¿De verdad lo cortaste? En el tercer episodio Nuevo programa de citas rápidas “fecha o proyección” con un corredor Sophia Tomala (32) Arabella, una mujer soltera, probó suerte en el amor. También por ejemplo-Despedida de soltera-los asistentes Chris Konkel Se mezclaron sobre las candidatas que competían por la belleza. Pero al responder una pregunta, no fue el nominado al programa de telerrealidad quien llamó la atención, sino el único chico Pájaro carpintero: Porque tiene una historia resbaladiza Evelyn Burdecki (33) ¡Fuera!

Sofía Insta a los hombres solteros a que compartan un secreto que no contarán en la cita. Tiempo Chris El candidato reveló que no está completamente lleno de pizza. Pájaro carpintero Un secreto diferente. “Estaba de fiesta y estaba en el club Evelyn Burdecki. La conocí allí y ella dio vueltas un poco, por eso me llamó “Purdykee Birds”.Hottie desmontado.

Con “Ella estará muy feliz con este programa”. respondido Sofía Muy irónico Disney detección de calor. Con este secreto, el chico de cabello oscuro no se llevaba bien con la mujer soltera de Arabella – ella lo dejó caer de inmediato. Explicó el motivo de la negativa: “Eso fue demasiado”.

¿Secreto filtrado? “Burdecki-Vögler” en “Date or Drop”

Anuncios

Evelyn Burdecki en el Premio de la Televisión Alemana en Colonia 2021

Anuncios

Disney en octubre de 2021

Anuncios

Disney, octubre de 2021

votar Mostrar resultado



¿Consejos para Promiflash? Envíe un correo electrónico a: [email protected]