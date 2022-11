La gripe masculina no es un mito: Por eso los hombres la sufren más que las mujeres

Estas vitaminas protegen nuestro cuerpo de infecciones en el invierno.

Estas vitaminas te ayudan a mantenerte en forma y saludable en invierno: Vitamina D Se forma en la piel bajo la influencia de la luz solar y juega un papel clave en la defensa contra patógenos, especialmente en la estación oscura. Es importante para la salud ósea y protege contra infecciones respiratorias, enfermedades autoinmunes y ciertos tipos de cáncer. Además, un nuevo estudio de EE. UU. muestra que las personas con deficiencia de vitamina D tienen más probabilidades de contraer Covid-19. Vitamina C Es un importante antioxidante y fortalece nuestro sistema inmunológico. En el caso de una infección existente, la vitamina C también ayuda a acelerar el proceso de curación. Especialmente en invierno es suficiente también vitamina aForraje útil. Fortalece el sistema inmunológico y reduce el riesgo de enfermedades infecciosas. También poderosos refuerzos del sistema inmunológico. vitamina e Y el Ácido fólico. Esta última pertenece al grupo de las vitaminas B y es importante para el crecimiento y la reproducción de las células, razón por la cual las mujeres embarazadas en particular confían en el ácido fólico.