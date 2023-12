Rehén de Hamas (85) revela: Por eso sonreí a manos de los terroristas Política

El día de la masacre terrorista, estas terribles imágenes también se difundieron por todo el mundo: los terroristas de Hamás secuestraron a una mujer de 85 años de su casa en el Kibbutz Nir Oz durante su invasión de Israel (alrededor de 1.200 muertos) entre cánticos de “Alá. ” “Me estoy haciendo más grande”.

Jaffa era Adar (85). Sobrevivió a la toma de rehén a pesar de problemas cardíacos y renales y fue liberada después de 49 días de violencia de Hamas, a cambio de criminales palestinos de las cárceles israelíes.

Lo notable cuando fue secuestrada fue que Jaffa sonreía victoriosa entre los pistoleros. Parecía casi imperturbable ante el caos, como si no le importara haber sido secuestrada. Muchos observadores sospechaban que padecía demencia debido a su avanzada edad y no eran plenamente conscientes de su estado.

¡Pero ese no fue el caso!

Habló con la televisión israelí por primera vez desde su liberación e impresionó a la nación como un ejemplo de fuerza interior y resiliencia.

En una entrevista con el Canal 12 israelí Foto: @N12News/Twitter

“Decidí no darles el placer de verme asustado”, dijo Adar al Canal 12 de Israel.

“Básicamente, no había ninguna razón para estar feliz”, dice, sino todo lo contrario: “Me tiraron (en el carrito de golf) y había mucha gente a nuestro alrededor, y esa multitud me escupía y gritaba. “No fue agradable”, dice.

“Mientras estaba sentado allí, pensé: ‘No voy a dejar que me destruyan. Quiero que mis hijos estén orgullosos de mí. ¿Decir que no tuve miedo? Creo que tuve miedo. Pero estar honesto, ¡no tenía miedo!'” No sé por qué.”

“Ella es el pegamento de nuestra familia. Amaba su vida”, dijo su nieta Adfa Adar sobre su abuela mientras aún estaba secuestrada. “Le encantaba la buena comida y el buen vino. “Ella era muy joven.” Imagen: privado

La agitada vida de Jaffa Adar está estrechamente ligada a la historia de Israel.

Fue una de los pocos niños que sobrevivió al gueto de Varsovia, un campo de concentración para judíos en la Polonia ocupada que finalmente fue quemado por los nazis. En Israel, cofundó el Kibbutz Nir Oz –la aldea izquierdista que pedía la paz con los palestinos– que fue destruida por los terroristas de Hamás en su masacre.

La primera foto de Yafa tras reencontrarse con su familia Imagen: privado

Es madre de tres hijos, abuela de ocho y bisabuela de siete. Uno de sus hijos es Yuval Biton. ¡El médico de la prisión que trató al líder de Hamás, Yahya Sinwar (61 años), lo conoce como ningún otro!

El drama del secuestro aún no ha terminado para Jaffa: los terroristas también secuestraron a uno de sus nietos, Tamir Adar, el terrible 7 de octubre. Él se encuentra entre los 135 rehenes que todavía están retenidos por Hamás.