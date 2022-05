El público ya ha dado el veredicto en el proceso

para: Sonia Tomás

dividir, rasgar

Amber Heard en la sala del tribunal con Johnny Depp a la cabeza. © Jim Lo Scalzo / dpa

En el juicio por difamación que se llevó a cabo entre Johnny Depp y Amber Heard, muchos estaban seguros: Heard era el culpable y Depp su víctima. Análisis de una campaña de misoginia.

Fairfax – durante el interrogatorio Johnny Depp En un tribunal de Virginia, el abogado que realizó el interrogatorio leyó un mensaje de texto que el actor nominado al Oscar había escrito sobre su exesposa Amber Heard: “Ojalá se descompusiera el cuerpo de esos genitales en el maletero de un Honda Civic”.

subordinar Depp escuchó el juicio por difamación Está en vivo en YouTube y los comentarios debajo del clip se rieron del mensaje de texto. Alguien dijo, “LOL Honda Civic”. La mayoría de estos comentarios son pro-Johnny Depp y anti-Amber Heard. El juicio es ampliamente seguido en los medios de comunicación y en línea, con una avalancha de artículos, comentarios y hashtags a favor del partido. Difundieron la narrativa de que Depp finalmente debería obtener “justicia”: #JusticeforJohnny domina Internet. Y se ocultan los hechos que hablan de la culpabilidad de Deep.

Johnny Depp y Amber Heard: ¿Qué es un juicio?

Los dos actores están actualmente en juicio porque Depp presentó una demanda por difamación de $ 50 millones contra Heard en respuesta a un artículo de opinión del Washington Post de 2018 en el que Heard escribió sobre su experiencia con la violencia doméstica. Si bien Heard no mencionó el nombre de Depp en su artículo, el equipo de Depp afirma que fue él y que el artículo le costó la carrera a Depp.

Desde entonces, Heard presentó una reconvención por $100 millones en daños, que el jurado también considerará. Ambos rechazan las acusaciones de abuso. Esta no es la primera vez que Heard y Depp se encuentran en la corte. El difícil matrimonio de Depp y Heard terminó en 2016 y ha sido un éxito en los tabloides durante años.

Todos contra Amber Heard – Waldeep

Muchos espectadores ya han decidido que Depp es la verdadera víctima. “Quiero abrazarlo y decirle que todo estará bien”, se lee en TikTok. Los comentarios sobre la transmisión en vivo del juicio se refieren a Heard como un “monstruo” y un “mentiroso”. Los espectadores la acusan de ser “manipuladora, calculada y fraudulenta”, y de “fingir” llorar en la sala del tribunal luciendo “arrogante”. Los comentarios se pueden encontrar en Twitter, Instagram y TikTok. “Te pudo haber matado, tenía todo el derecho”, dice un virus en TikToker. Un usuario llamó a Heard una “perra loca” y explicó: “Debido a que ella tiene una vagina y Dib tiene una polla, la mujer debe tener razón”.

La cobertura de los medios también es parcialmente unilateral. Los medios estadounidenses, en particular, publican artículos y análisis destinados a denunciar a Hear de mentir. “Todas las acusaciones de Amber Heard que se han revelado son falsas” es solo uno de los tantos titulares en muchos portales de Internet. Los medios adaptan la narrativa de las redes sociales.

Los medios alemanes también caen en esta trampa. Después de que una psiquiatra designada por los abogados de Depp testificara que vio claros indicios del trastorno límite de la personalidad de Heard, algunos medios alemanes publicaron el titular: “Psiquiatra en el juicio de Depp: la audición sufre de trastornos de personalidad”. El hecho de que este fuera un experto que Depp presionó solo se mencionó al final del texto, si es que se mencionó.

Todo el mundo quiere leer lo que está haciendo trampa y lo que está mal con Heard. No es lo que realmente está sucediendo.

Escuché las señales vocales fuera de contexto de que se cometió contra Deb.

A fines de 2018, después de que Heard escribiera sobre su experiencia con la violencia doméstica en el Washington Post, el entonces abogado de Depp, Adam Waldman, conocido por sus turbios vínculos con los oligarcas rusos y las campañas de desinformación, incluida la elección estadounidense de 2016, emitió un comunicado en el que afirmaba que Johnny Depp fue víctima de violencia. Depp demandará a Heard y The Sun por declaraciones difamatorias. The Sun Deep ha sido descrito como un “golpeador de mujeres”.

En enero de 2020, Waldman filtró estratégicamente una grabación de audio editada y sacada de contexto. En la grabación, Heard supuestamente se burla de Depp por ser víctima de abuso masculino. En la transcripción completa del audio, se escucha a Heard llorando por teléfono y diciéndole a Depp que cree que la va a matar. Ella refuta su disculpa por su violencia contra ella solo afirmando que Depp fue víctima de abuso, que fue una “pelea justa”, por lo que él también fue víctima.

Depp vs. Heard: ‘Una situación que socava cómo funciona realmente el abuso’

Los fanáticos de Depp, los activistas por los derechos de los hombres y las feministas equivocadas se han tomado esta foto. Johnny Depp se convirtió en el chico del cartel para las víctimas de abuso masculino y Amber Heard para las abusadoras. Heard era ahora el culpable y Depp su víctima.

La experta en justicia de género, Farah Khan, le dijo a Vice News que es una situación que socava cómo ocurre realmente el abuso. Además, este comportamiento tiene como objetivo disuadir a las víctimas y sobrevivientes de abuso de hablar porque temen una reacción similar a la que le está sucediendo a Heard ahora.

