La modelo Kendall Jenner corta pepinos – la red se ríe de su cojera – gente

No puedes hacer todo…

La modelo Kendall Jenner (26 años) corta pepinos: ¡es increíblemente divertido!

De hecho, no hay nada especial en cortar algunas piezas de verduras bajas en calorías. Pero, ¿cómo Kendall, la hermana menor de Kim Kardashian (41 años)? Absolutamente increíble.

Mientras visitaba la mansión de su madre Kris Jenner (66) en Calabasas (California), Kendall decidió hacer un snack de pepino. Es claramente un gran problema para ella.

“Por favor, ten cuidado. Me corté ese día”, dice la mamá Kris, asustada, mientras Kendall juguetea con el pepino y dice: “Lo sé, yo también estoy un poco asustada”.



Kendall juguetea vergonzosamente con pepinosFoto: Hulu



De una manera incómoda, el joven de 26 años intenta cortar algunas rebanadas, completamente nervioso e inseguro. ¿Ese fue el estreno de “Pepino” en el último episodio de The Kardashians’ Show?

“Definitivamente no soy bueno rebanando, así que por favor no me hagas mayor”, dice Kendall mientras Mama Kris mira incrédula y le pregunta al cocinero de la familia si prefiere rebanar pepinillos.

¡Pero es muy tarde! Kendall está luchando, la cámara está encendida, ¡y los fanáticos de Kardashian se están riendo en línea!

︎ “El intento de Kendall Jenner de cortar pepinos es lo más trágico que he visto”, tuiteó.

︎ “Estoy obsesionada con que Kendall Jenner intente demostrar que no es una niña rica malcriada al insistir en que haga su propia merienda, y casi se disloca el hombro tratando de cortar un pepino”.

︎ “La forma en que Kendall Jenner corta ese pepino me perseguirá”.

︎ “Lo siento, pero ¿Kendall Jenner no puede cortar un pepino? ¡Tiene veintitantos años!”

El eslogan de hoy: “¡Cada vez que sientas que no eres bueno en algo, mira la rodaja de pepino de Kendall Jenner!”