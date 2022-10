La guerra de Ucrania en la transmisión en vivo: +++ 04:33 Ucrania presiona a la Cruz Roja por los prisioneros +++

Ucrania está presionando al Comité Internacional de la Cruz Roja para que cuide más a los soldados ucranianos en cautiverio ruso. Durante un enlace de video, el jefe de la oficina presidencial en Kyiv, Andrei Yermak, le dio al Comité Internacional de la Cruz Roja tres días para visitar el campo de concentración ruso en Olenivka, cerca de Donetsk. Escribió en Twitter que los soldados ucranianos han estado retenidos en el campo desde mayo. “No podemos perder más tiempo. Hay vidas en juego”.

+++ 03:42 Rusia: los efectos de la apreciación del rublo en los precios disminuyen +++

Según el Banco Central de Rusia, el impacto de la apreciación del rublo en los precios al consumidor disminuirá. El banco escribió en un informe que las buenas cosechas en Rusia y las oportunidades limitadas para expandir las exportaciones mantuvieron la inflación bajo control. Los mercados están siguiendo de cerca los comentarios del banco central después de que señalara el final del ciclo de recorte de tasas en septiembre. La próxima reunión de tasas de interés del Banco Central de Rusia está programada para el 28 de octubre. El Banco Central Ruso recortó su tasa de interés clave en 0,5 puntos porcentuales a 7,5 por ciento a mediados de septiembre. Este es el quinto movimiento a la baja en la política monetaria este año.

+++ 03:00 Políticos de la oposición: Rusia quiere desplegar 120.000 soldados en Bielorrusia +++

El político opositor bielorruso Pavel Latushka, que vive exiliado en Varsovia, está convencido de que el presidente ruso, Vladimir Putin, y el gobernador de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, planean invadir Ucrania desde Bielorrusia la próxima primavera. “Nuestras fuentes dicen que los rusos quieren desplegar 120.000 soldados en Bielorrusia para entonces”, dijo Latushka a la Red Alemana de Liberación. El número actual de soldados rusos en su país se estima en unos 5.000 soldados, distribuidos en cuatro bases militares rusas.

+++ 02:20 Moscú considera no extender el acuerdo de granos +++

El liderazgo ruso está considerando no renovar el acuerdo de exportación de granos de Ucrania. “No lo sé, porque no se cumplió con la segunda parte del acuerdo”, citó la agencia de noticias Interfax Yury Ushakov, asesor del presidente del Kremlin, Vladimir Putin, en respuesta a una pregunta de los periodistas sobre si el grano trato continuaría. en su forma actual. En la década, Rusia se comprometió a poner fin al bloqueo de los puertos marítimos ucranianos para las exportaciones de cereales, pero a cambio quiere facilitar las exportaciones de fertilizantes y alimentos. Ahora Ushakov se queja de que en los puertos europeos hay almacenadas unas 300.000 toneladas de fertilizantes rusos que nadie puede recoger.

+++ 01:37 Selenskyj: Rusia envía reservistas como “carne de cañón” al frente +++

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a Rusia de enviar reservistas a Ucrania como “carne de cañón” como parte de la movilización parcial. En su discurso vespertino en video, Zelensky dice que el ejército ruso actualmente está enviando “miles de reclutas al frente”. El líder ucraniano agregó: “El uso de estas personas como carne de cañón por parte de los generales rusos les permite aumentar la presión sobre nuestros defensores”. Zelensky dijo que el aumento de tropas estaba creando una “presión concreta” sobre el ejército ucraniano.

+++ 00:53 Informe: La Policía Federal ha dejado de buscar rastros del oleoducto Nord Stream +++

Según un informe de los medios, la Policía Federal ha completado su misión de investigar el ataque de sabotaje en el oleoducto Nord Stream en el Mar Báltico. SPIEGEL informa que el barco polivalente Mittelground ya está de camino a su puerto de origen. Después de una inspección submarina cerca de la fuga de la tubería, el minero “Dillingen” debía marcar el rumbo hacia Alemania. La Policía Federal está realizando una investigación y la semana pasada solicitó al ejército alemán asistencia administrativa para embarcaciones militares. Un dron submarino SeaCat equipado con cámaras y otros sensores fue lanzado cerca de las fugas al noreste de la isla de Bornholm. El dron pudo tomar varias fotografías de la tubería dañada. Esto ahora será evaluado.

