Israel News ++ “Matar en la clandestinidad” – Nuevas tácticas contra los terroristas de Hamas ++

ISegún un portavoz del ejército israelí, el ejército israelí está utilizando explosivos para matar a terroristas de Hamás en túneles bajo la Franja de Gaza. “Tenemos nuevos métodos de lucha que usaremos para matar terroristas”, dijo el jueves por la noche el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari. Los terroristas de Hamás, especialmente sus líderes, se escondieron en sus túneles subterráneos. Hajjari dijo: “Penetraremos y colocaremos explosivos en lugares donde sabemos que los terroristas están frecuentemente presentes, y esperaremos el momento adecuado para matarlos bajo tierra”. “Los terroristas no estarán seguros bajo tierra.”

Debajo de la Franja de Gaza se encuentra toda una red de túneles que se extiende a lo largo de varios kilómetros, donde, según Israel, se esconden muchos terroristas del movimiento islámico Hamás y donde también mantienen rehenes de Israel. Para resistir los bombardeos israelíes desde el aire, algunos túneles se extienden decenas de metros bajo tierra. Al mismo tiempo, los terroristas los utilizan para aparecer de la nada y atacar por detrás. Muchos de los túneles tienen trampas explosivas para matar a los soldados israelíes que entran en ellos. Mientras tanto, la guerra puede decidirse en estos túneles.

La situación actual en la Franja de Gaza Fuente: OpenStreetMap; El mundo de la infografia

Todas las novedades en la transmisión en vivo:

9:04 am – Israel rechaza las acusaciones de falta de protección de los civiles en la Franja de Gaza

El ejército israelí rechazó las acusaciones de no brindar protección a los civiles durante su ataque contra el movimiento extremista islámico Hamás en la Franja de Gaza. El portavoz de las FDI, Ari Sharoz Shalikar, dijo a la revista matutina ZDF que el ejército está avanzando “lo más lento, inteligente y preciso posible”. Muchos combatientes de Hamás estaban escondidos en edificios civiles o en túneles debajo de ellos. El ejército israelí avanza lentamente para no poner en peligro a civiles y rehenes: “Podríamos haber sido más rápidos, pero más rápido no significa preciso”.

El portavoz del ejército dijo: “Mientras Israel esté bajo fuego y mientras la organización terrorista (Hamás) esté detenida en la Franja de Gaza, Israel tiene el deber y el derecho de defenderse”. El ejército israelí ha establecido corredores humanitarios y advierte a los civiles en la Franja de Gaza sobre ataques. Israel confiaba en “poner de rodillas a Hamas” mediante presión militar para hacer concesiones y liberar a los rehenes.

5:56 am – Recuperan el cuerpo de un rehén franco-israelí en Gaza

Los soldados israelíes encontraron el cuerpo de un rehén franco-israelí. El ejército dijo el viernes que los restos de Elijah Toledano, de 28 años, habían sido devueltos a Israel.

Militantes de Hamas secuestraron a Toledano el 7 de octubre mientras asistía a un festival de música en el desierto de Negev con su novia francesa de doble nacionalidad, Mia Shem. Sam fue liberado a finales de noviembre durante un alto el fuego entre Israel y el movimiento islámico extremista Hamás.

La guerra entre Israel y Hamás estalló el 7 de octubre debido al ataque sin precedentes lanzado por el movimiento islámico palestino contra Israel. Los combatientes de Hamas, que Estados Unidos y la Unión Europea clasifican como organización terrorista, entraron en ciudades y pueblos israelíes y cometieron atrocidades contra civiles allí. Según información israelí, unas 1.200 personas murieron y unos 240 rehenes fueron tomados. Según información israelí, alrededor de 135 de ellos todavía están bajo control de Hamás.

Leer también

3:31 a. m. – La Casa Blanca dice: “No quiero mostrarle a Hamás lo que se avecina”.

El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, explica a los periodistas por qué el asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense Joe Biden, Jake Sullivan, no ha especificado un calendario para reducir la intensidad de los combates en la Franja de Gaza. “Lo último que queremos hacer es mostrarle a Hamás lo que enfrentará en las próximas semanas y meses”, dijo Kirby.

Sullivan dijo al Canal 12 de la televisión israelí que tuvo conversaciones constructivas con el primer ministro Benjamín Netanyahu sobre el paso de Israel a una fase más matizada de hostilidades, pero se negó a proporcionar detalles.

