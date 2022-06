¿Putin antes de la “victoria”? Se acerca la fecha crucial

a: linus breen

El presidente Seko Heusgen insta a la OTAN y Turquía a llegar a un acuerdo. Otros expertos analizan ahora los antecedentes del conflicto turco. Teletipo de noticias.

Actualización del 3 de junio a las 17:09: Durante una visita a Madrid, el portavoz del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, volvió a hablar sobre la posibilidad de que Finlandia y Suecia se unan a la OTAN. “No nos sentimos presionados por el tiempo, como ‘hagámoslo en la cumbre de la OTAN'”, dijo en voz alta. noticias diarias La agencia oficial de noticias Anadolu.

Es importante que Suecia y Finlandia dejen claro, franco, específico y claro cómo quieren actuar contra el terrorismo. La cumbre de la OTAN en Madrid a finales de junio no es una fecha límite.

Suecia y Finlandia se unen a la OTAN, y Finlandia quiere hacer la ‘tarea’ con Suecia

Actualización del 2 de junio a las 13:50: En el debate sobre el bloqueo de Turquía a Suecia y el ingreso de Finlandia a la OTAN, el ministro finlandés de Asuntos Exteriores, Pekka Haavisto, destacó que continuarán el diálogo con Turquía. “Cumpliremos con nuestro deber con Suecia y nos prepararemos para las preguntas de Turquía”, dijo Haavisto citado por Euronews en una conferencia de prensa.

Antes de eso, también anunció que Helsinki podría estar interesada en armamentos turcos y planteó la posibilidad de negocios de armas. “Hay alguna tecnología de armas de Turquía que puede ser de utilidad para Finlandia”, dijo Haavisto, citado por el periódico británico. tiempos financieros. Se refirió a “UAVs y otros sistemas”. Sin embargo, no quiere apresurarse: “Veamos primero el estado actual de las negociaciones”. El Financial Times informó sobre el “ataque mágico” finlandés para persuadir a Turquía de levantar el bloqueo.

Suecia y Finlandia se unen a la OTAN – Stoltenberg optimista: “Encontraremos un camino a seguir”

Actualización del 1 de junio a las 18:20: El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se mantiene optimista de que Suecia y Finlandia pronto puedan unirse a la OTAN, a pesar de las preocupaciones de Turquía. “Confío en que encontraremos un camino a seguir”, dijo Stoltenberg en una conferencia de prensa conjunta con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, el miércoles. Blinken dijo: “Existe un amplio consenso dentro de la OTAN de que Suecia y Finlandia se unan a la alianza rápidamente”.

¿Suecia y Finlandia en la OTAN? El gobierno de Erdogan con una nueva demanda

Actualización del 1 de junio a las 7:50 a. m.: En el contexto de las discusiones sobre el ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, pidió el cambio de las leyes antiterroristas de Finlandia y Suecia. Cavusoglu le dijo a la agencia oficial de noticias que sin cambiar las leyes pertinentes, la posición de Turquía no cambiará. anatolia. Turquía exige a ambos países posturas más duras sobre el proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y las Unidades de Protección del Pueblo de Siria (YPG), que Ankara considera una rama del PKK. Tampoco se debe tolerar a la organización Gülen, a la que se culpa en Turquía del intento de golpe de Estado de 2016.

“Explicamos muy bien por qué estamos en contra. Lo explicamos con ejemplos con fotos y videos”, dijo el ministro sobre la resistencia turca a la adhesión de los países escandinavos a la OTAN. Entre otras cosas, es probable que Cavusoglu se refiera a documentos que se decía que mostraban vínculos entre el PKK y el YPG. La gente. El Ministro de Relaciones Exteriores de Turquía dijo en una entrevista con anatolia También negociaciones con Finlandia y Suecia. Cavusoglu subrayó que “incluso mientras continúan estas negociaciones, estas organizaciones terroristas se están manifestando contra Turquía”. Acusó a los países escandinavos de permitir las actividades de un grupo designado por la Unión Europea como organización terrorista.

Cavusoglu también solicitó respuestas por escrito de Finlandia y Suecia. En conversaciones con delegaciones de Helsinki y Estocolmo, se entregaron demandas por escrito a los representantes y ahora estamos esperando respuestas por escrito a las preocupaciones turcas. Justificó esto diciendo: “El gobierno puede cambiar, y puede venir un nuevo gobierno. Puedes decir ‘no sabíamos’. Después de unirse, su posición podría cambiar. Así que queremos que todo esté por escrito”.

