La foto muestra a Anna Karina Wojciech con un hombre nuevo

Si bien los fanáticos aún están de luto por la relación entre Anna Karina Wojciech y Stefan Mros, parece que el cantante pop al menos está listo para algo nuevo. Se la ve arrullándose con un extraño.

Suhl – Después de Helene Fischer y Florian Silbereisen, los fanáticos recientemente tuvieron que pasar de la siguiente etapa paleta– Dile adiós a la pareja de tus sueños. Stefan Moros y Anna Karina Wojciech se han separado oficialmente. Pero ella no pareció afligirse por su relación de seis años por mucho tiempo. La cantante de pop ahora ha sido atrapada con una extraña tortuga en la gasolinera.

Durante semanas se ha especulado, desde el 11 de noviembre se ha tenido certeza: Anna Karina Wojciech y Stefan Moross, uno de Las mayores estrellas alemanas de todos los tiempos, se separaron. La ex pareja de ensueño de Schlager lo confirmó con una emotiva publicación en Instagram. Pero parece que la fase de luto ha pasado muy rápido.

Anna Karina, Wichuck y Stephane Mrros ya se han quitado los anillos de boda. Se dijo que el presentador de ‘Always Sunday’ había estado coqueteando con la estrella de televisión Kate Merlan. Pero Anna Karina y WhichChak tampoco dejan que nada salga mal. Solo dos semanas después de la separación oficial, fue vista coqueteando con un extraño.

Stefan Mros y Anna Karina Wojciech: Su historia de amor comenzó con “Always Sunday”.

En junio de 2016, Anna-Carina Woitschack fue invitada en Always Sunday y conoció a Stefan Moross. Cuatro meses después, los dos se reencuentran en una fiesta. “Empezamos a hablar, y no hemos parado hasta el día de hoy”, dice Stefan Moross. Desde entonces, Anna Karina Wojciech y Stefan Mross han sido considerados la pareja de ensueño de Schlager. El compromiso siguió en noviembre de 2019 frente a una audiencia de millones en el programa de televisión ‘The Advent Festival of 100,000 Lights’. La boda de ensueño también tuvo lugar en una transmisión en vivo. Con Florian Silberisen como padrino, Anna Karina Wojciech y Stefan Moross se casaron el 6 de junio de 2020 en “Schlagerlovestory” de ARD. Después de dos años de separación.