La frecuencia de las deposiciones dice mucho sobre tu salud

periódico Fulda tutor salud

de: Laura Nobbs

¿Solo una vez al día o incluso una vez a la semana? Según investigadores estadounidenses, el número de deposiciones está estrechamente relacionado con el desarrollo de diversas enfermedades. © ShopChop/Imago

¿Una vez al día o más? Los científicos estadounidenses determinaron el mejor número de deposiciones.

Fulda – ¿Cuántas veces al día hay que ir al baño? Algunas personas realmente se sienten ansiosas si defecan varias veces al día. Otros no se preocupan hasta después de unos días de ausencia. Muchas personas no tienen claro cómo funciona un intestino sano. Investigadores de EE. UU. han investigado qué frecuencia todavía se considera “normal” y cómo se relaciona con la salud general de una persona.

Frecuencia de las deposiciones y salud: los investigadores encuentran la conexión

Según los científicos, cualquiera que vaya al baño una o dos veces al día es así Instituto de Biología de Sistemas (ISB) En Seattle, según el rango ideal. Sin embargo, sólo una o dos veces por semana no es saludable. Los resultados fueron publicados en la revista especializada Informes celulares publicado.

Como parte del estudio, el equipo dirigido por el autor del estudio, Sean Gibbons, examinó datos de 1,400 adultos de Estados Unidos. Para ello, analizaron cómo hacerlo. Frecuencia de deposiciones Número de voluntarios sanos, número de bacterias intestinales y desarrollo de enfermedades crónicas. Además de muestras de heces y sangre, los participantes proporcionaron información sobre su actividad física y niveles de estrés. 24vita.de informes.

Los resultados muestran que la edad, el sexo y el IMC (índice de masa corporal) tienen una influencia decisiva en la frecuencia de las deposiciones. Pero también la cantidad de fibra consumida, el consumo de alcohol y el ejercicio. Afecta la salud intestinal. El autor del estudio, Sean Gibbons, considera óptima la frecuencia de las deposiciones de una o dos veces al día. Este número se considera un signo de un estilo de vida saludable y un bajo riesgo de enfermedades crónicas. Enfermedades Según el investigador, esto tiene explicación.

Primeros signos de diabetes: Diez síntomas que podrían ser una señal de alerta Ver la serie de imágenes

Personas que defecan una o dos veces al día.Tenía un porcentaje particularmente alto de bacterias intestinales fermentadoras de fibra, lo que se considera saludable. Las personas que sufren de diarrea o tenencia Sin embargo, las personas con diabetes tenían una mayor cantidad de bacterias que están asociadas principalmente con el tracto gastrointestinal superior o la fermentación de proteínas.

Se encontró que los participantes con estreñimiento tenían mayores concentraciones de sustancias nocivas en los intestinos que pueden causar daño renal. Por otro lado, la diarrea es un signo de altos niveles de inflamación en la sangre y mala función hepática.

Vídeo: Las ganas de orinar por la noche. Estos son los motivos

Los autores del estudio señalan esto Resistente a múltiples drogas Según resultados de investigaciones anteriores, la presencia prolongada de heces en los intestinos favorece la fermentación de proteínas y, por tanto, la producción de toxinas que pueden pasar al torrente sanguíneo.

“La frecuencia de las deposiciones afecta directamente al microbioma intestinal y Se asocia con enfermedades como la enfermedad renal crónica y la demencia.“, escriben los autores del estudio dirigido por Sean Gibbons del Departamento de Bioingeniería universidad de washington En Seattle. Si las toxinas no se eliminan debido al estreñimiento o a deposiciones poco frecuentes, pueden promover enfermedades crónicas y disfunción renal.

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico. Nuestro equipo editorial no puede responder preguntas individuales sobre condiciones médicas.