1:51 am – nuevo bombardeo en los barrios del norte de Gaza

Al caer la noche, los bombardeos israelíes con tanques y aviones aumentaron nuevamente en los barrios de Al-Shuja’iya, Al-Zaytoun y Al-Daraj en el norte de la Franja de Gaza, así como en Khan Yunis en el sur de la Franja de Gaza, según los residentes. . La Autoridad Sanitaria Palestina dijo que cuatro personas, incluidos dos niños, murieron y varias más resultaron heridas en un ataque aéreo israelí contra una casa en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.

12:41 AM – El presidente israelí Herzog está en contra de la solución de dos Estados

El presidente israelí, Isaac Herzog, se pronunció en contra de la solución de dos Estados tras el fin de la guerra contra el movimiento islámico Hamás. Herzog dijo en una entrevista con la agencia de noticias Associated Press el jueves que ahora no es el momento adecuado para hablar sobre el establecimiento de un Estado palestino independiente mientras todavía está fresco en su mente el dolor del ataque terrorista lanzado por Hamás el 7 de octubre en su país. . Hay una “desconexión emocional” que debe abordarse. “Mi nación ha sido robada. Mi nación está conmocionada”, dijo Herzog.

Para volver a la idea de dividir el país, negociar la paz o hablar con los palestinos, primero hay que abordar el trauma emocional que está sufriendo Israel. Además, hay que tener en cuenta “la necesidad y el deseo de una sensación completa de seguridad para todas las personas”, enfatizó Herzog.

Leer también

22:37 – Israel aumenta el presupuesto para la guerra contra Hamás con un presupuesto suplementario

Israel aumentó significativamente el presupuesto para la guerra contra el movimiento extremista islámico Hamás en un presupuesto suplementario para 2023. El Parlamento aprobó el jueves una financiación adicional de unos 30.000 millones de shekels (unos 7.400 millones de euros) por una mayoría de 59 votos contra 44. Se han destinado 17.000 millones de NIS a la guerra, mientras que el resto se destina a apoyar a los civiles afectados por el conflicto.

Las comunidades locales del sur del país se ven especialmente afectadas por los ataques de Hamás desde la Franja de Gaza. El dinero también llegará a los residentes de la frontera con el Líbano, en el norte de Israel, que son objeto de ataques con misiles por parte de la milicia libanesa de Hezbolá casi a diario. El apoyo brindado a la población civil tiene como objetivo aumentar las medidas de seguridad y financiar refugios de emergencia, hospitales y servicios de emergencia.

22:33 – Netanyahu exige que la Cruz Roja entregue medicamentos a los rehenes

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pidió a la Cruz Roja que ejerza más presión para llegar a los rehenes de Hamás en la Franja de Gaza. “Tienen todas las oportunidades, todos los derechos y todas las expectativas para ejercer presión pública sobre Hamás”, dijo Netanyahu durante una reunión con la jefa del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spoliaric, en Tel Aviv el jueves. Le entregó un paquete de medicinas y pidió al Comité Internacional de la Cruz Roja que “cumpla su misión y las entregue a los rehenes en Gaza”.

Spoljaric había escrito anteriormente en la Plataforma X que “se debe dar permiso a la Cruz Roja para realizar visitas”. Sin embargo, las partes deben acordar “detalles prácticos”. “Repito: los rehenes deben ser liberados… inmediatamente”, repitió.

Leer también

Durante el alto el fuego entre Israel y Hamás de hace unas semanas, el CICR organizó el traslado de los rehenes liberados desde la Franja de Gaza a Egipto o directamente a Israel. La organización no participó en las negociaciones pertinentes. La Cruz Roja aún no ha tenido acceso directo a las personas secuestradas. Israel ha acusado repetidamente a la organización de no hacer lo suficiente por los rehenes. La semana pasada, Spoliaric visitó la Franja de Gaza.

22:28 – Biden: Israel debería centrarse en proteger a los civiles

El presidente estadounidense, Joe Biden, pidió a Israel que sea “más cauteloso” en sus acciones militares en la Franja de Gaza. Quiero que se centren en cómo salvar vidas civiles. “No deberían dejar de perseguir a Hamás, pero deberían tener más cuidado”, dijo Biden el jueves. Al margen de un evento, el presidente de los EE.UU. habló sobre los costes de los medicamentos recetados. En respuesta a la pregunta de un periodista sobre si quiere que Israel reduzca sus ataques en la Franja de Gaza.