

Con la victoria casi asegurada, los ánimos se desbordaron cerca del estadio antes del pitido final. También abrumó a Martin Demichelis, quien dio sus primeros pasos como técnico como entrenador del segundo equipo del FC Bayern en la liga regional. El jugador de 42 años tenía lágrimas en la cara hasta el pitido final.

Tras el partido, el argentino dedicó ESPN El título de campeón lo movió su madre, a quien perdió cuando tenía 15 años, y su padre, quien murió en un accidente automovilístico en 2013: “Mi mamá era mi fan número 1 y no me hacía mucho caso. Un jugador y un entrenador. Mi papá me dijo el día antes de irse: ‘Eres un Sé que serás un gran entrenador y espero poder estar contigo’. Hoy no los tengo, pero Sé que me están apoyando desde algún lado “. Demichelis también usó una camiseta de Rivers después del partido, con el nombre de su madre en la espalda, quien tenía 20 años en 2001. Llevaba. Su corazón estaba usando el club en un partido En ese momento, el patrocinador principal estrenó su asiento, haciendo felices a los futbolistas junto a sus madres.

Martín Demichelis está celebrando un campeonato como entrenador de River Plate en Argentina y espera un futuro prometedor con el tradicional club. © imago/Cortina

El exjugador del Bayern Demichelis siguió grandes pasos

El hecho de que el exdefensor del FC Bayern Martin Demichelis pueda celebrar una victoria directa con River Plate es algo seguro. Porque el ex central heredó un legado difícil. En ocho años como entrenador de River, su antecesor Marcelo Gallardo disfrutó nada menos que del período más exitoso en la larga historia del tradicional club argentino.

Después de un comienzo un tanto difícil, River tuvo una racha ganadora desde principios de marzo hasta finales de abril de este año que ni siquiera los mejores clubes europeos pudieron seguir. Demichelis fue innovador e implementó sus propias ideas de juego respetando las importantes estructuras existentes y la identidad deportiva del club. Demostró estar bien entrenado tácticamente y convirtió tanto a los jóvenes talentos como a los expertos de larga data en mejores jugadores. Ayudó al talentoso Claudio Echeverri (17) a hacer su debut profesional. El regreso de Nacho Fernández (33) recuperó su fuerza anterior bajo las órdenes de Demichelis.

Antes de que terminara el partido, Martín Demichelis tenía lágrimas en los ojos. El ambiente del monumento es inmenso. © Captura de pantalla AFA Play

Demichelis se ha hecho con el River Plate y ahora pone su mirada en la Copa Libertadores

Además, bajo la tutela del exjugador del FC Bayern Martín Demichelis, el atacante Lucas Beltrán se ha convertido en uno de los jugadores más prolíficos de River Plate. Sus once goles y tres asistencias y su estilo de juego similar hacen que el joven de 22 años sea el sucesor de Julián Álvarez y, como su antecesor, alimenta el deseo en Europa. Con 46 goles, Rivera es el mejor ataque de Argentina.

Entonces, bajo Demichelis, River ha sido un equipo exitoso y próspero que juega un fútbol atractivo. En comparación con Gallardos River, el equipo de Demichelis estaba puramente más desarrollado atléticamente. El técnico argentino se medirá por títulos en el futuro. River se encuentra actualmente en los octavos de final de la Copa Libertadores y se enfrentará a los representantes brasileños de Porto Alegre. Si Demichelis y River ganan este partido histórico, el argentino pondrá fin a la era histórica de Marcelo Gallardo en la primera temporada de River como técnico. (jsk)

