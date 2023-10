El misterio rodea la tumba de la leyenda del fútbol Uwe Seeler

Se ha hecho un descubrimiento inesperado en el lugar de descanso final de “Uns Uwe”. La policía no parece saber nada todavía.

Ha sido un buen año desde que el mundo del fútbol lloró a Uwe Seeler. El legendario delantero falleció el 21 de julio de 2022 a la edad de 85 años, y su despedida “Uns Uwe” conmovió a toda Alemania. Recientemente, en el primer aniversario de su muerte, se colocó césped sobre la tumba de Seeler en el cementerio homónimo de Olsdorf, en el distrito de Hamburgo, y se instaló un banco de madera con la inscripción “Uns Uwe – Uno de nosotros”. Y: la tumba también fue decorada por los aficionados del HSV con accesorios como bufandas, pancartas y fotografías en honor al ex máximo goleador (en total, 496 goles en 582 partidos competitivos para los “Rothosen”).

Pero ahora hay una emoción inesperada en torno al lugar de descanso final del ex jugador de los Nacionales: esos artículos de los fanáticos parecen haber desaparecido por completo de repente. Así lo informó el periódico “Kreiszeitung” y otros. La pérdida fue notada por primera vez por un periodista el 13 de octubre. ¿Estaban trabajando los ladrones de tumbas?

El periódico señala además que sobre el incidente no se sabe nada en la comisaría de policía responsable de Hamburgo ni en el servicio de mando y estatus de la ciudad hanseática. Según información recibida de Lenthe-Medien, hasta el 14 de octubre no había habido ninguna denuncia de robo. El sábado no fue posible contactar con la administración del cementerio.