La lesión le trae malos recuerdos: el centrocampista estrella sufre una fatal pérdida del conocimiento

La lesión me trae malos recuerdos

Los mejores equipos de la NFL sufrieron derrotas sorprendentes en la sexta ronda: los San Francisco 49ers y los Philadelphia Eagles renunciaron a posibles victorias en los minutos finales. Mientras tanto, los Detroit Lions continúan su increíble racha.

La niña afortunada Brooke Purdy no tiene éxito en todo: Los 49ers de San Francisco sorprendentemente perdieron al mariscal de campo Brock Purdy en la NFL por primera vez esta temporada. Después de cinco victorias consecutivas, el favorito del Super Bowl perdió 17:19 ante los Cleveland Browns, que también jugaron sin el enfermo creador de juego Deshaun Watson. Un intento de gol de campo de los 49ers desde 41 yardas con nueve segundos restantes falló y selló el revés inesperado.

Los 49ers, centrados en el mariscal de campo Brock Purdy (izquierda), tuvieron que admitir sorprendentemente la derrota en Cleveland. (Foto: Ron Schwan/AFP/DPA)

El Hombre del Día de Cleveland fue el pateador Dustin Hopkins, quien anotó un total de 13 puntos para su equipo con cuatro tiros de campo convertidos y un punto extra. Fue apenas la segunda victoria de la temporada de los Browns. Los 49ers tomaron el control del juego al principio y lideraron con puntajes de 10:0 y 17:13, pero luego tuvieron mala suerte con dos decisiones cuestionables de los árbitros en el último cuarto del juego. Para Purdy, fue la primera derrota importante en una gira en su carrera de fantasía. Hasta ahora, las cosas le han ido bien al chico que fue seleccionado en último lugar en la selección de talentos, llamada draft. Sin embargo, contra los Browns, tuvo quizás la noche más débil de su tiempo en la NFL. La firme defensa de los Browns influyó notablemente en el “Sr. Irrelevante” del draft del año pasado. Al final, el jugador de 23 años completó sólo 12 de sus 27 intentos de pase, acumulando sólo 127 yardas. Además del touchdown, también realizó su primera intercepción de la temporada.

Jalen Hurts desperdicia la victoria: Los Philadelphia Eagles fueron el último equipo en sufrir su primera derrota de la temporada. El perdedor del Super Bowl de la temporada anterior sufrió una dramática derrota por 14:20 ante los New York Jets y ahora tiene cinco victorias en seis juegos. En el estadio MetLife en East Rutherford, el mariscal de campo de los Eagles, Jalen Hurts, hizo una intercepción asesina faltando dos minutos, y el corredor de los Jets, Bryce Hall, aseguró la victoria de Nueva York con un touchdown tardío. Para los Jets, cuyo mariscal de campo estrella Aaron Rodgers se espera que se pierda todo el tiempo de juego por una rotura del tendón de Aquiles, fue la tercera victoria de la temporada y la primera contra los Eagles.

Los Cincinnati Bengals hacen swing para ganar: En este partido reñido, pero sobre todo difícil, la alineación de los Bengals en torno al mariscal de campo estrella Joe Burrow tuvo la ventaja por un estrecho margen al final. A pesar del ligero dominio, Cincinnati no pudo separarse en la primera mitad. Burrow abrió el tercer cuarto con una intercepción que no tuvo consecuencias ya que un intento de pase de su homólogo Geno Smith también acabó en manos de la defensa contraria. A pesar del aumento, los Seahawks lograron sólo un gol de campo en el último cuarto cuando la ofensiva perdió el balón dos veces justo antes de la zona de anotación.

Geno Smith no pudo controlar su temperamento. (Foto: Red IMAGO/USA TODAY)

Burrow tuvo grandes problemas con la ofensiva de los Bengals, especialmente después del medio tiempo. El hecho de que los Bengals pudieran lograr su tercera victoria de la temporada fue gracias a su muy fuerte defensa, que detuvo a Geno Smith y compañía varias veces justo antes de la zona de anotación. El mariscal de campo de los Seahawks apenas encontró puntos de pase, estuvo bajo presión constante y cometió muchos errores. El jugador de 33 años demostró su valor en los momentos cruciales.

El cambio masivo de los Detroit Lions: Registro Amon-Ra St. Brown anotó su tercer touchdown de la temporada y también ganó para los Detroit Lions contra los Tampa Bay Buccaneers. Gracias al 20:6 de Florida, los Lions, que han sido famosos durante años, se están convirtiendo cada vez más en candidatos serios al Super Bowl con cinco victorias en seis partidos de la NFL esta temporada. St. Brown anotó el primer touchdown de su equipo luego de un juego fuera por lesión luego de un buen bloqueo de su compañero Craig Reynolds y terminó con 124 yardas en 12 recepciones del mariscal de campo Jared Goff. Goff no falló ningún pase y atrapó dos pases de touchdown contra los Bucs, que previamente habían ganado tres de cuatro juegos con el mariscal de campo Baker Mayfield.

El inexorable colapso de los New England Patriots: En marcado contraste con los New England Patriots, que sufrieron su quinta derrota en el sexto juego de la temporada ante Las Vegas Raiders, y están teniendo peor desempeño que en cualquier otro momento durante el mandato del entrenador Bill Belichick. El equipo de los Raiders alrededor de Jacob Johnson de Stuttgart, quien comenzó su carrera en la NFL como profesional para los Patriots, ahora tiene tres victorias y tres derrotas después de 21:17. El mariscal de campo de los Raiders, Jimmy Garoppolo, no pudo jugar en la segunda mitad debido a una lesión en la espalda y fue reemplazado por Brian Hoyer.

Despiertan malos recuerdos: Una semana después de que Damar Hamlin regresara a la NFL, un profesional de los Buffalo Bills fue sacado del campo en una ambulancia. Minutos antes del medio tiempo, Damien Harris, de 26 años, quedó tendido en el campo luego de chocar con un equipo contrario de los New York Giants. Harris sufrió una lesión en el cuello, informó NBC, citando a Biles. Puede mover brazos y piernas. “Está de camino al hospital, eso es todo lo que sé”, dijo el entrenador de los Bills, Sean McDermott, antes del inicio de la segunda mitad.

No fue un paro cardíaco como el que sufrió Hamlin en enero, pero los recuerdos perduraron en el campo cuando varios empleados de los Bills se encargaron de correr relativamente rápido. Lo subieron a una camilla con mucho cuidado. Antes de ser llevado a la ambulancia, Harris le levantó el pulgar. El juego se reanudó después de unos minutos de intermedio, con los Giants ganando 6-0 en ese momento. Al final los Bills ganaron 14:9.

Hamlin jugó en un partido de la NFL el fin de semana pasado por primera vez desde que sufrió un paro cardíaco en los playoffs. La colisión del 2 de enero contra los Cincinnati Bengals le provocó un paro cardíaco y tuvo que ser reanimado en el campo de Ohio. En el partido contra los Giants, Hamlin no estaba en el equipo y se sentó en el banco vestido de civil. Mientras Harris recibía tratamiento, imágenes de televisión mostraban a Hamlin mirando hacia abajo.