La exnovia de Marius Borg Hoebe da pistas misteriosas

La detención de Marius Borg Hoeby (27) la noche del domingo (4 de agosto) en Oslo es noticia desde hace varios días. No es de extrañar, después de todo, que no fuera un delito trivial del que se le acusaba. Al contrario, se trata de daño físico. Según los informes, el hijo de la princesa heredera Mette-Marit (50) de una relación antes de su matrimonio con el príncipe heredero Haakon (51) se ha vuelto violento con una mujer.

En el vídeo de arriba puedes ver cómo reaccionaron los abogados de Marius y el palacio ante los informes del arresto.

La policía confirma a BUNTE.de la detención de Marius Borg Hoebe

A preguntas de BUNTE.de, la policía noruega confirmó el miércoles (7 de agosto) ​​que el hombre arrestado después de un “incidente violento” es en realidad Marius Borg Høeby. Una portavoz del tribunal también afirmó que existía una “relación entre el acusado y la víctima”. El tipo de esta relación aún no se ha determinado con mayor precisión; La víctima aún sigue siendo desconocida. La gravedad de las lesiones aún no se ha confirmado oficialmente y inicialmente se habló de una lesión en la cabeza y una conmoción cerebral. “El caso está siendo investigado por la unidad central del distrito policial de Oslo”, dijo la policía en un comunicado a BUNTE.de. La víctima fue atendida por trabajadores de la salud, pero las autoridades no tienen información sobre la gravedad de las heridas.