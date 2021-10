Princesa Alexandra de Kent: la nieta de Flora comparte adorables fotos de boda

Encanto de la nieta de la prima de la reina En un hermoso vestido de novia Precioso bordado floral y corona brillante. El orgulloso novio también combinó perfectamente con el look floral de la boda. ¡El sueño de la pareja de Flora y Timothy se hizo realidad! Ahora tenemos las hermosas fotos de boda que nos regalaron Flora y Vogue.

Echa un vistazo al hermoso look nupcial de Flora Ogilvy en la publicación a continuación.

pareja de recién casados ¡Apenas fuera de la viga! Brillantes grabaciones nos permiten participar del sueño de una boda con la alegría de los jóvenes. El encantador vestido de novia pinta a la perfección la personalidad de la nieta de la princesa. ¡El velo largo también es muy llamativo en este hermoso look nupcial!

Flora Alexandra Ogilvy: una doble boda y la gran felicidad del amor

Flora Alexandra Ogilvy sabe ¿Cómo celebras la boda?! La nieta de la princesa Alexandra de Kent le dijo que sí a Timothy dos veces, en dos formas diferentes de novia. Si bien este año nos encantó con un hermoso sueño adornado en blanco, el año pasado lució un vestido mucho más simple. Con el vestido blanco de manga larga de Emilia Wickstead, Flora hizo un look de boda angelical. Pero la bella británica no es la única que celebró su amor este año. A finales de septiembre, Lady Charlotte Lindsay Bethune, de 28 años, y el príncipe Jaime de Borbón-Sicilia, de 28, se casaron en la impresionante Basílica de Santa Maria Nova en Monreale, Italia. es más Este hermoso look para la novia encantarnos!

Gloriosa boda de ensueño en Italia: vea las fotos románticas de la boda de la Sra. Charlotte Lindsay Bethune y el príncipe Jaime de Borbón-Sicilia en el video a continuación.