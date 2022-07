La NASA desconcierta sobre un cráter de impacto artificial en la Luna

Tiempo de lectura: aprox. 2 Minutos

Greenbelt (EE. UU.): el 4 de marzo de 2022, un “fragmento de cohete” golpeó la Luna, cuya misión nadie conoce hasta el día de hoy y que todas las naciones conocidas que viajan por el espacio niegan poseer. Ahora, el Orbitador de Reconocimiento Lunar de la NASA ha descubierto el cráter de impacto del misterioso objeto, lo que es aún más sorprendente.

“Sorprendentemente, no es solo un agujero, sino dos agujeros”, explica. Comunicado de prensa del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA. Un cráter oriental con un diámetro de 18 metros cubre un cráter occidental con una altura de unos 16 metros.

El “cohete” se descubrió a mediados de febrero de 2022 y su trayectoria posterior hasta el impacto el 4 de marzo de 2022 se puede predecir rápidamente con precisión. Esta fue la primera vez que se podía esperar un impacto no planificado en nuestro satélite. Si bien inicialmente se sospechó del lanzamiento del cohete SpaceX de Elon Musk, el astrónomo Bill Gray corrigió esa suposición poco tiempo después y explicó que se trataba de un motor de refuerzo para la misión lunar china “Chang’e5-T1”. El único problema con esta interpretación: la Agencia Espacial China también negó que se dijera un cohete y explicó en una conferencia de prensa el 21 de febrero de 2022 que la etapa superior del cohete se había quemado por completo en la atmósfera poco después del lanzamiento.

Los expertos no solo no esperaban un cráter doble, sino que también revelaron que la “parte del cohete” debe haber sido bastante masiva al final. “Por lo general, la masa gastada del cohete se concentra al final del motor, porque el resto del cohete es principalmente el tanque de combustible ahora vacío”, dijo la NASA. “Pero dado que aún no se conoce el origen de esta estructura de cohete, el doble cráter podría proporcionar una indicación del origen del objeto”.

De hecho, aún no se conoce un cráter doble creado por partes conocidas de misiles. Por ejemplo, los cuatro cráteres creados por las unidades SIV-B de las misiones Apolo 13, 14, 15 y 17 eran bastante masivos (ver la siguiente figura) y, por último, pero no menos importante, eran mucho más grandes con un diámetro de unos 35 metros.

Lo que sea que golpeó la luna, dejó un doble cráter cuya forma sigue siendo un misterio.

