a: Laura Nobbs

Un intestino sano está estrechamente relacionado con un cuerpo sano. Un nuevo estudio ahora muestra el efecto del microbioma en el dolor crónico.

Una flora intestinal saludable consiste en diferentes cepas de bacterias. Si estos elementos están en equilibrio, el microbioma no solo asegura un sistema inmunológico fuerte, sino que también tiene un efecto positivo en el estado de ánimo, el bienestar y el peso. Sin embargo, si se altera la microflora intestinal, esto también puede afectar el desarrollo de enfermedades. Ciertas bacterias en el intestino pueden ser responsables de condiciones como el dolor abdominal crónico. Científicos de la Universidad McMaster en Canadá descubrieron esto en un estudio reciente. Los resultados fueron publicados en la revista Science Translational Medicine.

Dolor abdominal crónico: la histamina también puede desempeñar un papel

Los investigadores han estado estudiando la interacción entre la microbiota intestinal y la salud durante varios años. efectos microbiomaSin embargo, no solo se asocian con molestias en el tracto gastrointestinal. Además, el intestino parece jugar un papel importante en este lujo tener. El estado de la microflora intestinal se asocia a enfermedades como el síndrome del intestino irritable o enfermedades reumáticas. Otros estudios han demostrado que las bacterias intestinales también cruzan el eje cerebro-intestino espíritu y afectan el comportamiento.

Ciertas bacterias en el intestino pueden ser responsables de la producción de histamina (simbólica). © Biblioteca de fotos científicas / imago

Las enfermedades gastrointestinales en particular pueden estar estrechamente asociadas con la flora intestinal alterada. Porque el microbioma contiene diferentes bacterias responsables de la función intestinos Juega un papel importante. Sin embargo, aunque el dolor abdominal crónico y el síndrome del intestino irritable ya se han relacionado con cambios en la microbiota intestinal, los mecanismos subyacentes son muy difíciles de determinar.

Dolor abdominal crónico: altos niveles de histamina en la inflamación

como parte de El estudio actual Investigadores del entorno de Giada de Palma han intentado llegar al fondo de estos mecanismos. Para hacer esto, primero analizaron muestras de heces de pacientes canadienses y estadounidenses en busca de marcadores específicos. Los científicos han descubierto que muchos pacientes tienen altos niveles de histamina en las heces durante varios meses. Según el autor del estudio, Premsyl Bercik, cuando los pacientes reportaron dolor intenso, los niveles de histamina aumentaron significativamente.

En otros experimentos con ratones, el equipo de investigación descubrió que la histamina mensajera es producida principalmente por Klebsiella aerogenes. Estas bacterias parecen ser capaces de convertir la histidina de la dieta, un aminoácido esencial que se encuentra en las proteínas animales y vegetales, en histamina. Según los investigadores, esta cepa de bacterias también se puede encontrar muestras de heces Fue detectado por pacientes con Síndrome de Intestino Irritable.

Según los científicos, la histamina bacteriana activa este El sistema inmunológico en el intestino A través de los llamados receptores de histamina 4. Estos receptores, a su vez, atraen a los mastocitos inmunitarios hacia los intestinos, lo que hace que produzcan más histamina, así como otros agentes analgésicos, sustancias que el cuerpo libera en cantidades mayores como parte de la inflamación.

Dolor abdominal crónico: una dieta especial puede aliviarlo

Dado que los mecanismos se ven afectados por la dieta, los investigadores pusieron a los ratones en una dieta especial. Con la administración de carbohidratos fermentados diluidos se puede determinar una disminución de los mastocitos responsables de la producción de histamina en el intestino grueso. Estudios anteriores ya han demostrado que una ingesta restringida de carbohidratos fermentados alivia el dolor abdominal.

“Ahora que sabemos cómo se produce la histamina en el intestino, podemos identificar y desarrollar tratamientos que se dirijan a las bacterias productoras de histamina”, dijo en un comunicado de prensa la autora del estudio, Giada de Palma. Con una dieta dirigida, el dolor abdominal no solo se puede aliviar, sino también prevenir.

Este artículo contiene solo información general sobre el tema de salud relevante y, por lo tanto, no está destinado al autodiagnóstico, el tratamiento o la medicación. No reemplaza de ninguna manera una visita al médico. Desafortunadamente, nuestros editores no pueden responder preguntas individuales sobre imágenes clínicas.