Suecia y Finlandia se unen a la OTAN: Turquía intercepta y arriesga la victoria de Putin

Primer informe del 30 de mayo: Múnich / Estocolmo – martes Turquía sigue impidiendo que Finlandia y Suecia se unan a la OTAN. El presidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Christoph Heusgen, ve un grave peligro en la disputa de la OTAN: una posible victoria del presidente ruso Vladimir Putin.

Bloqueo de la OTAN de Turquía a Suecia y Finlandia: Experto advierte sobre la ‘victoria’ de Putin

Reverso Globalismo Heusgen enfatizó la importancia estratégica de las relaciones cercanas con Turquía: “Estamos muy interesados ​​en una estrecha cooperación”. Al mismo tiempo, también reconoció que hay grandes dificultades con Ankara: “Muchas veces es difícil con Turquía”. El resultado viene. Si fallamos, Putin ganará”.

Independientemente del curso futuro de los Estados Unidos de América, el experto en seguridad dijo: “Nosotros, los europeos y los alemanes, ciertamente debemos asumir más responsabilidad en el mundo”. Heusgen confirmó que iPhone El canciller Olaf Schultz y el Gobierno de Semáforos declararon un punto de inflexión Por lo tanto, debe implementarse “rápidamente”. Estados Unidos no puede ser reemplazado en términos de política de seguridad. Sin embargo, es importante convertirse en un mejor socio para los estadounidenses.

Christoph Heusgen © IMAGO

Por ejemplo, se necesita una “fuerza de reacción rápida” “para que podamos operar incluso en situaciones en las que Washington permanece lejos”. En cuanto a la escalada El conflicto en Ucrania Heusgen explicó: “Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a Kyiv, incluso proporcionando armas pesadas. Porque Ucrania también nos defiende a nosotros y a la seguridad de los países de la OTAN”.

Suecia y Finlandia quieren entrar en la OTAN: El Gobierno de Biden no ve peligrar la adhesión

Mientras tanto, más avances La pugna con Turquía por la adhesión de Suecia y Finlandia no está clara. Según el informe, la mayoría de los expertos no ven peligro de que Suecia y Finlandia se unan Los New York Times Lunes. En cambio, según los analistas, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, busca promover sus intereses de política de seguridad. Además, Erdogan tiene interés en hacerse un nombre de cara a las elecciones en Turquía el próximo año.

El Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, también da por sentado que Turquía, Suecia y Finlandia llegarán a un acuerdo. Dirigiéndose a Ankara, el embajador de EE. UU. ante la OTAN, Julian Smith, dijo: “Parece que tienes un problema con Finlandia y Suecia. Así que se lo dejaremos a ellos”.

El exembajador estadounidense en Turquía y Finlandia, Eric Edelman, se mostró más escéptico. El diplomático advirtió sobre los intentos de Turquía de conquistar a Rusia. Erdogan puede querer aplacar a Putin después de su país Drones entregados a Ucrania. “Él tiene una relación muy difícil de mantener con Putin”, dijo. Los New York TimesEsa es una buena manera de lanzarle un pequeño hueso a Putin: ‘Mira, sigo siendo útil para ti. “

Cuando el periódico le preguntó, el experto Emre Becker, como Heusgen, asumió que se podría llegar a un compromiso a fines de junio antes de la reunión de la OTAN en Madrid a fines de junio. Erdogan está menos interesado en las concesiones de Estados Unidos que en expresar sus propias demandas para tratar con los separatistas kurdos y eliminar el embargo de armas sueco.

El experto en seguridad Heusgen pide una mayor participación de la UE en los Balcanes y África

Mientras tanto, Heusgen se centró en los Balcanes y África fuera de la OTAN unificada en relación con la adhesión de Suecia y Finlandia. La Unión Europea debe ampliar y fortalecer sus esferas de influencia. En los Balcanes, por ejemplo, la Unión Europea es “el donante más importante, el socio comercial más importante y el inversor más importante”. Rusia Turquía también tendrá la mayor influencia en los países balcánicos. El presidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich llamó a la Unión Europea a dejar más claro su compromiso. Hay que generar más presencia mediática y ser más visible en público.

China ha ampliado durante mucho tiempo su esfera de influencia para incluir América del Sur y África. Heusgen señaló que la reputación de Estados Unidos En algunas zonas mucho peor de lo esperado. Según Heusgen, Alemania y la Unión Europea también tienen que ofrecer más a los países africanos: “Tenemos que compensar el hecho de que los chinos están invirtiendo más en todas partes que nosotros”. Política de desarrollo y fuerzas económicas. ” (LL)