+++ 00:11 Autoridades ucranianas: Kharkiv bajo fuego +++

Según las autoridades regionales, la ciudad de Kharkiv, en el este de Ucrania, fue bombardeada por misiles rusos por la noche. El alcalde Ihor Terekhov informó de al menos dos efectos. Hubo apagones en algunas partes de la ciudad. No hay información inmediata sobre los muertos o heridos. El gobernador de la región, Oleh Senehubov, dijo que los cohetes también cayeron en la región de Kharkiv. Allí también hay un corte de energía. Los medios ucranianos atribuyeron el ataque a la ciudad en la frontera con Rusia en respuesta a las piezas de misiles que impactaron en un edificio de apartamentos en la ciudad rusa de Belgorod el jueves.

+++ 23:24 El jefe del OIEA ve “progresos” en las conversaciones sobre la central nuclear de Zaporizhia +++

El jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, se pronunció positivamente sobre la central nuclear de Zaporizhia tras conversaciones con los presidentes de Rusia y Ucrania. “El trabajo está en curso y creo que estamos haciendo un buen progreso”, dijo Grossi en Kyiv esa noche sobre sus planes para crear una zona de seguridad alrededor de la planta de energía nuclear de Ucrania en disputa. Sin embargo, no hay indicios concretos de la aprobación de Moscú y Kiev.

+++ 22:50 Investigaciones tras la destrucción del avión Antonov An-225 más grande del mundo +++

La destrucción del avión más grande del mundo, el ucraniano An-225 Mriya, al comienzo de la invasión rusa tuvo consecuencias criminales para la gestión anterior de la empresa Antonov. El único ejemplo viable de este enorme portaaviones se incendió el 27 de febrero cuando paracaidistas rusos atacaron el aeropuerto de Hostomil cerca de Kyiv. El Fiscal General de Ucrania y la inteligencia de la SBU ahora están investigando por qué el avión no fue puesto a salvo a tiempo a pesar de las advertencias. Así lo informaron los medios ucranianos en Kyiv. Legalmente, esto es una violación de los deberes oficiales o incluso de la cooperación con una potencia militar extranjera.

+++ 22:01 El dolor de los primeros reclutas muertos en Moscú +++

Los primeros cuerpos de reclutas no entrenados regresan a Rusia desde Ucrania, incluso en ciudades importantes como Moscú. “Incluso los defensores de Z están molestos”, escribió el reportero del Wall Street Journal, Yaroslav Trofimov, en Twitter. Se refiere a un exjefe de departamento del gobierno de la ciudad de Moscú de 28 años que fue reclutado el 23 de septiembre y asesinado el 10 de octubre.

+++ 21:30 mucho antes de lo previsto: los tanques de almacenamiento de gas alemanes están llenos en más del 95 por ciento +++

En promedio, las instalaciones de almacenamiento de gas en Alemania están llenas en un 95 por ciento antes de la fecha límite del 1 de noviembre. Los tanques de almacenamiento alcanzaron un nivel de llenado del 95,14 por ciento, según datos de la plataforma europea de almacenamiento de gas AGSI por la noche. En Alemania, se aprobó una ley en primavera con especificaciones claras para los niveles de almacenamiento con el fin de garantizar el suministro. Lea más sobre esto aquí.

+++ 21:01 Explosión de un depósito de municiones ruso en Belgorod +++

Fuentes rusas informaron que un depósito de municiones explotó durante los ataques aéreos ucranianos en una aldea en la región rusa de Belgorod, en la frontera con Ucrania. El gobernador local, Vyacheslav Gladkov, dijo el jueves en el servicio en línea Telegram que, según los resultados preliminares, no hubo víctimas ni heridos. El jueves temprano, las autoridades rusas acusaron a Ucrania de bombardear un edificio de apartamentos en la ciudad de Belgorod. Gladko escribió en Telegram que no hubo víctimas. El daño al edificio no es grave. Kyiv negó el bombardeo y dijo que los rusos atacaron el edificio ellos mismos cuando querían bombardear Kharkiv.

