“La magnitud del evento sorprendió a todos”.

Página principal mundo

de: John Welty

el presiona divide

Dos enormes cascadas de roca cayeron en la orilla occidental del lago de Garda. River Road estaba cerrado. Los expertos en turismo están preocupados por el carril bici en el lago de Garda.

Tremosin – El Lago de Garda es uno de los destinos vacacionales más populares para alemanes y austriacos, y en ningún otro lugar podrá disfrutar del ambiente mediterráneo bajo las palmeras tan cerca de casa. La orilla noroeste entre Salou, Limón y Riva es particularmente popular; Las paredes rocosas se sumergen de forma especialmente espectacular en el lago más grande de Italia. Una de las mayores atracciones desde 2018 ha sido el sendero para caminar y andar en bicicleta que está increíblemente vinculado a la playa rocosa.

El sábado, sin previo aviso, fuertes truenos llenaron las laderas rocosas cerca del municipio de Tremosin, al sur de Limone. A las tres de la tarde una gran roca se desprendió de la pared que domina el acantilado y se hizo añicos en miles de pedazos que cayeron sobre el antiguo camino junto al río. El desprendimiento se produjo en Ponte del Camino, donde finalizan los túneles de la Carretera del Puente Gardesana. Desde aquí también se bifurca la carretera de Forra hacia el pueblo de montaña de Pieve.

Una avalancha de piedras cayó sobre el antiguo camino ribereño dejando una enorme nube de polvo. © Vigelli del Fuoco

Ranking: 15 destinos de vacaciones más bellos de Italia Ver la serie de imágenes

De repente, un fuerte sonido de trueno llenó la orilla del lago de Garda, Italia.

“Se puede ver cómo el enorme deslizamiento de tierra desembocó en el lago y tocó la zona de Gardesana, donde aparentemente no pasaba ningún vehículo en ese momento”, dice el informe. larena.it. Garadisana fue rozado por la caída de rocas. Gracias a Dios no había nadie en las calles. Una inspección realizada por los bomberos y un helicóptero demostró que no hubo heridos.

Sin embargo, la calle Gardesana de esta zona estuvo cerrada el sábado, al igual que la calle Fora. Parte del sistema de drenaje de Tremosin también fue afectado por la avalancha larena.it. Los geólogos están examinando ahora los lugares de demolición y aún se están evaluando los daños al sistema de alcantarillado. El domingo se reabrió al tráfico la calle Gardesana, pero la calle Fora permaneció cerrada.

Los bomberos examinan el lugar del accidente. © Vigeli di Foucault

¿Los desprendimientos de rocas amenazarán el nuevo carril bici junto al río en el lago de Garda?

Incluso si nadie resultó herido, las avalanchas han planteado dudas sobre la construcción de más senderos para bicicletas y peatones en la cima del lago de Garda, que se construirían al norte desde el extremo actual de North Limone y desde las afueras del sur de Limone. hacia Saló. El lugar de demolición del sábado se encuentra en la sección sur.

“Para mientras aún tengas tiempo”, exige el presidente de la asociación ecologista Italia Nostra. Manuela Baldrachi, V. larena.it. “La magnitud del evento sorprendió a todos, especialmente porque este sitio fue analizado y monitoreado por geólogos y técnicos en la etapa final, en la etapa preparatoria del diseño del carril bici, y ni siquiera se dieron cuenta de que tal evento podría ocurrir”. Incluso el tramo ya completado se encuentra debajo de las paredes rocosas que ahora han provocado avalanchas.Rocoso hasta el valle.

Ciclopista del Garda: el impresionante sendero para bicicletas y peatones cerca de Limón se extenderá más allá del lugar del desprendimiento de rocas. © Simón Dannhauer

A principios de diciembre cayeron fuertes lluvias alrededor del lago de Garda, lo que pudo haber aflojado las rocas. El verano pasado, una serie de desprendimientos de rocas en los Alpes fueron noticia. Los expertos culpan al cambio climático de aumentar este fenómeno. Un terremoto volcánico también ha mantenido a Italia en vilo en las últimas semanas.