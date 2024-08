Ni un centímetro de terreno para las fuerzas de Trump

Hogar política

de: Jacob Maurer

el presiona divide

Un nombre lo dice todo para el futuro: el evento de campaña del equipo Harris-Walz en Glendale, Arizona. © Agencia France-Presse

La campaña electoral estadounidense claramente se está calentando: el dúo sorpresa Harris-Vels está en modo de ataque total y Trump busca al menos un poco de apoyo.

Washington, DC – Estados Unidos se lanza a la votación. En muchos lugares, se pueden encontrar voluntarios que llevan papeles amarillos que se utilizan para registrar a las personas con derecho a votar. Porque si se quiere votar en noviembre, a diferencia de Alemania, primero hay que registrarse activamente para votar en casi todos los estados federados y, por lo general, en papel.

La motivación viene desde arriba: “¡Tienen que tocar puertas por nosotros! ¡Tienen que registrar a la gente para votar! ¡Tienen que inspirar, movilizar y organizar!”, ha gritado Kamala Harris repetidamente en los últimos días ante multitudes que lo vitoreaban. han acudido en masa a eventos en estados indecisos para ver al vicepresidente demócrata y candidato a la Casa Blanca. Para formar parte del revuelo que Harris y su compañero de fórmula, Tim Walz, los autoproclamados “guerreros felices”, están creando en el país.

Encuestas electorales en Estados Unidos: la gira de campaña de Harris por Estados Unidos en estados indecisos trae un “cambio radical”

La gira de campaña de varios días llevó el lunes a estados muy disputados. Se completó durante el fin de semana en Arizona y Nevada.

Esto está teniendo un efecto: después de un rápido comienzo en la carrera con su rival republicano Donald Trump, Harris finalmente está avanzando por la vía rápida. Por 50 a 46 puntos porcentuales, Harris lidera en los estados indecisos de Pensilvania, Wisconsin y Michigan, según una encuesta realizada por Siena College en nombre de New York Times Y actuó. A pesar de un margen de error de alrededor del cuatro por ciento, veces Esto sirve como una “señal de un cambio dramático”.

Dúo Harris-Gales de cara a las elecciones estadounidenses de 2024

Harris y Walls ya han encontrado su receta: resaltar cada evento con sus dos discursos siempre se limita a menos de una hora y sigue una secuencia fija con chistes ensayados. Principalmente a expensas de la competencia “exótica”.

Waltz, el inventor de la caracterización “rara” de la derecha (“raro”), se presenta a la nación de una manera en parte enérgica y en parte divertida con amplias expresiones faciales y gestos en el papel de un adorable hombre de familia. Por ejemplo, con la historia de su hija que nació años después de un tratamiento de fertilidad: “la llamamos Esperanza”. El público responde: “¡Esperanza!” ¡Él espera! ¡Espera!” Es necesario crear una conexión emocional y, al mismo tiempo, una conexión precisa con el lema de las campañas electorales de Obama, que está lleno de optimismo.

Harris ataca a Trump y mira hacia el futuro

Harris retoma esto atacando a Trump como reaccionario Y mira hacia adelante: su lema es “¡No volveremos!”. Se convierte en un grito de batalla. La mujer de 59 años también quiere mostrar su ingenio. Cuando estallaron las protestas en Oriente Medio en Phoenix, ella interrumpió el proceso y gritó: “¡Ahora es el momento de acordar un alto el fuego y un acuerdo de rehenes!”

Y en algunos casos, hay espacio para las cosas locales: en el Sur, asolado por el calor, está haciendo campaña sobre la reforma climática y migratoria: “Esto incluye una fuerte seguridad fronteriza y un camino digno hacia la ciudadanía”, subraya. En Wisconsin, recibe apoyo musical de los héroes locales Bon Iver, quienes casualmente versionan la canción que Abraham Lincoln llevó a la Casa Blanca: “Battle Cry for Freedom”.

Los medios de comunicación cercanos a Trump, como Fox News, ahora están tratando de descartar el ascenso de Harris como una “subidón de azúcar” y una “fase de luna de miel”. Señalan que Harris no responde mucho a los medios. Se muestra un clip de su llegada a Arizona: responde algunas preguntas en la pasarela y dice que quiere hacer una entrevista “antes de fin de mes”. noticias del zorro DETENER EL TIEMPO: Harris tarda 77 segundos: nada, todos están de acuerdo, en comparación con la reciente conferencia de prensa móvil de Trump en su residencia de Mar-a-Lago.

La campaña electoral estadounidense en los estados indecisos: el momento del viaje de Trump a Montana

Sin embargo, Trump todavía tiene dificultades para afrontar la situación cambiante. El hombre de 78 años ha participado últimamente en muchas menos campañas electorales que su rival. Su visita del viernes por la noche a la zona rural de Montana, donde parece seguro de la victoria, es la excepción. No hay ninguna cita prevista para esta semana. Trump dijo el jueves en Florida que no había viajado recientemente a estados indecisos porque había estado “demasiado lejos” allí. Es probable que esto cambie ahora.

En Bozeman, Montana, actuó 90 minutos más tarde de lo previsto debido a una avería del avión. Lo cubre con confianza y la sala bulle, llena hasta los topes, pero su discurso largo y divagante no siempre es cautivador: no se pueden pasar por alto tres bostezos en las gradas justo detrás de él. Y su “candidato a la vicepresidencia”, J.D. Vance, que recientemente ha estado polarizando, ni siquiera está allí como miembro del personal.

Será emocionante en la campaña electoral estadounidense. Manténgase informado con nuestro boletín gratuito sobre elecciones en EE. UU. Las contribuciones de nuestros socios populares, como The Washington Post, le brindan la perspectiva estadounidense. Traducido al alemán. Haga clic aquí para suscribirse al boletín de la Carta Electoral Estadounidense.

Mientras Harris recibe apoyo musical, hay un viento en contra notable para Trump: el cantante canadiense anunció a través de X/Twitter que tocar “My Heart Will Go On” de Celine Dion en Bozeman no había sido aprobado. “¿Y realmente esta canción?” Continúa irónicamente: la canción alguna vez acompañó al éxito de taquilla de Hollywood sobre el hundimiento del Titanic.

En Montana, el dúo republicano todavía tiene la mayoría. Trump parece esperar que el debate televisivo con Harris el 10 de septiembre se encargue del resto. (Jacob Maurer)