Ucrania y Rusia intercambian cuerpos de soldados en el frente

Drque Ucrania y Rusia tienen Según las autoridades Desde Kyiv al otro lado cadáveres de 160 soldados Escalera. El Ministerio para la Reintegración de los Territorios Ocupados Temporalmente de Ucrania anunció el sábado en Kyiv que el intercambio tuvo lugar el 2 de junio a lo largo de la línea del frente en la región de Zaporizhia.

Ucrania ha pedido repetidamente a Rusia que acepte a los soldados muertos y acusó a los líderes de Moscú de tratar a sus fuerzas armadas como “carne de cañón” y no preocuparse por su entierro digno.

Agregó que en el intercambio participaron la inteligencia ucraniana, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y otras agencias de seguridad. Según información ucraniana, las negociaciones sobre el intercambio de prisioneros de guerra aún están en curso en ambos lados. Miles de combatientes ucranianos están encerrados en la violencia rusa, incluidos los defensores de Mariupol, que mantuvieron el fuerte allí en la planta siderúrgica de Azovstal hasta que Kyiv abandonó la ciudad en mayo.

Entrevista con el estratega de Luttwak Experto en estrategia Luttwak

Según información ucraniana, un combatiente alemán también murió en los combates. Agregó que cuatro voluntarios extranjeros que lucharon del lado de Ucrania fueron asesinados. Cuerpo de Defensa Internacional Ucrania el sábado. Además de los alemanes, murieron tres hombres de los Países Bajos, Francia y Australia.

Rusia vuela puentes en Sevgerodonetsk – Ucrania habla de retomar

Mientras tanto, sobre Severodonetsk Los intensos combates continuaron en el este de Ucrania. Hoy, sábado, el Estado Mayor de Ucrania anunció que Rusia está fortaleciendo sus fuerzas alrededor de la ciudad industrial. Sin embargo, el gobernador de la región de Luhansk, en el este de Ucrania, Serhiy Haji, dijo en televisión que las unidades ucranianas seguían manteniendo sus posiciones en la ciudad y empujaron a los soldados rusos a retirarse en varios lugares. Los soldados rusos volaron puentes en Severodonetsk para evitar que el equipo militar y la ayuda para los civiles ingresen a la ciudad. Alrededor de una quinta parte del territorio de la ciudad perdido por el ejército ruso fue devuelto al control ucraniano. La información no se puede verificar de forma independiente.

Fuente: Infografía Mundo

El gobernador Hagdayi dijo a la televisión ucraniana que no era realista que Severodonetsk cayera en las próximas dos semanas. “Tan pronto como tengamos suficientes armas occidentales de largo alcance, empujaremos su artillería lejos de nuestras posiciones. Y luego, créanme, la infantería rusa simplemente huirá”.

La ciudad industrial de Sieverodonetsk se encuentra en Siverskyi Donets, al otro lado del río se encuentra su ciudad gemela Lyschansk. Las fuerzas rusas ahora han rodeado la ciudad por tres lados, no solo por el lado occidental. Ahora Rusia aparentemente quiere cerrar esta brecha y finalmente aislar la ciudad del territorio bajo control ucraniano.

Los combatientes ucranianos en la región de Luhansk están tratando de detener el avance ruso. Fuente: Reuters

Sin embargo, según el Estado Mayor de Ucrania, los ataques rusos al suburbio Ustinovka Fue tan fallido como intentar un ataque terrestre en el espacio. Basmot. Además, los ataques rusos el sábado por la noche hacia esloviansk Fue un fracaso según el Estado Mayor ucraniano. Por regla general, la información sobre eventos militares no se puede verificar de forma independiente.

Aquí es donde encontrarás contenido de terceros. Para ver el contenido incrustado, se requiere su consentimiento revocable para la transferencia y el procesamiento de datos personales, ya que dicho consentimiento es requerido por los proveedores de contenido incrustado como proveedores externos. [In diesem Zusammenhang können auch Nutzungsprofile (u.a. auf Basis von Cookie-IDs) gebildet und angereichert werden, auch außerhalb des EWR]. Al configurar el interruptor de palanca en ON, acepta esto (que puede revocarse en cualquier momento). Esto también incluye su consentimiento para la transferencia de ciertos datos personales a otros países, incluidos los Estados Unidos de América, de conformidad con la Sección 49 (1) (a) del RGPD. Puedes encontrar más información al respecto. Puede retirar su consentimiento en cualquier momento a través de la palanca y Privacidad en la parte inferior de la página.

Según la inteligencia militar británica, el ejército ruso mantiene altos niveles de artillería y ataques aéreos en el este de Ucrania. “El aumento del uso de municiones no guiadas ha llevado a la destrucción generalizada de las áreas edificadas en Donbass y casi con seguridad ha causado daños colaterales significativos y bajas civiles”, dijo el Ministerio de Defensa en Twitter, refiriéndose al informe regular de inteligencia. Rusia aumentó sus ataques aéreos tácticos para apoyar el lento progreso. Se utilizarán aviones de combate y artillería.

Ucrania espera el final de la guerra dentro de dos a seis meses

La administración presidencial ucraniana espera que la guerra de agresión rusa dure hasta seis meses. El asesor presidencial de Ucrania, Mikhailo Podolyak, dijo en una entrevista con Portal en línea de la oposición rusa “Medusa” Con el objetivo de determinar la duración probable de la guerra el viernes por la noche. En última instancia, depende de cómo cambie el estado de ánimo en las sociedades de Europa, Ucrania y Rusia.

Fuente: Infografía WELT / Paul Daniel

Podoljak dijo que habrá negociaciones solo cuando cambie la situación en el campo de batalla y Rusia ya no sienta que puede dictar los términos. Volvió a advertir sobre las concesiones territoriales a Rusia. Esto no terminará la guerra. “Porque es fundamental para la Federación Rusa, y el señor (Vladimir) Putin lo ha dicho muchas veces, que la mera existencia del estado ucraniano es dañina”. Por lo tanto, el avance ruso apunta no tanto a la conquista de regiones específicas como a la destrucción de Ucrania per se. .

Podoljak estimó las pérdidas rusas por un total de 80 mil personas. Muertos y heridos en las filas del ejército regular, separatistas y del grupo mercenario “Wagner”. Sin embargo, admitió que después de la desastrosa fase inicial de la guerra de Moscú con hasta 1.000 heridos de guerra por día, las pérdidas actuales de las fuerzas rusas y ucranianas son “comparables”. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky estimó recientemente que sus pérdidas ascienden a 100 muertos y 500 heridos cada día.

Puedes escuchar el podcast WELT aquí Para ver el contenido incrustado, se requiere su consentimiento revocable para la transferencia y el procesamiento de datos personales, ya que dicho consentimiento es requerido por los proveedores de contenido incrustado como proveedores externos. [In diesem Zusammenhang können auch Nutzungsprofile (u.a. auf Basis von Cookie-IDs) gebildet und angereichert werden, auch außerhalb des EWR]. Al configurar el interruptor de palanca en ON, acepta esto (que puede revocarse en cualquier momento). Esto también incluye su consentimiento para la transferencia de ciertos datos personales a otros países, incluidos los Estados Unidos de América, de conformidad con la Sección 49 (1) (a) del RGPD. Puedes encontrar más información al respecto. Puede retirar su consentimiento en cualquier momento a través de la palanca y Privacidad en la parte inferior de la página.

“Kick-off Politics” es el podcast de noticias diario de WELT. El tema más candente analizado por los editores de WELT y las fechas de hoy. Suscríbete al podcast en spotificarY el podcast de manzanaY el musica amazónica O directamente a través de un feed RSS.