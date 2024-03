La familia real revelará el secreto de la enfermedad de Kate: el motivo de la cirugía de la princesa revelado por una fuente

La princesa Kate no ha sido vista en público desde Navidad. Después de ser operada, la mujer de 42 años se retiró de sus funciones por el momento y se está recuperando aislada de su familia. Pero en lugar de la calma tan esperada, una tormenta de titulares estalló sobre el palacio. ¿Se revelará pronto el motivo de la hospitalización de Kate? Un informante habla ahora sobre el secretismo de la Familia Real Británica.

La amiga de la princesa Kate está segura: pronto hablará del motivo de su operación

Mientras el mundo entero se pregunta por la misteriosa enfermedad de la princesa Kate, la familia real ha estado muy activa en torno a la salud del rey Carlos. Desde hace semanas se sabe que el hombre de 75 años padecía cáncer. Es posible que esto tuviera la intención de evitar especulaciones sobre el rey. Pero con su nuera se utilizó la estrategia contraria y no se sabe nada sobre por qué le realizó la operación. Sin embargo, esto podría cambiar pronto.

Esto es lo que dijo un experto del palacio en una entrevista con “ “: “Tu presencia [die royale Familie, d. Red.] “Son más abiertos al interactuar con el público y puedo imaginar un mundo donde la princesa pueda hablar sobre su recuperación en las citas”. Pero, ¿por qué se mantuvieron en secreto los antecedentes de la cirugía de la princesa Kate? Un amigo revela por qué aún no hay explicación. “Quieren ser más claros y abiertos, pero lo harán cuando se sientan preparados. […] No se dejarán apurar.” Una persona cercana a Kate está segura de que la princesa y su marido pronto hablarán sobre las últimas semanas.

Información privilegiada de la realeza sobre Kate y William: “Es absolutamente cierto que no están en el juego”

Las últimas semanas han demostrado claramente lo delicado que es este tema y la enorme presión a la que está sometida la princesa Kate. Debido al completo silencio de radio desde el palacio, se difundieron en línea teorías de conspiración aún más inquietantes sobre su condición. Cuando el hombre de 42 años regresó con una foto familiar, provocó un escándalo real porque la foto estaba claramente editada.

¿Murió el rey Carlos? Cómo la familia real británica está bajo ataque



X Ha agregado el artículo a su lista de seguimiento. A la lista de vigilancia







La princesa Kate finalmente aparece nuevamente ante el público: cuál es la señal…



X Ha agregado el artículo a su lista de vigilancia. A la lista de vigilancia







El rey Willem-Alexander se burla públicamente de la enferma princesa Kate



X Ha agregado el artículo a su lista de vigilancia. A la lista de vigilancia







La experta real Charlotte von Oeyhausen explicó en una entrevista con AZ que la esposa del príncipe William actuó “por desesperación”. “Ella siempre ha sido fuerte, como una roca en las olas. Y el hecho de que claramente esté luchando durante este proceso y de repente haya rumores tan terribles y teorías de conspiración difundiéndose a su alrededor, la desequilibra”.

La princesa Kate fue vista fuera de los muros del palacio

¿Ser abierta sobre su salud silencia los rumores? Otra fuente está segura de que la princesa Kate siempre estará en el centro de la atención del público, lo quiera o no. “En el caso de Kate, casi no hay persona en el mundo cuyo rostro, cuerpo y ropa sean juzgados más que el de ella. Así que es absolutamente cierto que no quieren involucrarse en un juego saludable”.

El hombre de 42 años parece estar en mejor forma en este momento. Según informes de los medios británicos, el sábado fue vista fuera de los muros del palacio en una de sus tiendas favoritas. Testigos presenciales describieron a la princesa Kate como “ La describió como “feliz, enérgica y saludable”. No era la primera vez que salía en público; hace unas semanas, los paparazzi la fotografiaron en el auto con su madre, Carole Middleton.

Pronto quedará claro cómo planea la familia real británica seguir adelante con el caso de Kate. Se espera que la princesa regrese a sus deberes reales después de Pascua. Entonces, a más tardar, todas las miradas volverán a estar puestas en ella. Para evitar más especulaciones, puede resultar útil hablar con franqueza sobre las últimas semanas.