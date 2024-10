La lista muestra las frutas más saludables del mundo.

periódico Fulda tutor salud

de: Sara Issel

En un estudio, se examinaron varios alimentos por sus componentes nutricionales. La clasificación muestra qué frutas se consideran especialmente saludables y ricas en nutrientes.

Fulda/Heidelberg – Hay muchos alimentos adecuados para usted alimentación saludable Esencial porque aporta a nuestro organismo nutrientes importantes. No existe un alimento universal “más saludable”. Porque lo que es beneficioso para una persona puede ser una carga mayor para otra y provocar ataques de intolerancia o alergia.

Sin embargo, al considerar los nutrientes vitales, hay algunos alimentos que se encuentran claramente entre los más saludables del mundo. el escribe Heidelberg24.d. ¿Cuál es la fruta más saludable del mundo?

La fruta más saludable del mundo: así se creó la calificación

En un estudio, la investigadora Jennifer De Noia analizó el contenido nutricional de 17 nutrientes vitales en diferentes alimentos. Se comparó la proporción de nutrientes como vitamina A, B12 o fibra con la cantidad de calorías. Así es como se determina qué alimentos son los más saludables. Un solo alimento puede contener el 100 por ciento de los nutrientes que necesitas cada día con 100 calorías.

La fruta más sana del mundo es especialmente rica en vitaminas. © Westend61/Imago

Jennifer De Noia impuso estándares estrictos en la comida. Por este motivo, sólo se examinaron 41 alimentos. Sólo siete tipos de frutas entran en la clasificación. Varios tipos de verduras dominan los primeros lugares y ninguna fruta figura entre los diez primeros.

El limón alcanza el puesto 28 de toda la lista y el número 1 entre las frutas. Esto significa que los cítricos cumplen unos estándares estrictos y, por tanto, son la fruta más saludable del mundo. Los tipos de frutas comunes que se encuentran en todos los hogares, como las manzanas, los plátanos y las bayas, no están incluidos en la clasificación de 41 alimentos. Por supuesto, esto no significa que no sean saludables, simplemente no cumplen con los estrictos requisitos. del examen.

¿Cuál es la mejor fruta del mundo?

Sorprendentemente, las fresas ocupan el puesto 30 del ranking. Las nueces recogidas están compuestas en un 90 por ciento de agua, pero el 10 por ciento restante son auténticas bombas de vitaminas. Un puñado de fresas cubre tus necesidades diarias de vitamina C y son bajas en calorías y grasas.

Además del limón, otros cítricos figuran en la lista de los alimentos más saludables del mundo. La naranja, el limón y el pomelo rosado se encuentran en los puntos 33, 34 y 35. El pomelo blanco también entra en el ranking y podría estar contento con el puesto 41.

Las deliciosas moras también figuran en la lista y ocupan el puesto 38 entre los alimentos más saludables. Cualquiera que coma bayas con frecuencia contribuye mucho a su cuerpo y a su salud. Al comer moras, proteges tus células de los radicales libres y fortaleces tu sistema inmunológico. Además, las bayas oscuras tienen un efecto positivo sobre el nervio óptico gracias a su contenido en provitamina A y también estimulan el proceso digestivo.

Los mejores tipos de frutas de un vistazo:

Primer lugar: limón

Segundo lugar: fresa

Tercer lugar: naranja

Cuarto lugar: lima

Quinto lugar: pomelo rosado

Sexto lugar: BlackBerry

Séptimo lugar: pomelo blanco

Y lo creas o no, en realidad no sólo están sanos, El limón también se puede utilizar en casa.. El limón, como dieta especial, también ayuda a perder peso.

¿Cuáles son las verduras más saludables?

Una dieta saludable es importante para la salud. Si bien la fruta es saludable, el estudio demuestra que las verduras son más saludables. Por eso, comer verduras siempre es una buena idea. El primer puesto general debería ser una sorpresa. Porque aquí tampoco se ponen encima verduras populares como pepinos, tomates o pimientos, sino rúcula. Esto hace que esta discreta planta medicinal sea la más popular entre los alimentos saludables del mundo.

Porque en el estudio se alcanza el 100 por ciento de la ingesta diaria recomendada de 17 nutrientes por cada 100 calorías. Si no conoces la planta: Los berros tienen un sabor picante, ligeramente picante y combinan bien con diversos platos como patatas, huevos o ensaladas. Aportan a los platos un sabor especiado y ligeramente picante. Si desea cultivar berros usted mismo, debe asegurarse de proporcionarles siempre mucha humedad.

La col china alcanzó el segundo lugar en el estudio alimentario. Es fácil de digerir y contiene muchos nutrientes saludables. Sólo 100 gramos de repollo cubren una cuarta parte del requerimiento diario de vitamina C. La col china también es rica en proteínas vegetales y aminoácidos. Las acelgas alcanzan el tercer puesto entre los alimentos más saludables, por delante de las espinacas, que ocupan el quinto lugar. Básicamente, las verduras de hojas verdes son uno de los alimentos más saludables del mundo.

Los diez primeros restantes también los ocupan los verdes. Las hojas de remolacha ocupan el cuarto lugar, seguidas de las espinacas, la achicoria, la lechuga, el perejil, la lechuga romana y la col. Las cosas se ponen un poco más calientes en el top 20: pimientos rojos, cebollino, col rizada, brócoli y calabaza. Combina todo junto en una sartén y tendrás una comida muy saludable. Pero no se trata sólo de frutas y verduras saludables. Los frutos secos también son alimentos saludables y algunos frutos secos son más saludables que otros.

Lo que recomiendan los expertos para una dieta saludable

Hay muchos otros alimentos que también pueden tener efectos positivos para la salud. Un ejemplo es el aceite de oliva, que según los expertos puede prevenir accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos. Como uno de los mejores aceites, es ideal para la preparación de alimentos. Otro punto importante: los expertos recomiendan comer al menos cinco porciones de frutas y verduras al día para garantizar un aporte de nutrientes importantes.

Además, el menú debe contener ácidos grasos insaturados, como los que se encuentran en el pescado, el aguacate y las nueces, así como carbohidratos buenos provenientes de productos integrales. Las legumbres suelen ser una fuente importante de proteínas. Los productos de legumbres, lentejas, guisantes y soja son especialmente adecuados para cubrir las necesidades proteicas y garantizar una sensación de saciedad duradera. Por cierto, las lentejas son realmente saludables.. Las legumbres son indispensables, especialmente para los vegetarianos, porque son ricas en vitamina B y son una de las mejores fuentes vegetarianas de hierro. (ra)