“Necesitamos hablar sobre el hecho de que la gente es más rápida en decir que ella es una mentirosa y él es una víctima más de lo que creen a las mujeres”, dijo Khan.

Evidencia contra Johnny Depp

Ya publicado en 2016 Entretenimiento esta noche ensayo con capturas de pantalla de mensajes de texto Desde Stephen Deuters, el asistente personal de Depp, hasta Herad, quien se disculpó por abusar de Depp. “Cuando le dije que te pateó, lloró. Fue repugnante y él lo sabe”.

En el actual juicio por difamación de Fairfax, Depp se ha enfrentado a mensajes de texto en los que insultó a varias mujeres, incluida su expareja Vanessa Paradis, con quien tiene dos hijos, como “putas”, “me-eaters” y “putas”. En cartas al actor Paul Bettany, sugirió quemar vivo a Heard y violar su cuerpo. Internet una vez más celebró a Depp por comentar sobre esta supuesta evidencia y destruirla con gran habilidad. El experto le pregunta al vicepresidente Khan: “El hecho de que se sintiera tan cómodo diciendo eso a través de un mensaje de texto, ¿qué crees que le estaba diciendo?”

en uno video grabado en secreto Se ve a Depp gritando mientras está borracho, rompiendo vidrios, rompiendo puertas y cerrando armarios. Demuestra la naturaleza agresiva de Depp y también su abuso de alcohol: afirmó ante el tribunal que estaba sobrio. Cuando se le preguntó a Depp sobre el consumo de alcohol, respondió: ¿No hay siempre hora feliz en alguna parte? El abogado de Heard vuelve a interpretar tales respuestas como “destrucción hábil”.

Heard ha sido una víctima probada en la corte desde 2020

Un tribunal del Reino Unido dictaminó en el caso de difamación de 2020 Sun que Depp probablemente sea culpable de violencia doméstica contra Heyrad. El tribunal dictaminó sobre la evidencia de que las acusaciones hechas por los tabloides eran “fundamentalmente ciertas”, y se encontraron 12 denuncias separadas de abuso en ellas. Muchos de los interesados ​​en el juicio estaban confundidos, ya que la mayoría de los informes de este juicio también se centraron en las supuestas mentiras de Heard y los partidarios de Depp tomaron el control de las redes sociales.

Aunque Heard ahora es una víctima probada por la corte, todavía se la presenta como una mentirosa. Se intensificó la campaña de difamación: Bot Sentinel encontró 6000 cuentas falsas que tuiteaban publicaciones pro/anti-Deb y les gustaban esos tuits. Ahora se dice que la petición para expulsar a Heard de la franquicia Aquaman tiene tres millones de firmas, aunque muchas de esas firmas han sido expuestas durante mucho tiempo como actividad de bots.

El argumento de Deeb ha sufrido severos reveses

Depp ahora arrastró a su exesposa a Virginia por la demanda por difamación en su contra, un estado conocido por el turismo de litigios debido a sus leyes de libertad de expresión más débiles. Se sabe que los abusadores usan los tribunales de Virginia para volver a dañar y drenar financieramente a sus víctimas.

Como se mencionó anteriormente, el argumento de Depp ya ha sufrido severos reveses. Además, una parte importante de su testimonio como víctima de violencia doméstica fue la afirmación de que Heard se cortó el dedo. Esta mentira fue revelada a través de sus textos sobre tres personas diferentes. Pero si eso no es suficiente: hay un archivo Mi voz, en el que admite que lo hizo. Pero incluso esto no interesa a muchos.

Amber Heard no encaja en la imagen de la ‘víctima perfecta’

Según Khan, la gente a menudo exige que los sobrevivientes de abusos sean la “víctima ideal”, un molde que no encaja con él. Heard interpretó cada risa, cada expresión facial no lo suficientemente triste, y no decir “pobre ratoncito” como evidencia de sus declaraciones falsas.

“Tenemos la idea de que las víctimas nunca tomarán represalias”, dijo Khan a Vice. “Recibirán los golpes y nunca responderán… Se espera que documenten los golpes, pero no de tal manera que suene como si hubieran engañado a alguien. Se espera que sean golpeados y que no se resistan, pero protegerse lo suficiente como para denunciarlo”.

Khan agregó que la “víctima perfecta” era “generalmente una mujer blanca heterosexual de la CEI que solo había salido con su esposo”. “Una esposa obediente”.

La dualidad de Heard se usó con frecuencia en su contra. También se interpreta negativamente su supuesta promiscuidad e infidelidad durante su matrimonio con Depp. Nada de esto tiene nada que ver con si Heard fue víctima de violencia doméstica o violencia sexual.

Deben evitarse discusiones futuras sobre violencia contra las mujeres y #MeToo

El juicio de Johnny Depp y Amber Heard es una oportunidad debido al abrumador apoyo de Depp a la misoginia en la sociedad, frente a los debates sobre la violencia contra las mujeres y el profundamente odiado #MeToo, generalizados y frente a una gran audiencia de mentirosos. Marcando a los verdaderos culpables.

No importa qué tipo de pruebas y pruebas queden en el proceso. Testigo ha sido elevado. El público ha juzgado que, en el mejor de los casos, Amber Heard es una víctima sospechosa y, en el peor, una perpetradora mentirosa. En todo caso, ha sido víctima de violencia doméstica y sexual. Porque Depp v. Heard se utilizará como argumento para la incredulidad en las mujeres durante mucho tiempo. (Sonia Thomasser)